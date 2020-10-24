Детские стоматологи в клинике Люмидент

Если у вашего ребенка возникли проблемы с зубками, вам поможет детский стоматолог клиники «Люмидент» в вашем районе.

Выбирая нас, вы можете быть уверены, что малышу будет оказана стоматологическая помощь на высоком профессиональном уровне. Детские стоматологи Люмидент – это команда молодых, талантливых специалистов, которые умеют находить подход к детям и знают, как сделать пребывание ребенка в стоматологическом кресле без боли и страха.

Все проблемы разрешимы

Детская стоматология Lumident обладает всеми ресурсами для решения любых проблем с детскими зубками. Отзывы родителей о детском стоматологе в Киеве подтверждают высокий уровень предоставления стоматологической помощи детям на основе индивидуального подхода к каждому юному пациенту.

Услуги детского стоматолога в сети клиник «Люмидент» отличаются рядом преимуществ:

безболезненное лечение зубов детям в состоянии медикаментозного сна;

применение мягкой седации для избавления малыша от страха;

полный отказ от шприцов, которых так боятся дети;

лечение кариеса без «сверления» зубов;

установка цветных пломб и разноцветных брекетов.

Консультация детского стоматолога в Киеве при первом посещении кабинета дает возможность врачу найти контакт с ребенком, чтобы в следующий раз тот уже шел взубной кабинет на прием без тревоги и страха.

Доступные услуги детской стоматологии в Люмидент

После осмотра маленького пациента и выявления проблем с зубами, детский стоматолог предложит и окажет необходимую помощь, которая включает такие услуги:

лечение кариеса, пломбирование, лечение каналов;

удаление зубов;

исправление прикуса, выравнивание зубов;

пластика уздечки и языка;

фторирование зубов и герметизация фиссур (профилактика кариеса, укрепление зубной эмали);

чистку зубов,

индивидуальный подбор средств по уходу за молочными зубами.

Кроме этого детские стоматологи Lumident в городе Киев успешно справляются с нестандартными ситуациями, которых у них на счету немало. Имея в своем профессиональном арсенале самое лучшее современное оборудование и высококачественные расходные материалы, наши специалисты всегда готовы решить задачи любой сложности, чтобы помочь ребенку.

У каждого детского врача-стоматолога нашей клиники имеется лицензия на деятельность в детской стоматологии и специализация по лечению зубов с применением анестезии, когда ребенок вводится в состояние медикаментозного сна. Поэтому нашим специалистам вы можете всецело доверять.

Визит к детскому стоматологу

Детским стоматологом может работать только человек с призванием и большой любовью к детям. Если взрослые боятся стоматологического кресла «как огня», то что же тогда говорить о детях. Для хорошего детского стоматолога важно не только в совершенстве владеть профессиональными знаниями и навыками, но и быть хорошим психологом и чутким человеком. Ведь ему необходимо с первых минут общения с маленьким пациентом наладить контакт, успокоить ребенка, рассказать, что все будет хорошо.

В детской стоматологии «Люмидент» созданы все условия, чтобы слова врача нашли свое подтверждение на практике и малыш понял, что его не обманули, и все процедуры прошли спокойно и безболезненно.

Прием у детского стоматолога в центре Lumident проходит в таком формате:

сразу проводится предварительная консультация и подготовка к лечению зубов у ребенка;

далее проводится безопасное обследование методом цифровой рентгеновской диагностика;

лечение проводится с применением стоматологических микроскопов, обеспечивающих максимально точное точечное лечение;

для обезболивания применяется электронная компьютерная анестезия безопасная для здоровья.

Заботясь о маленьких пациентах, мы предусмотрели все моменты. Например, чтобы время ожидания своей очереди прошло для малыша нескучно, он может порисовать в альбоме карандашами или поиграть с игрушками, которые предоставляются клиникой.

Приходите к нам и убедитесь, что Lumident – это лучшие возможности стоматологической помощи детям, передовое оснащение, лучшие врачи и доступные цены! Записаться на прием к детскому стоматологу и прочесть можно на сайте клиники.