Ведущие производители нержавеющих труб в мире и в Украине

Нержавеющие трубы используются в разных отраслях промышленности и строительстве. В наше время без таких надежных, долговечных, «не боящихся» коррозии изделий трудно представить сооружение безопасного трубопровода для транспортировки нефти, газа, агрессивных сред, обустройства систем отопления и водоснабжения. Поэтому потребление нержавейки во всем мире с каждым годом только увеличивается.
Сегодня нержавеющая труба, которую можно купить на украинских металлобазах, производится в нашей стране и импортируется из-за рубежа. Ведущие мировые и отечественные заводы конкурируют за внимание потребителей к своей продукции. Какие же компании сегодня лидируют на мировом и украинском рынке нержавеющих труб? Думаем, многим будет интересно узнать имена «героев» трубной промышленности.
Украина — среди лучших производителей в мире
Отечественные нержавеющие трубы пользуются спросом не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Дело в том, что наш прокат отличается высоким качеством и разумной ценой. Вот 3 компании, которые занимают лидирующие позиции на рынке:
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«Днепровский завод специальных труб». Специализация — выпуск тонкостенных и капиллярных труб из нержавеющего металла.
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«Интерпайп НТЗ». Предприятие в основном производит бесшовные нержавеющие трубы для потребностей нефтегазовой промышленности. Также отечественная компания выпускает трубы особого назначения, которые востребованы в машиностроительной и энергетической сферах.
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ПО «Оскар». Производственные мощности расположены в Никополе на территории Южно-Трубного Завода. Здесь изготавливают металлопрокат из марок стали, содержащих титан и никель. Основные потребители — судостроительные предприятия, аэрокосмическая и оборонная сфера.
Лидеры мирового рынка
А теперь давайте узнаем, какие компании впереди планеты всей на мировом трубном рынке:
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Marcegaglia S.p.A. Компания основана в 1959 году и является ведущим производителем сварных труб и сортового проката из нержавейки. Главный офис расположен в Италии. Объем производства — около 5 000 000 тонн нержавеющего проката в год. Всего в состав корпорации входит 50 заводов, а количество представительств по всему миру — более 200. Компания не ограничивается только выпуском нержавеющего проката. Сфера интересов Marcegaglia — строительство, машиностроительная отрасль, энергетика, туристический бизнес и другие направления.
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Satinox Tubi Inox S.p.A. Еще одна итальянская корпорация, появившаяся в 1970 году, выпускает сварные нержавеющие трубы. На 6 заводах вблизи Милана ежегодно производится примерно 20 000 тонн проката.
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Chandan Steel Ltd. Производственные мощности одного из ведущих производителей нержавеющего сортового проката расположены в Индии. Сейчас на созданном в 1969 году предприятии производят 30 000 тонн заготовок, 6 000 тонн фланцев и заглушек, 6 000 тонн бесшовных труб.
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Rigamet LTD. Латвийский производитель выпускает электросварные трубы любого назначения с круглым и профильным сечением с наружным диаметром 10,0–63,5 мм, толщиной стенки 0,5–3,5 мм. Предприятие было основано в 2009 году.
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Padana Tubi S.p.A. На производственных мощностях созданной в Италии в начале семидесятых годов компании производится более 500 000 тонн стальных и нержавеющих труб. Предприятие занимает одно из лидирующих положений на европейском рынке.
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Ilta inox S.p.A. Итальянское предприятие более 4 десятков лет производит сварные нержавеющие трубы диаметром 10 –711 мм и толщиной стенки до 6 мм. Также компания выпускает рулонный горячекатаный и холоднокатаный прокат.