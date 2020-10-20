 

Липосакция для мужчин: в чем особенность

Досуг Сегодня, 16:0867
Липосакция для мужчин: в чем особенность

Сегодня мужчины, заботящиеся о привлекательности внешнего вида, все чаще обращаются в центры пластической хирургии. Согласно внутренней статистике Клиники Аура в г. Киев, Голосеевский пр-т, 27, наиболее востребована ринопластика. Второе место уверенно удерживает пластическая операция по улучшению рельефа фигуры, а именно – липосакция.. Липосакция - эффективный, малоинвазивный, быстрый способ вернуть мужскому телу привлекательность.

Почему мужчине может потребоваться операция

К формированию жировых отложений в определенных зонах мужского тела приводят такие причины, как:

  • нарушения метаболизма;

  • гиподинамия;

  • переедание, питание всухомятку;

  • гормональный дисбаланс.

В некоторых случаях избавиться от избыточной жировой массы невозможно даже после устранения всех вышеперечисленных факторов, это обусловлено физиологией, возрастными изменениями в организме. Единственно правильным решением станет хирургическое вмешательство, которое поможет избавиться от лишней жировой ткани.

Липосакция направлена на улучшение мышечного рельефа. Избавляя пациента от лишнего веса, процедура минимизирует риск развития таких серьезных заболеваний, как гипертония, сахарный диабет, инфаркт, инсульт. Выполнение процедуры у мужчин требует от врача еще большей скрупулезной работы: в задачи хирурга входит уменьшение объемов, массы тела, сохранение маскулинности силуэта. 

Проблемные зоны мужского тела

Несмотря на то, что проведение липосакции – это эффективный способ коррекции фигуры как для женщин, так и для мужчин, места отложения жировой ткани, т.н. «жировые ловушки» в мужском организме специфичны. Чаще всего востребованы:

  1. Липосакция груди – помимо коррекции формы, объема операция поможет устранить еще одну проблему последствия гинекомастии - неопухолевой гипертрофии железистой и жировой ткани груди.

  2. Липосакция живота в зоне передней брюшной стенки и боков - эффективный способ избавиться от жира при локальной форме ожирения.

  3. Липосакция спины - неэстетичные складки, провисание кожи могут возникнуть даже у мужчин, ведущих активный, здоровый образ жизни. Операция избавит от излишков жира, визуально «подтянет» контуры тела.

  4. Липосакция подбородка - самый быстрый способ для улучшения контура лица, пластика поможет устранить «второй подбородок» при локальном или общесоматическом ожирении.

Говоря об особенностях мужского организма, стоит отметить еще один специфический момент. У мужчин более плотная кожа, поэтому восстановительный период после операции - более короткий.

Этапы подготовки к операции

Подготовка к хирургическому вмешательству начинается с посещения пластического хирурга. Врач выясняет объем хирургического вмешательства с учетом пожеланий пациента, назначает ряд лабораторных и инструментальных обследований. Перечень может включать:

  • ультразвуковое исследование;

  • электрокардиограмму;

  • общий, биохимический анализ крови.

Кроме этого может быть назначена консультация врачей смежных специальностей: терапевта, эндокринолога, кардиолога, флеболога. Задача ведущего врача на этом этапе подготовки – получить полное представление о состоянии здоровья пациента, исключить возможные противопоказания к хирургическому вмешательству.

За 10-14 дней до операции пациенту рекомендуется:

  • отказаться от приема антикоагулянтов;

  • избегать перегрева или переохлаждения;

  • исключить потребление алкоголя, курение.

Липосакция выполняется натощак, последний прием пищи перед процедурой должен быть не позже, чем за 6-8 часов.

Реабилитационный период после липосакции

Снизить выраженность побочных эффектов после операции в виде кровоподтеков и отечности помогут такие простые меры, как:

  • ношение компрессионного белья;

  • воздержание от активных физических нагрузок на срок до двух недель;

  • соблюдение рекомендованной диеты;

  • полный отказ от приема алкогольных напитков и курения;

  • воздержание от SPA-процедур, посещения бани, солярия, сауны.

Для минимизации рисков воспалительных реакций могут назначаться лекарственные препараты (антибиотики, антибактериальные препараты), физиотерапия, косметические средства.

Для записи на консультацию звоните по телефону +38 (050) 409-55-67.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Липосакция, 7dniv, 7dnivinfo  
Липосакция для мужчин: в чем особенность
Липосакция для мужчин: в чем особенность
Які бувають чохли для Samsung: огляд аксесуарів з різних матеріалів
Які бувають чохли для Samsung: огляд аксесуарів з різних матеріалів
Ведущие производители нержавеющих труб в мире и в Украине
Ведущие производители нержавеющих труб в мире и в Украине
Циркуляционный насос для отопления частного дома как правильно подобрать и на что обратить внимание
Циркуляционный насос для отопления частного дома как правильно подобрать и на что обратить внимание
Как отличить БАД от лекарства
Как отличить БАД от лекарства
Обзор Brother Innov-is NV V3 SE
Обзор Brother Innov-is NV V3 SE
Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення ГОСТ 3282-74: характеристики та особливості застосування
Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення ГОСТ 3282-74: характеристики та особливості застосування
Детские стоматологи в клинике Люмидент
Детские стоматологи в клинике Люмидент
Личная безопасность превыше всего: какой должна быть рабочая одежда
Личная безопасность превыше всего: какой должна быть рабочая одежда
Обработка металлов - современные станки лазерной резки
Обработка металлов - современные станки лазерной резки
Японский чай Матча: Польза или вред
Японский чай Матча: Польза или вред
Нейлер Bostitch для гвоздей барабанного типа
Нейлер Bostitch для гвоздей барабанного типа

Новости по теме

Как подготовить ребенка к походу к стоматологу
Как подготовить ребенка к походу к стоматологу
20-окт-2020, 23:28
«Наследник»: лучшая детская стоматологическая клиника
«Наследник»: лучшая детская стоматологическая клиника
18-окт-2020, 12:24
С чем связаны проблемы в постели у мужчин
С чем связаны проблемы в постели у мужчин
18-сен-2020, 11:51
Тонкости выбора наручных часов для мужчин и женщин
Тонкости выбора наручных часов для мужчин и женщин
15-сен-2020, 16:31
Как экстракт растений помогает справиться с лишним весом
Как экстракт растений помогает справиться с лишним весом
10-сен-2020, 12:36

Последние новости

21:44
События
Процентные ставки по программе доступной ипотеки назвал Минфин
20:31
События
В Израиль доставили 1,5 млн доз российской вакцины от COVID-19
18:28
События
Комендантский час ввела Венгрия
18:25
Экономика
На межбанке обвалился курс доллара
17:43
Экономика
Падение экономики в 2021 году резко ускорится, если до конца года будет действовать длительный локдаун
17:42
События
Остановки подсчета голосов на выборах президента США хочет Трамп
16:05
Политика
Проблемы с МВФ из-за ситуации с Конституционным судом исключает Шмыгаль
16:01
События
Бесплатное питание для детей погибших военных предусмотрела Рада
15:59
События
Дело против Труханова после решения КСУ закрыл ВАКС
15:58
События
Предусмотреть компенсации за задержку пенсий и зарплат хотят в Украине
15:53
Политика
Закон Зеленского о судебной реформе Рада отправила на доработку
15:51
Политика / Экономика
Направить 6% ВВП на оборону обязал Зеленский
13:09
События
Центральную станцию метро заминировали в Киеве
13:06
Политика
Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс
13:05
Политика
Антикоррупционную стратегию за основу одобрила Рада
13:03
Политика
Закон о возобновлении е-декларирования на следующей пленарной неделе рассмотрит Рада
13:00
События
На план Украины по достижению мира на Донбассе отреагировали у Путина
12:55
События
Внеочередное заседание сегодня проведет Рада
12:46
События
В мае 2021 в Киеве пройдет саммит Крымской платформы
12:44
События
Ввести новый показатель для "красной" зоны карантина предлагает Минздрав

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 ноября 20205245
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 ноября 20204238
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 ноября 20203068
На местных выборах в самом западном областном центре Украины ОПЗЖ получила 15,79% депутатских мандатов в горсовете2216
В Украине зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу1268
В ключевых штатах по результатам опроса Трамп обогнал Байдена872
В Республиканской партии ослабляется поддержка действующего президента Дональда Трампа из-за его беспочвенных обвинений избирательных комиссий в фальсификациях345

Досуг

Липосакция для мужчин: в чем особенность
Липосакция для мужчин: в чем особенность
Сегодня мужчины, заботящиеся о привлекательности внешнего вида, все чаще обращаются в центры пластической хирургии. Согласно внутренней статистике Клиники Аура в г. Киев, Голосеевский пр-т, 27, наиболее востребована ринопластика. 
Сегодня, 16:0868
Які бувають чохли для Samsung: огляд аксесуарів з різних матеріалів
Які бувають чохли для Samsung: огляд аксесуарів з різних матеріалів
Навіть такий надійний смартфон як Samsung може вийти з ладу. Однією з найбільш частих причин неполадок є механічне пошкодження. Щоб цього уникнути, потрібно захистити смартфон по повній.
Вчера, 12:20121
Ведущие производители нержавеющих труб в мире и в Украине
Ведущие производители нержавеющих труб в мире и в Украине
Какие же компании сегодня лидируют на мировом и украинском рынке нержавеющих труб? Думаем, многим будет интересно узнать имена «героев» трубной промышленности.
3-ноя-2020, 22:20178
Циркуляционный насос для отопления частного дома как правильно подобрать и на что обратить внимание
Циркуляционный насос для отопления частного дома как правильно подобрать и на что обратить внимание
При установке автономного отопления в частном доме, нередки случаи неравномерного прогрева комнат. Для устранения этой проблемы необходимо установить циркуляционный насос для отопления частного дома. Важно правильно подобрать его характеристики, и тогда прибор обеспечит принудительное перекачивание
3-ноя-2020, 10:581872
Как отличить БАД от лекарства
Как отличить БАД от лекарства
Для того чтобы обогатить пищу диетическими, оздоровительными, лечебно-профилактическими свойствами существует изготовление БАДов. Это система биотехнологических этапов производства, посредством которых выделяются только самые уникальные активные вещества растений, рыб, животных, грибов,
3-ноя-2020, 10:35186
Обзор Brother Innov-is NV V3 SE
Обзор Brother Innov-is NV V3 SE
Brother Innov-is V3 — это компьютерная вышивальная машина премиум-класса, благодаря которой можно делать вышивку высочайшего качества. Brother Innov-is V3 идеально подходит для творческих и креативных людей, которые хотят самостоятельно создавать эксклюзивные предметы гардероба,
3-ноя-2020, 07:56156

События

Процентные ставки по программе доступной ипотеки назвал Минфин
Процентные ставки по программе доступной ипотеки назвал Минфин
Доступная ипотека на покупку жилья будет выдаваться по ставкам от 5 до 7%.
Сегодня, 21:4417
В Израиль доставили 1,5 млн доз российской вакцины от COVID-19
В Израиль доставили 1,5 млн доз российской вакцины от COVID-19
Медицинский центр «Хадасса» получил подтверждение того, что он может закупить и доставить в Израиль около 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса Sputnik V в ближайшие месяцы.
Сегодня, 20:3147
Комендантский час ввела Венгрия
Комендантский час ввела Венгрия
Венгрия ввела комендантский час в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Сегодня, 18:2857
Остановки подсчета голосов на выборах президента США хочет Трамп
Остановки подсчета голосов на выборах президента США хочет Трамп
Президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов на президентских выборах.
Сегодня, 17:4258
Бесплатное питание для детей погибших военных предусмотрела Рада
Бесплатное питание для детей погибших военных предусмотрела Рада
Верховная рада поддержала за основу и в целом законопроект, предусматривающий бесплатное питание для детей погибших военнослужащих.
Сегодня, 16:0168
Дело против Труханова после решения КСУ закрыл ВАКС
Дело против Труханова после решения КСУ закрыл ВАКС
Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное дело против мэра Одессы Геннадия Труханова за недостоверное декларирование.
Сегодня, 15:5969
7 Днів