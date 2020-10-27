Какой бетон нужен для фундамента?

Бетон – один из наиболее ходовых строительных материалов. Он широко используется в различных видах строительных работах и изготавливается путем смешивания трех основных компонентов: цемента, песка и воды в чистом виде, а так же с добавлением дополнительных ингредиентов, таких как щебень, галька, гравий, гранотсев. Используемые в процессе приготовления бетонной смеси вода, гравий и песок должны быть максимально чистыми, иначе прочность конечного раствора снизится. Кроме того, все материалы, входящие в состав смеси должны иметь разный калибр зерна для того, чтобы максимально заполнить всевозможные зазоры. Консистенция бетона может варьироваться от очень жесткой до текучей.

Купить бетон может потребоваться для строительства фундамента. Наиболее прочные конструкции получаются из плотного бетона при его тщательном уплотнении. Бетонную смесь, предназначенную для фундамента, необходимо готовить густой консистенции. После заполнения формы материал нужно утрамбовать, чтобы удалить из него воздушные пузыри, тем самым избежав возникновения пустот. Пустоты в теле бетонной конструкции угрожают потерей прочности всей конструкции. Трамбовку лучше всего производить с помощью вибратора, хотя допускается применение простого прута арматуры.

Особенности выбора материалов для фундамента

Основной функцией фундамента считается передача нагрузки строительного объекта грунту. От того, насколько он будет прочным, зависит долговечность здания. Железобетонный фундамент является одним из самых популярных видов основы из-за своей прочности, надежности и долгого срока эксплуатации.

Часто для укладки основания используют бетонные блоки, изготовленные из железобетона (тяжелый бетон, монтажная арматура). Классическая их форма – параллелепипед, хотя современные технологии позволяют создавать блоки нестандартной формы и размеров. Торцовая часть блоков содержит пазы, которые заполняются раствором при монтаже. Такие блоки позволяют сэкономить на строительстве основы здания, так как монтируются быстро и стоят недорого. Важно отметить, что при выборе типа основы и бетонного блока, необходимо учесть свойства почвы, чтобы уложенный фундамент прослужил как можно дольше.

Бетонные блоки для фундамента

Существует широкий ассортимент блоков, которые используются для строительства фундамента. Все они объединяются такими качествами, как: морозостойкость, водостойкость, способность выдерживать огромные нагрузки, отсутствие деформаций с течением времени, а также устойчивость к изменению температур.

Бетонные блоки для фундамента получили широкое распространение в строительной области. Они экологичны, практически не стареют, не подвергаются коррозии, гниению, износу. Для того чтобы блоки обладали всеми перечисленными свойствами, они должны быть изготовлены из высококачественных материалов. Высокопрочный морозостойкий бетон (а также керамзитбетон или силикатный бетон), пластификаторы, добавки, стальная арматура – все эти компоненты должны соответствовать ГОСТам и подтверждаться техническими документами производителя. Только в этом случае получаемые изделия смогут использоваться при любых климатических условиях даже для строительства неотапливаемых помещений.

Бетонные блоки для фундамента относятся к сборным основам здания. Этот вид характеризуется ускоренным способом строительства, требующим привлечение к монтажу грузоподъемной техники и большого количества трудовых ресурсов. Наряду с явными преимуществами сборного железобетонного основания, он все же имеет один недостаток – это швы на поверхности. Они незначительно ослабляют основу и чуть быстрее стареют, чем, например, монолитная заливка.