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Обзор Brother Innov-is NV V3 SE

Brother Innov-is V3 — это компьютерная вышивальная машина премиум-класса, благодаря которой можно делать вышивку высочайшего качества. Brother Innov-is V3 идеально подходит для творческих и креативных людей, которые хотят самостоятельно создавать эксклюзивные предметы гардероба, аксессуары и прочие вещи.

Описание устройства

Вышивальные машины Brother серии Innov-is NV V3 SE выполняют большинство манипуляций в автоматическом режиме, поэтому с вышиванием сможет справиться даже человек без профессиональной подготовки. Благодаря современному горизонтальному челноку ротационного типа, можно добиться высочайшего качества вышивки на любых видах ткани.

В конструкцию входит встроенный датчик ICAPS, автоматически регулирующий толщину материалов. Он самостоятельно выбирает силу прокола и нужное давление лапки, чтобы узор получился ровным и правильным.

Вследствие автоматизации большинства операций, большого количества дополнительных элементов и комплектующих, данная модель пользуется большой популярностью среди любителей рукоделия и профессиональных швей, что подтверждают многочисленные положительные отзывы.

Цена на представленную вышивальную машинку полностью соответствует качеству. В комплектацию входит понятное руководство пользования, с помощью которого можно быстро научиться выполнять необходимые манипуляции.

Обзор особенностей

Вышивальная машина Brother Innov-is V3 имеет увеличенный размер вышивального поля (300х200 мм). SE — это Special Edition (специальная серия), оснащенная дополнительными функциями для легкой и комфортной работы. Ее отличительные характеристики:

  • Работает со скорость до 1050 ст/мин.

  • В программу встроено 224 рисунка, предназначенных для вышивания, 17 шрифтов, включая японский и кириллицу.

  • Наличие сенсорного цветного LCD-дисплея, размером 7 дюймов.

  • Есть режим энергосбережения, встроенные часы.

  • Система заправки нитей запускается посредством нажатия на 1 кнопку.

  • Имеется автоматическая функция обрезки нитки, нижний и верхний датчик.

  • Возможность регулировки освещения.

  • Машинка может подключаться к ноутбуку или флэшке.

Отдельно можно приобрести лапку для вышивания, которая имеет светодиодный указатель.

На экране швейной машинки можно редактировать рисунок: вставлять текст, вращать его, изменять размер, дизайн, объединять и дублировать узоры, отзеркаливать изображение, добавлять логотипы и надписи, разрабатывать авторские дизайны. Перед началом работы необходимо ознакомиться с инструкцией.

Где купить?

Приобрести вышивальные машины марки Brother можно в компании «Швейкин». Это интернет-портал с большим ассортиментом швейного и вышивального оборудования разной ценовой категории. Для удобства покупателей открыты розничные магазины, а также организована доставка по всей территории Украины.

В комплекте с Brother Innov-is V3 Вы получаете набор игл и шпулек, ножницы, инструменты для сборки, щеточки для очищения элементов устройства, колпачки катушек, фиксаторы шпульки, стилус, кабель для подключения к USB, комплект пялец, пылезащитный чехол, сумку для всех комплектующих и вышивальных принадлежностей, инструкцию и краткий справочник. Также в магазине «Швейкин» можно приобрести дополнительное оборудование, материалы и комплектующие к швейной машинке любого вида.

 

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Обзор Brother Innov-is NV V3 SE
Обзор Brother Innov-is NV V3 SE
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Обзор Brother Innov-is NV V3 SE
Обзор Brother Innov-is NV V3 SE
Brother Innov-is V3 — это компьютерная вышивальная машина премиум-класса, благодаря которой можно делать вышивку высочайшего качества. Brother Innov-is V3 идеально подходит для творческих и креативных людей, которые хотят самостоятельно создавать эксклюзивные предметы гардероба,
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