Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення ГОСТ 3282-74: характеристики та особливості застосування

Як довгомірний сталевий прокат дріт, призначений для загального призначення, користується великим попитом у будівельних та інженерно-промислових компаній та широко використовується в побуті й повсякденному житті. Щоб уникнути можливих негативних наслідків від використання неякісної або контрафактної продукції, його виробництво чітко регламентується ГОСТ 3282-74.

Відповідно до цього стандарту дріт для загального призначення виготовляється з низьковуглецевих марок сталі – Ст1, Ст2, Ст3 та SAE1006, SAE 1008. Масова частка вуглецю в них становить не більше 0,15%, тому вони володіють досить великими параметрами міцності й хорошою пластичністю. До них можна використовувати різні види обробки тиском та термообробки. Вони добре оброблюються волочинням й відносяться для зварювальних матеріалів. А завдяки невеликій вартості низьковуглецевих марок на дріт сталевий ціна за метр погонний лежить в межах 1,1…1,2 гривні. Тому його використання вигідно навіть при обмеженому бюджеті.

Сортамент й характеристики

Відповідно до ГОСТ 3282-74 дріт сталевий має круглу форму поперечного перерізу виготовляється в сортаменті діаметрів від 0,16 мм до 10,00 мм й поставляється в мотках та бухтах. Для його виробництва використовується катанка, виготовлена відповідно до ДСТУ 2770/ГОСТ 30136-95 зі сталей Ст1…Ст3 напівспокійних та спокійних.

При цьому також він може вироблятись:

чорним або мати цинкове захисне покриття (в цьому випадку сортамент дроту лежить в інтервалі 0,16…6,00 мм);

термообробленим або без термічної обробки;

в класі нормальної або підвищеної точності.

Овальність та діаметр перетину сталевого дроту загального призначення не повинні мати відхилення більш, ніж зазначенні в ГОСТ 3282-74 гранично допустимі відхилення для нормального та підвищеного класу точності. Тому при виробництві суворо контролюють не тільки хімічний склад сталей й технологію виготовлення, але й фізичні властивості, розмір й форму перетину.

Особливості та сфера застосування

Дріт сталевий, виготовлений відповідно до нормативних вимог ГОСТ 3282-74, володіє всіма властивостями, притаманними низьковуглецевим маркам сталі. Він:

характеризується доброю пластичністю та задовільною корозійною стійкістю;

стійко опирається розриву та має добру механічну міцність;

добре згинається та зварюється.

При докладанні зовнішніх сил у повздовжньому напрямку він витягується зі збільшенням довжини й зменшенням у діаметрі, що мінімізує ймовірність обриву. В комплексі з урахуванням того, що дріт спокійно витримує чотири й більше згинь, така здатність робить його дуже ручним та надійним у роботі. Саме тому сталевий дріт ГОСТ 3282-74 знаходить широке використання у всіх галузях промисловості, сільському господарстві та в інших сферах людської діяльності. Він використовується як готовий виріб та напівфабрикат.

В першому випадку з нього виготовляють електричні й телефоні проводи, дріт для армування залізобетонних конструкцій промислового та цивільного призначення. А також використовують як обв’язувальний та пакувальний матеріал. В другому випадку сталевий дріт ГОСТ 3282-74 використовується для виробництва цілого ряду метизних виробів:

зварних та тканих сіток, в тому числі габіонних;

цвяхів, шурупів та скоб;

зварних огорож;

стропів.

Оцинкований дріт з низьковуглецевих сталей також використовується для виготовлення сіток, парканів та багаточисленних товарів народного попиту.