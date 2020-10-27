 

Какой бетон нужен для фундамента?

Досуг Вчера, 22:4854
Какой бетон нужен для фундамента?

Бетон – один из наиболее ходовых строительных материалов. Он широко используется в различных видах строительных работах и изготавливается путем смешивания трех основных компонентов: цемента, песка и воды в чистом виде, а так же с добавлением дополнительных ингредиентов, таких как щебень, галька, гравий, гранотсев. Используемые в процессе приготовления бетонной смеси вода, гравий и песок должны быть максимально чистыми, иначе прочность конечного раствора снизится. Кроме того, все материалы, входящие в состав смеси должны иметь разный калибр зерна для того, чтобы максимально заполнить всевозможные зазоры. Консистенция бетона может варьироваться от очень жесткой до текучей.

Купить бетон может потребоваться для строительства фундамента. Наиболее прочные конструкции получаются из плотного бетона при его тщательном уплотнении. Бетонную смесь, предназначенную для фундамента, необходимо готовить густой консистенции. После заполнения формы материал нужно утрамбовать, чтобы удалить из него воздушные пузыри, тем самым избежав возникновения пустот. Пустоты в теле бетонной конструкции угрожают потерей прочности всей конструкции. Трамбовку лучше всего производить с помощью вибратора, хотя допускается применение простого прута арматуры.

Особенности выбора материалов для фундамента

Основной функцией фундамента считается передача нагрузки строительного объекта грунту. От того, насколько он будет прочным, зависит долговечность здания. Железобетонный фундамент является одним из самых популярных видов основы из-за своей прочности, надежности и долгого срока эксплуатации.

Часто для укладки основания используют бетонные блоки, изготовленные из железобетона (тяжелый бетон, монтажная арматура). Классическая их форма – параллелепипед, хотя современные технологии позволяют создавать блоки нестандартной формы и размеров. Торцовая часть блоков содержит пазы, которые заполняются раствором при монтаже. Такие блоки позволяют сэкономить на строительстве основы здания, так как монтируются быстро и стоят недорого. Важно отметить, что при выборе типа основы и бетонного блока, необходимо учесть свойства почвы, чтобы уложенный фундамент прослужил как можно дольше.

Бетонные блоки для фундамента

Существует широкий ассортимент блоков, которые используются для строительства фундамента. Все они объединяются такими качествами, как: морозостойкость, водостойкость, способность выдерживать огромные нагрузки, отсутствие деформаций с течением времени, а также устойчивость к изменению температур.

Бетонные блоки для фундамента получили широкое распространение в строительной области. Они экологичны, практически не стареют, не подвергаются коррозии, гниению, износу. Для того чтобы блоки обладали всеми перечисленными свойствами, они должны быть изготовлены из высококачественных материалов. Высокопрочный морозостойкий бетон (а также керамзитбетон или силикатный бетон), пластификаторы, добавки, стальная арматура – все эти компоненты должны соответствовать ГОСТам и подтверждаться техническими документами производителя. Только в этом случае получаемые изделия смогут использоваться при любых климатических условиях даже для строительства неотапливаемых помещений.

Бетонные блоки для фундамента относятся к сборным основам здания. Этот вид характеризуется ускоренным способом строительства, требующим привлечение к монтажу грузоподъемной техники и большого количества трудовых ресурсов. Наряду с явными преимуществами сборного железобетонного основания, он все же имеет один недостаток – это швы на поверхности. Они незначительно ослабляют основу и чуть быстрее стареют, чем, например, монолитная заливка.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Бетон, 7dniv, 7dnivinfo  
Какой бетон нужен для фундамента?
Какой бетон нужен для фундамента?
Море сюрпризов на фестивале «Жара»
Море сюрпризов на фестивале «Жара»
Нейромаркетинг: перспективы и возможности для вашего бизнеса
Нейромаркетинг: перспективы и возможности для вашего бизнеса
Липосакция для мужчин: в чем особенность
Липосакция для мужчин: в чем особенность
Які бувають чохли для Samsung: огляд аксесуарів з різних матеріалів
Які бувають чохли для Samsung: огляд аксесуарів з різних матеріалів
Ведущие производители нержавеющих труб в мире и в Украине
Ведущие производители нержавеющих труб в мире и в Украине
Циркуляционный насос для отопления частного дома как правильно подобрать и на что обратить внимание
Циркуляционный насос для отопления частного дома как правильно подобрать и на что обратить внимание
Как отличить БАД от лекарства
Как отличить БАД от лекарства
Обзор Brother Innov-is NV V3 SE
Обзор Brother Innov-is NV V3 SE
Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення ГОСТ 3282-74: характеристики та особливості застосування
Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення ГОСТ 3282-74: характеристики та особливості застосування
Детские стоматологи в клинике Люмидент
Детские стоматологи в клинике Люмидент
Личная безопасность превыше всего: какой должна быть рабочая одежда
Личная безопасность превыше всего: какой должна быть рабочая одежда

Новости по теме

Особенности подбора цепочек из серебра
Особенности подбора цепочек из серебра
27-окт-2020, 13:07
Купить опалубку в магазине «ТехПром»
Купить опалубку в магазине «ТехПром»
20-окт-2020, 15:15
Противопожарные двери
Противопожарные двери
12-окт-2020, 14:02
Керамическая плитка: ключевые преимущества
Керамическая плитка: ключевые преимущества
2-окт-2020, 21:00
Строительная химия - для чего?
Строительная химия - для чего?
29-сен-2020, 09:41

Последние новости

Вчера, 2020-11-06
22:44
События
В участии в Крымской платформе заинтересована Словакия
22:31
События
Сделка с Венгрией: ЕС допустил закупку российской вакцины
18:51
События
Избранным президентом готовится объявить себя Байден
18:50
Политика
В Киевсовет по результатам местных выборов 25 октября пройдут семь партий
18:44
Экономика
Официальный курс доллара снова резко опустил НБУ
18:37
События
Санкции против Лукашенко официально ввел ЕС
16:53
Политика
На выборах мэра Киева победил Кличко
14:46
События
Умер сатирик Михаил Жванецкий
14:42
События
В Министерстве здравоохранения предупредили, что Киев может попасть в "красную" зону карантина
14:36
События
На две зоны карантина разделили Украину
13:35
Политика
Назначение судьи КСУ провалила Рада
11:18
События
Шмыгаль заявил что тему карантина выходного дня обсуждают на уровне различных рабочих групп
11:17
События
К новой пандемии призывает готовиться ВОЗ
11:15
События
О риске уничтожения всех антикоррупционных органов из-за КСУ заявили в НАБУ
11:13
Политика
Ряд приоритетных проектов до 2030 года определил Кабмин
10:17
События
Миллионы зараженных Covid-19 норок сожгут в пeчах тeплоцентралей Дании
10:04
События
Facebook удалил группу сторонников Трампа
10:03
Экономика
После двухлетнего максимума Курс доллара резко снизился
10:01
События
В "колеблющемся" штате Байден значительно уменьшил отставание от Трампа
09:49
События
Соглашение об автоперевозках с Черногорией ратифицировала Рада

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 ноября 20204951
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 ноября 20203213
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 ноября 20203127
В Республиканской партии ослабляется поддержка действующего президента Дональда Трампа из-за его беспочвенных обвинений избирательных комиссий в фальсификациях896
Условие введения локдауна в Украине назвал Шмыгаль439
Введение карантина "выходного дня" в Украине допустил Степанов296
К новой пандемии призывает готовиться ВОЗ288

Досуг

Какой бетон нужен для фундамента?
Какой бетон нужен для фундамента?
Бетон – один из наиболее ходовых строительных материалов. Он широко используется в различных видах строительных работах и изготавливается путем смешивания трех основных компонентов: цемента, песка и воды в чистом виде, а так же с добавлением дополнительных ингредиентов, таких как щебень,
Вчера, 22:4856
Море сюрпризов на фестивале «Жара»
Море сюрпризов на фестивале «Жара»
Одно из самых ожидаемых музыкальных событий состоится в середине 2021 года в Германии. Перечень участников фестиваля не разглашается. Только одно можно сказать с уверенностью — будет жарко!
Вчера, 18:5696
Нейромаркетинг: перспективы и возможности для вашего бизнеса
Нейромаркетинг: перспективы и возможности для вашего бизнеса
Нейромаркетинг — новое направление в маркетинге, в котором используют исследования мозга для изучения поведения потребителей. Статистика за 2018 показывает, что стоимость всех проведенных нейромаркетинговых исследований составила 30 млрд долларов.
Вчера, 10:15100
Липосакция для мужчин: в чем особенность
Липосакция для мужчин: в чем особенность
Сегодня мужчины, заботящиеся о привлекательности внешнего вида, все чаще обращаются в центры пластической хирургии. Согласно внутренней статистике Клиники Аура в г. Киев, Голосеевский пр-т, 27, наиболее востребована ринопластика. 
5-ноя-2020, 16:08161
Які бувають чохли для Samsung: огляд аксесуарів з різних матеріалів
Які бувають чохли для Samsung: огляд аксесуарів з різних матеріалів
Навіть такий надійний смартфон як Samsung може вийти з ладу. Однією з найбільш частих причин неполадок є механічне пошкодження. Щоб цього уникнути, потрібно захистити смартфон по повній.
4-ноя-2020, 12:20153
Ведущие производители нержавеющих труб в мире и в Украине
Ведущие производители нержавеющих труб в мире и в Украине
Какие же компании сегодня лидируют на мировом и украинском рынке нержавеющих труб? Думаем, многим будет интересно узнать имена «героев» трубной промышленности.
3-ноя-2020, 22:20205

События

В участии в Крымской платформе заинтересована Словакия
В участии в Крымской платформе заинтересована Словакия
Словакия заинтересована в участии в реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы.
Вчера, 22:4450
Сделка с Венгрией: ЕС допустил закупку российской вакцины
Сделка с Венгрией: ЕС допустил закупку российской вакцины
В Еврокомиссии подтвердили, что некоторые положения ЕС подразумевают приобретение вакцины без должной европейской сертификации.
Вчера, 22:3148
Избранным президентом готовится объявить себя Байден
Избранным президентом готовится объявить себя Байден
По результатам выборов в США кандидат от Демократической партии Джо Байден готовится объявить себя избранным президентом.
Вчера, 18:5165
Санкции против Лукашенко официально ввел ЕС
Санкции против Лукашенко официально ввел ЕС
Европейский союз официально ввел персональные санкции против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Вчера, 18:3768
Умер сатирик Михаил Жванецкий
Умер сатирик Михаил Жванецкий
В пятницу, 6 ноября, стало известно о смерти 86-летнего сатирика Михаила Жванецкого.
Вчера, 14:46130
В Министерстве здравоохранения предупредили, что Киев может попасть в "красную" зону карантина
В Министерстве здравоохранения предупредили, что Киев может попасть в "красную" зону карантина
Еще четыре других областных центров находятся на "грани".
Вчера, 14:42131
7 Днів