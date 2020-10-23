 

Стандарты Евросоюза для украинской мобильной сети и проблемы внедрения 5G

Досуг Сегодня, 13:0756
Стандарты Евросоюза для украинской мобильной сети и проблемы внедрения 5G

Стандарты Евросоюза для украинской мобильной сети и проблемы внедрения 5G

Внедрение 5G в Украине у всех на слуху. Одни ждут этого с нетерпением, другие относятся крайне негативно. Но до момента появления 5-го поколения предстоит сделать еще очень многое.

А посмотреть оборудование, которое используется для подключения беспроводного интернета возможно на этом сайте.

Гармонизация мобильной сети со стандартами Евросоюза

Месяц назад кабинет министров утвердил план, целью которого стало повышение качества услуг, предоставляемых мобильными сетями Украины. Данный план предусматривает, что в стране будут введены стандарты Евросоюза, касающиеся телекоммуникационной сферы, в частности применение европейских подходов в информировании населения о качестве голосовых услуг, мобильного доступа к сети Интернет, SMS-сообщений. Сюда же относятся положения, с помощью которых в дальнейшем станет возможным внедрение и развитие технологий 5G в стране.

В планах до октября 2021 провести внедрение ряда существующих стандартов для мобильной связи с целью гармонизации отраслевого законодательства Украины соответственно европейским стандартам ETSI. А до конца 2022 гармонизировать стандарты для сетей 5G, чтобы быть готовыми к развертыванию технологий 5-го поколения в срок.

На данный момент закладываются основы для внедрения 5G, которые включают в себя обновление аппаратного и программного обеспечения, уже задействованного для организации доступа к сети 4G, а также расширение карты покрытия.

Зачем переходить на 5G?

Потребность в увеличении пропускной способности каналов мобильного Интернета, а также в приросте скорости передачи данных, назрела уже давно. Это обусловлено тем, что количество пользователей данной услуги значительно увеличилось за последние несколько лет. Возрос и объем потребляемого трафика.

Сейчас сложно представить жизнь без видеозвонков, удаленной работы, разнообразных игр на смартфонах и массы удобных и востребованных приложений, которые требуют подключения к Интернет и уже давно прочно вписались в повседневность. Доступ к всемирной паутине через сеть мобильного оператора является одной из самых востребованных, так как не имеет привязки к месту и позволяет свободно передвигаться по территории страны оставаясь онлайн всегда.

Несмотря на большие перспективы, которые откроются после развертывания сети 5-го поколения, есть немало противников такого нововведения. Чаще всего причиной противостояния указывают негативное влияние на здоровье человека. Слухи об этом активно распространяются в интернет-среде и находят большой отклик, особенно на фоне пугающей пандемии.

Реакция населения на 5G

В Украине в этом году уже был подан электронный вариант петиции под номером №22/092038-еп. Петиция собрала 25638 голосов. Развернутый ответ президента Украины содержит множество аргументов со ссылками на первоисточники. Они достоверно опровергают заявления о том, что технологии 5-го поколения связи несут в себе угрозу здоровью.

Исследование влияния электромагнитных полей на человека Международной комиссией по защите от ионизированного излучения (ICNIRP) ведется с 1973 года и продолжается по сей день. За это время был накоплен огромный опыт. Большой вклад в исследования внесла и Всемирная организация здравоохранения.

На сегодня установлен предельно допустимый уровень электромагнитного излучения для радиотехнических объектов, работающих в диапазонах очень высоких, ультравысоких и сверхвысоких частот. Безопасным является спектр от 30 МГц до 300 ГГц. В этих пределах по всему миру уже работают:

  • технологии 2G, 3G и 4G;

  • связь нового поколения 5G (в некоторых странах и зонах);

  • Wi-Fi;

  • Bluetooth;

  • спутниковая связь;

  • радиорелейная связь и т.д.

5G является естественным продолжением эволюции существовавших ранее технологий, которые используются много лет и доказали свою безопасность неоднократно.

Почему 5G уже есть в других странах, но Украина еще не готова?

Запуск 5G требует предварительного выполнения таких шагов как:

  • отключение аналогового ТВ для освобождения частот под развертывание сети 4G на всей территории страны;

  • перераспределение частот 900-го спектра с той же целью.

Все это необходимо для устранения неравенства между жителями городов и сельской местности путем практически полного покрытия территории Украины мобильной сетью четвертого поколения.

Отключение аналогового ТВ было произведено 30 июня 2020 года, перераспределение частот 900-го спектра также состоялось этим же летом, а сам план развития сети 4-го поколения был утвержден год назад.

Операторам Украины предстоит много работы по установке новых вышек сотовой связи, ревизии существующего оборудования и программного обеспечения. Развитие ведется постоянно, но до того времени, когда покрытие 4G станет достаточно плотным и охватит практически всю страну пройдет еще пару лет.

С внедрением 5G связан еще один тип сложностей, а именно небольшой радиус работы высокочастотных вышек, особенно в сравнении с низкочастотными. Для сравнения, чтобы покрыть всю территорию Украины сетью 4G на частоте 0,7 ГГц понадобиться 4100 базовых станций, а на частоте 2,6 ГГц их количество возрастает до 97,6 тысяч. Те же расчеты для сети 5G выглядят совсем по-другому: понадобиться уже 500 тысяч вышек при работе с частотами 3,4-3,8 ГГц.

Рассматривается вариант использования и более низких частот, но это требует стандартизации и испытаний, которые займут годы.

Каждый из предпринимаемых или предстоящих шагов, которые необходимы для развертывания 5G в Украине, влекут за собой колоссальные финансовые вложения. Постройка сети 5-го поколения будет стоить дороже, чем постройка сетей 3-го и 4-го поколений.

Но изменения карты покрытия не стоят на месте, а значит не за горами и доступ к высокоскоростному Интернету уже по новых технологиям.

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Теги: news, новости, Украина, 5G, 7dniv, 7dnivinfo  
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