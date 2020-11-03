Море сюрпризов на фестивале «Жара»

Одно из самых ожидаемых музыкальных событий состоится в середине 2021 года в Германии. Перечень участников фестиваля не разглашается. Только одно можно сказать с уверенностью — будет жарко!

Организаторы фестиваля «Жара» решили поменять его дислокацию. Летом следующего года он пройдет в Дюссельдорфе — крупном городе с прекрасной архитектурой и отлично развитой инфраструктурой. Отдельного упоминания заслуживает доброжелательность местного населения, которое всегда готово к веселью, поэтому лучшего места не найти.

Шоу на высшем уровне

Фестиваль «Жара» проводился уже три года, и его масштабы только возрастают. В следующий, четвертый раз он будет проходить на стадионе ISS Dome Arena. Последний представляет собой огромную арену, которая служит популярным объектом для концертов и игр. На стадионе неоднократно выступали музыкальные знаменитости мирового масштаба, его поле служит местом для проведения чемпионатов международного уровня.

Фестиваль «Жара» полностью оправдывает свое название. Причем температура воздуха не имеет к этому отношения. На мероприятии всегда жарко благодаря невероятно позитивной энергетике и огромному эмоциональному накалу.

Подготовка идет полным ходом

По словам организаторов, гостей ждет феерическое действо. Концертная программа включает признанные эстрадные хиты и оригинальные композиции. Использование мощных установок обеспечит живой и чистый звук. Благодаря привлечению светового оборудования зрители смогут насладиться блестящим шоу, сочетающим световые и видеоэффекты.

И это далеко не все, организаторы на полную используют современные технологии для создания ярких декораций и оригинального сценического пространства. Можно сказать с уверенностью: как участникам фестиваля, так и публике гарантирован музыкальный экстаз.

Мероприятие состоится 26 июля следующего года. Весна и лето уже традиционно насыщены яркими музыкальными событиями. «Жара» станет достойным дополнением этого «меню». Среди участников фестиваля — как завоевавшие популярность артисты, так и молодые исполнители, которые только начинают карьеру. Уже сегодня можно озвучить имена некоторых гостей:

Григорий Лепс — легенда российской эстрады порадует публику любимыми хитами;

Дима Билан — хотя его образ ассоциируется с «ночным хулиганом», он сумел покорить слушательниц всех возрастов;

MONATIK — украинский артист, умело сочетающий уникальный вокал с невероятно динамическими композициями и танцами;

ZIVERT — в настоящее время певице принадлежит титул самой популярной российской исполнительницы;

Любовь Успенская — одна из королев отечественной эстрады;

EMIN — романтический исполнитель из Азербайджана, цепляющий публику нежностью и чувственностью композиций;

Ирина Дубцова — уникальная певица, лирическое творчество которой проникает в душу каждого;

CYGO — молодой артист, сумевший «штурмом» покорить музыкальный олимп;

Rauf & Faik — исполнители азербайджанского происхождения подкупают публику искренностью композиций и мощностью вокала;

Ольга Бузова — звезда «Дома-2» с легкостью покоряет хит-парады;

Cosmos Girls — девушкам не занимать опыта в создании хитовых композиций.

Это далеко не полный перечень участников фестиваля, в ближайшее время будут объявлены новые имена.

Стадион, на котором будет проходить мероприятие, вмещает двенадцать тысяч человек. Но желающих принять участие в грандиозном действе будет намного больше. Чтобы не опоздать, нужно заранее позаботиться о покупке билетов.

Сделать заказ можно на сайте kontramarka.de. Наличие нескольких способов оплаты дает возможность произвести платеж так, как вам удобно. Доставка билета осуществляется заказной почтой. К тому же можно выбрать электронную версию, которая будет отправлена на e-mail.