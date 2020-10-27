Личная безопасность превыше всего: какой должна быть рабочая одежда

Спецодежда и спецобувь применяются для того, чтобы защитить работника от возможного действия вредных и опасных факторов производственной среды. Основные требования к спецодежде устанавливаются Минимальными требованиями безопасности и охраны здоровья, утвержденные приказом Минсоцполитики от 29.11.2018 №1804. Разновидности спецодежды, которые полностью удовлетворяют требованиям этого документа, можно посмотреть здесь. Чтобы облегчить выбор подходящей спецодежды и обуви, в конце документа приведена таблица учета рисков, которая помогает обосновать выбор и использование СИЗ.

Какую выбирать спецодежду и спецобувь

Чтобы знать, какие спецодежду, спецобувь и СИЗ купить, следует составить перечень всех опасных и вредных производственных факторов, которые могут действовать на работника. Это могут быть опасность падения с высоты, удары, проколы, вибрация, порезы, разрывы, удар электрическим током, действие ионизирующего излучения, аэрозолей, повышенных или пониженных температур и т. д. Когда эти факторы перечислены, нужно воспользоваться Типовыми нормами обеспечения СИЗ работников определенных профессий. В этих нормах перечислены все виды спецодежды и спецобуви, которые обязательно должны выдаваться работникам определенных профессий. Эти нормы едины для всей Украины, поэтому при составлении ассортимента интернет-магазин «Торнадо» и другие ведущие поставщики спецодежды, спецобуви и защитных средств руководствуются в первую очередь ими.

В Типовых нормах указаны минимальные требования, которым обязательно должны соответствовать защитные средства. Однако, чтобы повысить безопасность работников и сделать спецодежду и спецобувь удобнее, в них можно включать дополнительные усовершенствования. Например, в спецобувь добавляются антипрокольные стельки. Цена таких моделей будет несколько выше, чем стоимость обычных ботинок или сапог, однако они надежно защитят стопы рабочих при работе на открытом воздухе. Особенно полезны они на стройплощадках, где много острых предметов, строительных отходов, мусора, или в цехах, на полу которых могут валяться обрезки металла или стружка, осколки стекла.

В компании Tornado можно недорого заказать также спецобувь с метатарзальной защитой (защитой от ударов в области подъема стопы), ударогасящими щитками и вставками, металлическими ударопрочными подносками. Стоит принимать во внимание, что ударопрочные вставки рассчитываются на разную силу удара. Это тоже влияет на стоимость изделия. Метатарзальная защита —продолжение защитного подноска, который чаще всего изготавливается металлическим. В результате под защитой оказывается вся стопа.

Забота о безопасности работников — современное требование, высокий экономический эффект которого осознают сотрудники передовых компаний в Киеве и по всей Украине. Ведь в сохранении здоровья и высокой трудоспособности работников заинтересованы не только они сами, но и работодатели. И качественные защитные средства этому в значительной мере способствуют.