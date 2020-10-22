Японский чай Матча: Польза или вред

Япония - удивительная страна, поражающая своей культурой и обычаями. Особое место в жизни жителей является чайная церемония. Японцы особо ценят чай Матча и утверждают, что он помогает надолго оставаться молодым и укрепляет здоровье. Для заваривания чая требуется целый набор предметов, чистая вода, подогретая до 80 градусов, и пакетик со странной зеленой пудрой, которую нужно долго и старательно взбивать венчиком. Но действительно ли этот чай стоит таких усилий?

Как получают чай Матча

Матча производится особым способом. Весной кусты специально затеняют. Рост листьев замедляется они темнеют. За счет этого листья вбирают в себя большое количество аминокислот. Только в этом случае будущий чай будет мягким и сладким. Через две недели начинается сбор. Для этого берут самые верхние, молодые листочки без стеблей. Собранные листья специальным образом обрабатывают. Для этого листья скручивают и сушат. А затем уже обработанные листья перетирают в мелкую пудру на специальном оборудовании. Так получается чай «гёкуро» (жемчужная роса).

Есть еще один способ обработки. Листья размягчают паром, затем прессуют и сушат. Это придает особый аромат и вкусовые качества. Затем все перетирают в мелкий порошок. Так получается чай «тэнтя». И только тэнтя может стать основой для матча. Остальные носят название «конатя», что переводится, буквально, «порошковый чай».

Польза чая Матча

Чай Матча собирает в себе максимальное количество аминокислот, теанина и катехина.

Таенин является мощным природным антидепрессантом, а также оказывает успокаивающее действие.

Катехин — сильный антиоксидант, который оказывает омолаживающий эффект на организм.

Но самым важным и полезным является эпигаллокатехин, который не только работает как антибиотик, но и снижает уровень сахара и препятствует образованию раковых клеток.

Можно отметить следующие положительные моменты:

ускоряет обмен веществ;

укрепляет иммунитет;

нормализует уровень холестерина;

замедляет старение;

выравнивает артериальное давление;

очищает от шлаков и токсинов.

В одной чашке содержится огромное количество витаминов А и С, железа, белка и кальция.

Возможные побочные эффекты

Единственным противопоказанием к приему чая можно считать индивидуальную непереносимость. Однако злоупотреблять им не стоит. Иначе могут возникнуть различные недомогания.

Как заваривать чай Матча

Для правильного приготовления чая Матча обычно используют специальные аксессуары:

керамическая мисочка для чаепития (тяван),

мерная ложечка (тясаку),

венчик из бамбука (тясэн).

Для приготовления одной чашки слабого чая, который называется «усутя», нужно небольшое количество порошка (приблизительно две мерные ложки или одну чайную ложку без горки) засыпать в мисочку, залить горячей водой (не кипяток, около 80 градусов) и взбивать эту смесь до образования густой пены.

Более крепкий чай называют «койтя». Для его приготовления потребуется 4 г чая (4 мерные ложки или полная с горкой чайная ложка). И смесь взбивать не надо. Нужно просто не спеша все размешать. Пены у такого напитка быть не должно.

Его можно пить в чистом виде, а можно разбавить его молоком. В качестве подсластителей хорошо подойдут сухофрукты или горький шоколад.

Этот порошок применяют не только для получения яркого, вкусного и полезного напитка. Его широко используют в кулинарии для придания блюдам терпкого вкуса и неповторимого изумрудного оттенка. А также активно используют в гомеопатии и косметологии.

Обязательно попробуйте чай Матча и испытайте на себе его целебное воздействие и неповторимый вкус. И вы навсегда останетесь поклонником этого напитка. Ведь спутать чай Матча с чем-то другим просто невозможно.