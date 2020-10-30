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Нейромаркетинг: перспективы и возможности для вашего бизнеса

Нейромаркетинг — новое направление в маркетинге, в котором используют исследования мозга для изучения поведения потребителей. Статистика за 2018 показывает, что стоимость всех проведенных нейромаркетинговых исследований составила 30 млрд долларов. Мировые гиганты, такие как Procter&Gamble, General Motors и др. уже давно используют  нейротестирования для разработки уникальных маркетинговых стратегий и рекламных кампаний. Одной из компаний, которая специализируется на подобных исследованиях является Нейротрек. Работа над проектами в Neurotrack основывается на многолетнем опыте специалистов-нейрофизилогов и маркетологов, которые общими усилиями развивают рынок нейромаркетинга в Украине.

Нейромаркетинг - мощный инструмент бизнеса 

Нейромаркетинг сейчас наиболее активно используют в тестированиях рекламы. Главный вопрос который слышат нейромаркетологи от своих клиентов : " Почему целевая аудитория не воспринимает маркетинговые идеи моего бизнеса ?". Исследователи помогают компаниям найти или создать наиболее эффективный инструмент воздействия на пользователя, путем понимания его реальных эмоций и физиологических реакций на продукт.

Важность нейромаркетинга также очень ярко прослеживается в сфере брендинга, который является неотъемлемой частью пользовательского опыта. Бренды -- это, своего рода, идеи, которые выстраиваются в подсознании пользователей с помощью символов и эмоций. Нейромаркетинг помогает изучить какие же ассоциации вызывает у человека той или иной бренд или компаний, и как они влияют на решение. Если же нужные ассоциации отсутствуют, нейрооптимизация позволяет создать их, и удачно внедрить в продукт. 

Покупатели не задумываются и не осознают те сигналы которые отправляются им в процессе совершения покупки, но факт остается фактом, что даже если зрительно мы не воспринимаем что-то, то наше подсознание все фиксирует и запоминает. Большинство ритейлеров создают свой имидж за счет использования ненавязчивой рекламы, которая преследует покупателей от входа в магазин и до самой кассы. Такая маркетинговая стратегия шопинга является стимулом к шоппингу, и вызывает у покупателей желание покупать больше и не изменять свои покупательские привычки, которые глубоко укоренились в его голове. 

Если речь идет об онлайн-коммерции, которая в условиях суровой карантинной жизни развивается очень успешно, но при этом сталкивается с множеством рисков, то нейромаркетинг может преподнести совершенно новый опыт принятия решений. Исследования сайтов на эмоциональный отклик со стороны покупателя и UI/UX тестирования позволяют увидеть полную картину того, насколько покупатель заинтересован в том, что он видит, как воспринимает предложенный ему контент и элементы дизайна интерфейса. 

Преимущества нейромаркетинга 

Существует огромное количество успешных примеров, которые показывают возможности нейромаркетинга, и могут значительно повысить эффективность маркетинговых стратегий любого бизнеса, будь-то небольшой магазин одежды, международный банк или интернет-магазин мирового бренда. За этим стоит большая работа нейрофизиологов и бихевиористов, которые проводят потребительские нейроисследования, выявляют важную связь между нашими эмоциями и принятием решений. Хотелось бы отметить и то, что грамотное использование нейромаркетинга при разработке продукции, услуг, товаров, может помочь сделать Ваши усилия финансово оправданными и высоко оцененными пользователями.

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Нейромаркетинг: перспективы и возможности для вашего бизнеса
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Нейромаркетинг: перспективы и возможности для вашего бизнеса
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