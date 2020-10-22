Ведущие производители нержавеющих труб в мире и в Украине

Нержавеющие трубы используются в разных отраслях промышленности и строительстве. В наше время без таких надежных, долговечных, «не боящихся» коррозии изделий трудно представить сооружение безопасного трубопровода для транспортировки нефти, газа, агрессивных сред, обустройства систем отопления и водоснабжения. Поэтому потребление нержавейки во всем мире с каждым годом только увеличивается.

Сегодня нержавеющая труба, которую можно купить на украинских металлобазах, производится в нашей стране и импортируется из-за рубежа. Ведущие мировые и отечественные заводы конкурируют за внимание потребителей к своей продукции. Какие же компании сегодня лидируют на мировом и украинском рынке нержавеющих труб? Думаем, многим будет интересно узнать имена «героев» трубной промышленности.

Украина — среди лучших производителей в мире

Отечественные нержавеющие трубы пользуются спросом не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Дело в том, что наш прокат отличается высоким качеством и разумной ценой. Вот 3 компании, которые занимают лидирующие позиции на рынке:

«Днепровский завод специальных труб». Специализация — выпуск тонкостенных и капиллярных труб из нержавеющего металла.

«Интерпайп НТЗ». Предприятие в основном производит бесшовные нержавеющие трубы для потребностей нефтегазовой промышленности. Также отечественная компания выпускает трубы особого назначения, которые востребованы в машиностроительной и энергетической сферах.

ПО «Оскар». Производственные мощности расположены в Никополе на территории Южно-Трубного Завода. Здесь изготавливают металлопрокат из марок стали, содержащих титан и никель. Основные потребители — судостроительные предприятия, аэрокосмическая и оборонная сфера.

Лидеры мирового рынка

А теперь давайте узнаем, какие компании впереди планеты всей на мировом трубном рынке: