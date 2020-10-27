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Досуг Сегодня, 10:3565
Как отличить БАД от лекарства

Что такое биодобавки

Для того чтобы обогатить пищу диетическими, оздоровительными, лечебно-профилактическими свойствами существует

изготовление БАДов

 .

Это система биотехнологических этапов производства, посредством которых выделяются только самые уникальные активные вещества растений, рыб, животных, грибов, нутриенты (витамины, минералы) для потребления в виде капсул, таблеток, настоек, масел, драже и т.д. Компоненты добавок предназначены для воздействия на органы и системы в профилактических целях.

На украинском рынке производители выпускают:

  • нутрицевтики;

  • парафармацевтики;

  • эубиотики.

Сегодня для выпуска БАД используются новейшие технологии обработки и получения сырья. Возьмем криодробление — при температуре -196°C, чтобы получить порошок из лаванды, измельчается сырье и обеспечивает ему хорошую биодоступность, высокую концентрацию. Щадящая экстракция, например, позволяет получить субстанцию при невысоких температурах и сделать ее эргономичной по объему. А микроэлементы из морского дна — наименее загрязненного места нашей планеты — делают БАДы еще более востребованными, особенно если вещества имеют микроскопические размеры и высокую биодоступность, чтобы моментально проникать в клетки организма.

Что отличает лекарственные препараты от биодобавок

Чаще всего БАДы занимают среднюю позицию между едой и лекарственными препаратами, иногда могут быть альтернативой рецептурным препаратам, стимулируя иммунную систему бороться с источником болезни за счет активации клеток организма. Это позволяет органично восстанавливаться. Кроме этого биодобавки имеют и ряд других отличий.

Например:

  • принимать можно не только болеющим, но и здоровым людям;

  • натуральный состав без применения веществ, произведенных на основе химической формулы;

  • применяются в качестве первой профилактики дефицитных нутриентов, повышают резистентность клеток, а также способствуют выведению токсинов из организма;

  • дополняют комплексное медицинское лечение;

  • имеют накопительный эффект и проявляют свои положительные свойства после продолжительного приема;

  • некоторые виды нутриентов требуют особого время приема, натощак, или во время еды;

  • цена на порядок ниже, чем у лекарств;

  • приятны в приеме, с дополнительными вкусами и удобными формами выпуска;

  • при госрегистрации оценивается опасность и токсичность, но, к сожалению, не клиническая эффективность;

  • может проявляться индивидуальная непереносимость отдельного компонента добавки.

Также БАДы БАДам рознь, если речь идет о стране выпуска. Производитель БАД в Японии делает их своими для своих, и придерживается жесткого контроля качества, вытесняя понемногу традиционные аптеки. В Германии добавки также жестко регламентируются государством и некоторые не купить без рецепта специалиста.

В идеале же биодобавки не должны навредить здоровью человека, оказывать профилактику, лечить и оздоравливать, о чем предупреждает всех производителей специальная Директива ЕС, действующая на его территориях.

Как отличить БАД от лекарства

Требования к производству украинских БАДов

Для производства БАДов в Украине особых требований нет, кроме добровольной сертификации продукта в санитарно-эпидемической службе. Хотя до недавнего времени процедура была обязательной. Сейчас добавки проходят проверку Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на предмет того, содержат ли они токсины, тяжелые металлы или другие опасные для жизни вещества. Что касается клинической эффективности, то этой проверке подлежат только лекарственные препараты.

Для того, чтобы получить “добро” на производство добавок следует пройти 2 этапа и 3-4 недели времени:

  1. Подготовить документы (Технические условия производства, проект маркировки).

  2. Получить санитарно-эпидемиологический вывод о том, что добавка не опасна для жизни и не нарушает законодательство. Также на этом этапе выдается этикетка с требованиями к маркированию, названию, составу и назначению БАД, подтверждающая специальный статус на территории Украины.

Кроме этого изучается место, условия и возможности производства добавок.

Срок действия вывода — 5 лет, после чего требуется новая экспертиза.

Кто сегодня занимается производством

Как отличить БАД от лекарства

Рынок биодобавок в Украине стремительно развивается и как результат регистрируются новые компании по производству добавок, открываются эко-лавки, интернет-магазины, которые реализовывают как отечественную, так и зарубежную линию. Ярким представителем с 3-летним опытом производства добавок является компания “Биолайт”.

Она предлагает:

  1. Контрактное производство биологически активных добавок на высокоточном оборудовании.

  2. Фасовку таблетированной и порошкообразной формы выпуска БАД.

  3. Капсульное производство твердых желатиновых капсул.

  4. Розлив жидкостей (в частности антисептических средств).

  5. Разработку рецептур или внедрение уже имеющихся.

  6. Документальное сопровождение для регистрации продукта.

В первую очередь компания предоставляет консультационные услуги. Связаться можно по телефонам: +38(096)-498-91-28, +38(066)-563-11-87 или оставить свой запрос через официальный сайт, написав на почту [email protected], после чего модератор обработает его и свяжется максимально быстро с вариантами решений поставленных задач.

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Теги: news, новости, Украина, Биолайт, БАД, биодобавки, 7dniv, 7dnivinfo  
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