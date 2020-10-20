Липосакция для мужчин: в чем особенность

Сегодня мужчины, заботящиеся о привлекательности внешнего вида, все чаще обращаются в центры пластической хирургии. Согласно внутренней статистике Клиники Аура в г. Киев, Голосеевский пр-т, 27, наиболее востребована ринопластика. Второе место уверенно удерживает пластическая операция по улучшению рельефа фигуры, а именно – липосакция.. Липосакция - эффективный, малоинвазивный, быстрый способ вернуть мужскому телу привлекательность.

Почему мужчине может потребоваться операция

К формированию жировых отложений в определенных зонах мужского тела приводят такие причины, как:

нарушения метаболизма;

гиподинамия;

переедание, питание всухомятку;

гормональный дисбаланс.

В некоторых случаях избавиться от избыточной жировой массы невозможно даже после устранения всех вышеперечисленных факторов, это обусловлено физиологией, возрастными изменениями в организме. Единственно правильным решением станет хирургическое вмешательство, которое поможет избавиться от лишней жировой ткани.

Липосакция направлена на улучшение мышечного рельефа. Избавляя пациента от лишнего веса, процедура минимизирует риск развития таких серьезных заболеваний, как гипертония, сахарный диабет, инфаркт, инсульт. Выполнение процедуры у мужчин требует от врача еще большей скрупулезной работы: в задачи хирурга входит уменьшение объемов, массы тела, сохранение маскулинности силуэта.

Проблемные зоны мужского тела

Несмотря на то, что проведение липосакции – это эффективный способ коррекции фигуры как для женщин, так и для мужчин, места отложения жировой ткани, т.н. «жировые ловушки» в мужском организме специфичны. Чаще всего востребованы:

Липосакция груди – помимо коррекции формы, объема операция поможет устранить еще одну проблему последствия гинекомастии - неопухолевой гипертрофии железистой и жировой ткани груди. Липосакция живота в зоне передней брюшной стенки и боков - эффективный способ избавиться от жира при локальной форме ожирения. Липосакция спины - неэстетичные складки, провисание кожи могут возникнуть даже у мужчин, ведущих активный, здоровый образ жизни. Операция избавит от излишков жира, визуально «подтянет» контуры тела. Липосакция подбородка - самый быстрый способ для улучшения контура лица, пластика поможет устранить «второй подбородок» при локальном или общесоматическом ожирении.

Говоря об особенностях мужского организма, стоит отметить еще один специфический момент. У мужчин более плотная кожа, поэтому восстановительный период после операции - более короткий.

Этапы подготовки к операции

Подготовка к хирургическому вмешательству начинается с посещения пластического хирурга. Врач выясняет объем хирургического вмешательства с учетом пожеланий пациента, назначает ряд лабораторных и инструментальных обследований. Перечень может включать:

ультразвуковое исследование;

электрокардиограмму;

общий, биохимический анализ крови.

Кроме этого может быть назначена консультация врачей смежных специальностей: терапевта, эндокринолога, кардиолога, флеболога. Задача ведущего врача на этом этапе подготовки – получить полное представление о состоянии здоровья пациента, исключить возможные противопоказания к хирургическому вмешательству.

За 10-14 дней до операции пациенту рекомендуется:

отказаться от приема антикоагулянтов;

избегать перегрева или переохлаждения;

исключить потребление алкоголя, курение.

Липосакция выполняется натощак, последний прием пищи перед процедурой должен быть не позже, чем за 6-8 часов.

Реабилитационный период после липосакции

Снизить выраженность побочных эффектов после операции в виде кровоподтеков и отечности помогут такие простые меры, как:

ношение компрессионного белья;

воздержание от активных физических нагрузок на срок до двух недель;

соблюдение рекомендованной диеты;

полный отказ от приема алкогольных напитков и курения;

воздержание от SPA-процедур, посещения бани, солярия, сауны.

Для минимизации рисков воспалительных реакций могут назначаться лекарственные препараты (антибиотики, антибактериальные препараты), физиотерапия, косметические средства.

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