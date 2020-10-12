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Досуг Сегодня, 10:5896
Циркуляционный насос для отопления частного дома как правильно подобрать и на что обратить внимание

При установке автономного отопления в частном доме, нередки случаи неравномерного прогрева комнат. Для устранения этой проблемы необходимо установить циркуляционный насос для отопления частного дома. Важно правильно подобрать его характеристики, и тогда прибор обеспечит принудительное перекачивание воды в отопительной системе для быстрого и равномерного обогрева всего здания. Купить качественный насос для отопления обеспечить себя надежным оборудованием на долгие годы.

Виды насосов для принудительной циркуляции воды в системе

В зависимости от типа ротора, различают два основных виды циркуляционных насосов:

  1. Сухие. Ротор с водой не соприкасается во время циркуляции. Такой насос подходит больше для производственных предприятий, где нужно прокачивать большее количество воды. Одна из причин, почему насосы с сухим ротором не устанавливаются дома, - большой уровень шума. Зато в таких агрегатах высокий уровень КПД (80%), соответственно, высокая производительность.
  2. Мокрые. Такие насосы хоть имеют низкий КПД (60-65%), тем не менее, они работают тихо, практически бесшумно, поскольку вода, которая соприкасается с ротором, выступает в роли смазки, предотвращает вибрации. Также вода является системой охлаждения, благодаря чему мотор не перегревается и насос служит долго.

Устанавливаются насосы с сухим и мокрым ротором по-разному. Для насосов с мокрым ротором характерна только горизонтальная установка.

Как выбрать циркуляционный насос для отопления

Циркуляционный насос для отопления частного дома как правильно подобрать и на что обратить внимание

На выбор циркуляционного насоса для отопления влияют такие технические характеристики, как:

  • производительность;
  • мощность;
  • напор;
  • мощность сети;
  • температура воды, которую может выдержать агрегат;
  • размер насоса;
  • класс защиты;
  • тип подключения;
  • дополнительные функции.

Прежде, чем подобрать циркуляционный насос, необходимо рассчитать производительность. Для этого можно воспользоваться простой формулой – Q= 0,86R/(TF–TR), где Q обозначает производительность, необходимую для отопления помещения, 0,876 - тепловой теплоноситель. R – мощность (если это частный дом, то мощность будет составлять 100 кВт на 100 м.кв.), TF означает, какую температуру имеет вода на входе в отопительную систему, TR - показатели воды на выходе.

Мощность насоса зависит от площади помещения, которое нужно обогреть. Для частного или одноэтажного многоквартирного дома, где чаще всего используется один тепловой контур, можно покупать насос мощностью от 40 до 50 кВт. Для большого дома, где применяются двухконтурные системы отопления, понадобится агрегат мощностью от 60 до 70 кВт.

Высота напора – еще один важный критерий при выборе циркуляционного насоса. Этот критерий обозначает, как высоко может подняться водяной столб.

От вольтажа сети зависит, какой насос (однофазный или трехфазный) лучше покупать. Для бытового пользования, где чаще всего в сети 220 Вольт, подойдет однофазный агрегат, для производства лучше покупать трехфазные насосы (380 Вольт).

Перед покупкой насоса важно хотя бы примерно знать, какая температура воды в теплоносителе. Агрегаты для циркуляции старого образца рассчитаны на максимальную температуру до 95 градусов, новые модели могут выдержать до 110 градусов. Помимо того, что они способны выдержать высокие температуры, насосы еще изготовлены из прочного материала, который продлевает срок их службы.

Длина помп зависит от класса (бытового или профессионального). Для отопления частного дома используется помпы длиной 13, 15 или 18 см.

Класс защиты (IP) означает, насколько насосы защищены от попадания инородных частиц, показатели варьируются от 1 до 4.

Тип подключения может быть двух типов: резьбовое (подходит для труб шириной 1-2 дюйма), фланцевое (используется для труб диаметром больше 5 см).

К дополнительным функциям относится:

  • автоматический режим работы – в таких моделях можно настраивать включение насоса в определенное время, только запуск должен гармонично подстраиваться под работу самого котла;
  • дисплей – модели со встроенным дисплеем очень удобные, на экране отображается, какая температура воды выставлена в данный момент, сопротивление системы отопления, напор воды;
  • насосы со спаренной конструкцией – такие типы агрегатов подойдут в том случае, если вода в трубах имеет много примесей, насосы оснащены сразу двумя рабочими колесами – в случае поломки одного из них, работу насоса продолжает поддерживать второе колесо.

При выборе также стоит обращать внимание на материал изготовления, от этого зависит срок службы агрегата. Самые прочные и долговечные – насосы, изготовленные из чугуна, нержавейки, латуни.

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Циркуляционный насос для отопления частного дома как правильно подобрать и на что обратить внимание
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