Стандарты Евросоюза для украинской мобильной сети и проблемы внедрения 5G

Внедрение 5G в Украине у всех на слуху. Одни ждут этого с нетерпением, другие относятся крайне негативно. Но до момента появления 5-го поколения предстоит сделать еще очень многое.

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Гармонизация мобильной сети со стандартами Евросоюза

Месяц назад кабинет министров утвердил план, целью которого стало повышение качества услуг, предоставляемых мобильными сетями Украины. Данный план предусматривает, что в стране будут введены стандарты Евросоюза, касающиеся телекоммуникационной сферы, в частности применение европейских подходов в информировании населения о качестве голосовых услуг, мобильного доступа к сети Интернет, SMS-сообщений. Сюда же относятся положения, с помощью которых в дальнейшем станет возможным внедрение и развитие технологий 5G в стране.

В планах до октября 2021 провести внедрение ряда существующих стандартов для мобильной связи с целью гармонизации отраслевого законодательства Украины соответственно европейским стандартам ETSI. А до конца 2022 гармонизировать стандарты для сетей 5G, чтобы быть готовыми к развертыванию технологий 5-го поколения в срок.

На данный момент закладываются основы для внедрения 5G, которые включают в себя обновление аппаратного и программного обеспечения, уже задействованного для организации доступа к сети 4G, а также расширение карты покрытия.

Зачем переходить на 5G?

Потребность в увеличении пропускной способности каналов мобильного Интернета, а также в приросте скорости передачи данных, назрела уже давно. Это обусловлено тем, что количество пользователей данной услуги значительно увеличилось за последние несколько лет. Возрос и объем потребляемого трафика.

Сейчас сложно представить жизнь без видеозвонков, удаленной работы, разнообразных игр на смартфонах и массы удобных и востребованных приложений, которые требуют подключения к Интернет и уже давно прочно вписались в повседневность. Доступ к всемирной паутине через сеть мобильного оператора является одной из самых востребованных, так как не имеет привязки к месту и позволяет свободно передвигаться по территории страны оставаясь онлайн всегда.

Несмотря на большие перспективы, которые откроются после развертывания сети 5-го поколения, есть немало противников такого нововведения. Чаще всего причиной противостояния указывают негативное влияние на здоровье человека. Слухи об этом активно распространяются в интернет-среде и находят большой отклик, особенно на фоне пугающей пандемии.

Реакция населения на 5G

В Украине в этом году уже был подан электронный вариант петиции под номером №22/092038-еп. Петиция собрала 25638 голосов. Развернутый ответ президента Украины содержит множество аргументов со ссылками на первоисточники. Они достоверно опровергают заявления о том, что технологии 5-го поколения связи несут в себе угрозу здоровью.

Исследование влияния электромагнитных полей на человека Международной комиссией по защите от ионизированного излучения (ICNIRP) ведется с 1973 года и продолжается по сей день. За это время был накоплен огромный опыт. Большой вклад в исследования внесла и Всемирная организация здравоохранения.

На сегодня установлен предельно допустимый уровень электромагнитного излучения для радиотехнических объектов, работающих в диапазонах очень высоких, ультравысоких и сверхвысоких частот. Безопасным является спектр от 30 МГц до 300 ГГц. В этих пределах по всему миру уже работают:

технологии 2G, 3G и 4G;

связь нового поколения 5G (в некоторых странах и зонах);

Wi-Fi;

Bluetooth;

спутниковая связь;

радиорелейная связь и т.д.

5G является естественным продолжением эволюции существовавших ранее технологий, которые используются много лет и доказали свою безопасность неоднократно.

Почему 5G уже есть в других странах, но Украина еще не готова?

Запуск 5G требует предварительного выполнения таких шагов как:

отключение аналогового ТВ для освобождения частот под развертывание сети 4G на всей территории страны;

перераспределение частот 900-го спектра с той же целью.

Все это необходимо для устранения неравенства между жителями городов и сельской местности путем практически полного покрытия территории Украины мобильной сетью четвертого поколения.

Отключение аналогового ТВ было произведено 30 июня 2020 года, перераспределение частот 900-го спектра также состоялось этим же летом, а сам план развития сети 4-го поколения был утвержден год назад.

Операторам Украины предстоит много работы по установке новых вышек сотовой связи, ревизии существующего оборудования и программного обеспечения. Развитие ведется постоянно, но до того времени, когда покрытие 4G станет достаточно плотным и охватит практически всю страну пройдет еще пару лет.

С внедрением 5G связан еще один тип сложностей, а именно небольшой радиус работы высокочастотных вышек, особенно в сравнении с низкочастотными. Для сравнения, чтобы покрыть всю территорию Украины сетью 4G на частоте 0,7 ГГц понадобиться 4100 базовых станций, а на частоте 2,6 ГГц их количество возрастает до 97,6 тысяч. Те же расчеты для сети 5G выглядят совсем по-другому: понадобиться уже 500 тысяч вышек при работе с частотами 3,4-3,8 ГГц.

Рассматривается вариант использования и более низких частот, но это требует стандартизации и испытаний, которые займут годы.

Каждый из предпринимаемых или предстоящих шагов, которые необходимы для развертывания 5G в Украине, влекут за собой колоссальные финансовые вложения. Постройка сети 5-го поколения будет стоить дороже, чем постройка сетей 3-го и 4-го поколений.

Но изменения карты покрытия не стоят на месте, а значит не за горами и доступ к высокоскоростному Интернету уже по новых технологиям.