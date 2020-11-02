 

Які бувають чохли для Samsung: огляд аксесуарів з різних матеріалів

Досуг Сегодня, 12:2063
Які бувають чохли для Samsung: огляд аксесуарів з різних матеріалів

Навіть такий надійний смартфон як Samsung може вийти з ладу. Однією з найбільш частих причин неполадок є механічне пошкодження. Щоб цього уникнути, потрібно захистити смартфон по повній. Для цього використовують чохол і захисне скло на екран. Купити все це можна за посиланням https://gisolo.com/ua/chohli/samsung-cases.html

Які бувають чохли на Samsung

Чохли бувають наступних видів:

  • Чохол книжка. Він захищає не тільки задню панель, а й екран.
  • Чохол-сумочка. Або кисет. Дуже популярний у людей похилого віку, так як вони частіше користуються маленькими кнопковими телефонами.
  • Протиударний чохол. Зроблено з міцних матеріалів, наприклад, з металу. При падінні не постраждає ні телефон, ні сам чохол.
  • Чохол-накладка. Тонка кришка, надівається на задню панель. Щільно прилягає до смартфону, практично не відчувається при носінні.

На додаток до захисного чохла варто використовувати скло. Воно ніяк не впливає на відгук екрану, виконуючи свої захисні функції. При падінні або ударі воно бере весь збиток на себе.

Дизайнерські чохли для Samsung

Чохол - це далеко не завжди нудне пристосування, яке псує зовнішній вигляд смартфона, як це прийнято вважати у деяких людей. Адже останнім часом з'явилося чимало креативних варіантів:

  • З зображенням персонажів фільмів чи мультфільмів.
  • З квітами.
  • З тваринами.
  • З гарними орнаментами.
  • З дотепними написами.

Малюнок наноситься за допомогою спеціального принтера на прозору накладку для смартфона. Чохол виконує свої захисні функції, при цьому він додає телефону незвичайний зовнішній вигляд.

Дизайнерський чохол прекрасно виступить в якості подарунка дорогій людині, будь це ваш друг, родич або друга половинка. Чохол не просто дрібничка, яка буде припадати пилом на полиці. Це корисний аксесуар, який буде застосовуватися кожен день.

Дизайн для захисних чохлів можна створювати самостійно. Як зображення може виступити:

  • Особиста або групова фотографія.
  • Зображення, відредаговане особисто вами.
  • Зображення, яке ви намалювали самі.
  • Напис. Наприклад, ім'я, визнання в любові. Також, можна написати пам'ятну дату.

В такому випадку ви можете не турбуватися, що у кого-небудь буде такий же чохол на Samsung. Адже це індивідуально створений аксесуар з вашим дизайном.

Існує така практика, як покупка прозорого чохла без будь-яких зображень. За допомогою декупажу, розпису акриловими фарбами і приклеювання стразів можна створити цікавий аксесуар для Samsung. Тому, якщо ви хочете проявити свою творчу сторону, зробивши собі або своїм близьким такий подарунок, то у вас є така можливість!

Розкішні чохли

Якщо ви хочете підкреслити статус власника смартфона від Samsung, але не знаєте як, то на допомогу вам прийдуть чохли з натуральної шкіри. Це дорогий і розкішний подарунок, який запам'ятається назавжди.

Шкіряні чохли можуть бути виконані в будь-якому колірному оформленні. Шкіру зміцнюють  спеціальними складами. Тому це не просто красивий аксесуар, але і надійний захист для телефону.

Чохол з шкіри пітона чи удава може бути унікальним. Для цього на нього наносять напис або орнамент із золотої або срібної фольги. 

Скільки прослужить захисний чохол

Чохол із пластику може розбитися, якщо він не зроблений з твердих матеріалів. Але сам смартфон буде в порядку.

Силіконові чохли в цьому плані надійніше. Вони не отримують ушкоджень при ударі або падінні. Цей матеріал є найпоширенішим, оскільки він поєднує в собі низьку вартість і хороші захисні якості.

Чохол зі шкіри прослужить досить довго. При правильному догляді термін носіння такого аксесуару може досягати 10 років. 

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