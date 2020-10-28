Обработка металлов - современные станки лазерной резки

При обработке металлов все чаще применяется лазерная резка. Эта современная технология позволяет добиться отличного результата в процессе работы. Однако для его реализации требуются такие устройства, как лазерные станки. Как они работают, и какое оборудование выбрать?

Обработка металлов

Металлические материалы отличаются прежде всего прочностью и устойчивостью к разного рода механическим повреждениям. По этой причине их обычно довольно сложно обрабатывать. Ведь формовка или резка металлических профилей — задача не из простых. Поэтому такая работа требует использования специализированных средств, которые позволят добиться желаемого результата. Резка ленточной пилой или гильотиной не обеспечивает точности и, более того, приводит к значительному расходу материала. Лазерные резаки гарантируют гораздо лучший эффект. Их все чаще используют в промышленности. Как работает волоконный лазер ? Какой лазерный резак подойдет для обработки лучше всего?

Резак на основе волоконного лазера - как он работает?

Лазерный резак для своей работы использует только источник света. В данном случае, очевидно, это волоконный лазер, управляемый полупроводниковыми диодами. Сам механизм работы в этом случае довольно простой. Волоконный лазер излучает очень сильный луч света, в котором сосредоточено огромное количество энергии. Направив его на определенную поверхность, можно легко её разрезать. Конечно, это касается и металла. Лазерный резак позволяет вырезать практически любые узоры и формы.

Лазерный резак — это устройство, обладающее множеством преимуществ. Главное преимущество — это прежде всего исключительно высокое качество и точность резки. Обработка волоконным лазером образует идеально гладкие края реза, так что материал часто не нуждается в других этапах обработки.

Лазерный резак - какой выбрать?

Станки для лазерной резки теперь доступны во многих самых разных вариантах. Выбор среди этих устройств действительно огромен. Они отличаются, в том числе, размерами и техническими параметрами. Так как же выбрать правильный лазерный станок для обработки металла? В этом случае стоит учесть, прежде всего, вид обрабатываемого материала. Исходя из этого, следует подобрать устройство с правильной спецификацией. В случае устройств с волоконным лазером, помимо прочего, очень важна мощность. Чем этот показатель больше, тем эффективнее станок будет работать. Самыми популярными являются лазерные резаки с дистанционным управлением, оснащенные программным обеспечением, позволяющим легко планировать задачи и обеспечивать их повторяемость — станки с ЧПУ.

Преимущества станков с ЧПУ

Один из важных аргументов в пользу преимуществ лазерного оборудования с ЧПУ — меньшее усилие, которое должен прилагать оператор станка. Менее уставший работник — более продуктивный работник. Весь процесс обработки контролируется компьютером. Это также означает, что оператор несет меньшую ответственность. Это очень важно во времена, когда на рынке труда не хватает квалифицированных кадров на должности операторов токарных и фрезерных станков.

Использование станков с ЧПУ также помогает сэкономить средства. Все потому, что такая машина работает быстрее и использует гораздо больше доступных материалов, что повышает эффективность производства. Количество отходов при обработке с ЧПУ явно ниже, чем при использовании обычных устройств. Это, в свою очередь, увеличивает прибыль компании. Кроме того, использование лазерных станков с ЧПУ означает, что отпадает необходимость в дополнительной обработке кромок материала.