 

Какой должна быть одежда для детей до года?

Досуг Сегодня, 16:3493
Какой должна быть одежда для детей до года?

Рождение ребенка в семье — важное событие, задолго до этого дня родители тщательно к нему готовятся — покупают необходимые вещи, обустраивают детскую комнату, выбирают роддом, где малыш появится на свет. Когда дело касается выбора и покупки детской одежды для грудничков, многие родители чувствуют особую ответственность. Ведь, как известно, кожа младенца нежная, на ребенка нельзя одеть первые попавшиеся вещи, как на взрослого.

Какой должна быть одежда для новорожденных?

Есть много критериев, которым должна отвечать детская одежда для маленьких детей до года, и чем младше ребенок, тем строже их надо соблюдать. Вот основные из них:

  1. одежда для новорожденного должна быть гипоаллергенной, чтобы не вызвать у малыша аллергических реакций;
  2. одежда младенца должна быть изготовлена исключительно из натуральных тканей;
  3. детские вещи должны подходить по размеру, чтобы не сковывать движений маленького ребенка;
  4. вещи для новорожденных нужно стирать только специальными средствами для ухода за детскими вещами;
  5. детские вещи для маленьких деток нужно обязательно гладить после стирок.

Какую ткань выбрать для пошива детской одежды?

Натуральная ткань прекрасно подходит для детских вещей, это, прежде всего, хлопок. Разновидностей хлопчатобумажных тканей несколько, лучшая из них — трикотаж. Изделия из хлопкового трикотажа никогда не потеряют популярность. Что может быть лучше мягкого трикотажного джемпера для ребенка, трикотажных штанишек, ползунков, детских человечков и боди. Плюсов у трикотажной детской одежды много, вот некоторые из них:

  • трикотаж удобен в носке;
  • детская одежда из трикотажа не мнется, ее можно хранить в шкафу на полке в сложенном виде, затем брать и сразу же одевать;
  • трикотажные детские вещи красиво ложится по фигуре ребенка благодаря эластичности;
  • трикотаж не растягивается (не теряет форму)
  • одежда из трикотажа практична и не требует особого ухода;
  • трикотажные вещи для новорожденных долго сохраняют товарный вид — не теряют цвет, форму.

Трикотаж удобен для пошива детской одежды, он не сковывает движений, для маленьких детей это важно, они много двигаются, бегают, играют. Трикотаж широко используется и при шитье спортивной одежды и вещей для взрослых. Это универсальная ткань, которая идеально подходит каждому, у вас есть возможность купить трикотажные вещи и обеспечить членов семьи качественной одеждой надолго.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Одежда, Новорожденные, 7dniv, 7dnivinfo  
Какой должна быть одежда для детей до года?
Какой должна быть одежда для детей до года?
Стандарты Евросоюза для украинской мобильной сети и проблемы внедрения 5G
Стандарты Евросоюза для украинской мобильной сети и проблемы внедрения 5G
Какой бетон нужен для фундамента?
Какой бетон нужен для фундамента?
Море сюрпризов на фестивале «Жара»
Море сюрпризов на фестивале «Жара»
Нейромаркетинг: перспективы и возможности для вашего бизнеса
Нейромаркетинг: перспективы и возможности для вашего бизнеса
Липосакция для мужчин: в чем особенность
Липосакция для мужчин: в чем особенность
Які бувають чохли для Samsung: огляд аксесуарів з різних матеріалів
Які бувають чохли для Samsung: огляд аксесуарів з різних матеріалів
Ведущие производители нержавеющих труб в мире и в Украине
Ведущие производители нержавеющих труб в мире и в Украине
Циркуляционный насос для отопления частного дома как правильно подобрать и на что обратить внимание
Циркуляционный насос для отопления частного дома как правильно подобрать и на что обратить внимание
Как отличить БАД от лекарства
Как отличить БАД от лекарства
Обзор Brother Innov-is NV V3 SE
Обзор Brother Innov-is NV V3 SE
Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення ГОСТ 3282-74: характеристики та особливості застосування
Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення ГОСТ 3282-74: характеристики та особливості застосування

Новости по теме

Детский комбинезон: почему это лучшая одежда для зимних прогулок
Детский комбинезон: почему это лучшая одежда для зимних прогулок
29-окт-2020, 13:21
Как выбрать одежду новорожденному?
Как выбрать одежду новорожденному?
24-окт-2020, 00:15
Лечение детских зубов во сне – особые случаи для особых детей. И не только
Лечение детских зубов во сне – особые случаи для особых детей. И не только
12-окт-2020, 15:57
Как открыть интернет-магазин одежды? Пошаговая инструкция
Как открыть интернет-магазин одежды? Пошаговая инструкция
26-сен-2020, 09:40
Bertolo - искусство производства настоящего итальянского трикотажа
Bertolo - искусство производства настоящего итальянского трикотажа
15-сен-2020, 16:34

Последние новости

19:43
События
Мужчина с ножом в Кривом Роге нападал на прохожих
19:41
События
О победе на выборах заявил Байден
17:42
События
О фальсификациях в Пенсильвании заявил Трамп
17:40
События
Когда в ВР внесут стратегию экономического развития Донбасса рассказали в Кабмине
17:38
Политика
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Зиновий Андрийович написал заявление о сложении депутатского мандата
15:34
События
Под охрану представительства Азербайджана и Армении в Украине берет Нацполиция
15:33
События
В Василькове возле дома главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого устроили акцию протеста
15:31
События
В обстреле консульства в Харькове МИД Азербайджана обвинил армян
13:50
События
Здание консульства Азербайджана обстреляли в Харькове
13:49
События
В Минске (Беларусь) медики вышли на протест
13:40
События
Лукашенко заявил что Беларусь становится ядерной державой
13:10
События
Комендантский час вводит Грузия
12:00
События
Границу с Украиной закрывает Словакия
10:41
События
100 млн долларов на экономику подконтрольного Донбасса выделит Всемирный банк
10:36
Политика
Готовиться к поражению на выборах Трампу советует его окружение
10:34
События
Рекордное число заражений коронавирусом за сутки с начала пандемии зафиксировала ВОЗ
10:32
События
Трудоустройство для иностранных врачей упрощает Польша
10:31
Политика
Санкции против Турции продлил ЕС
10:19
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 ноября 2020
09:30
События
ПЦУшники одели Константинопольского Варфоломея в вышиванку

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 ноября 20205002
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 ноября 20203722
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 ноября 20202854
В Республиканской партии ослабляется поддержка действующего президента Дональда Трампа из-за его беспочвенных обвинений избирательных комиссий в фальсификациях1272
К новой пандемии призывает готовиться ВОЗ483
Рекордное число заражений коронавирусом за сутки с начала пандемии зафиксировала ВОЗ250
Процесс обжалования процедуры проведения выборов в США начался слишком поздно - об этом заявили в ОБСЕ225

Досуг

Какой должна быть одежда для детей до года?
Какой должна быть одежда для детей до года?
Рождение ребенка в семье — важное событие, задолго до этого дня родители тщательно к нему готовятся — покупают необходимые вещи, обустраивают детскую комнату, выбирают роддом, где малыш появится на свет. Когда дело касается выбора и покупки детской одежды для грудничков, многие
Сегодня, 16:3494
Стандарты Евросоюза для украинской мобильной сети и проблемы внедрения 5G
Стандарты Евросоюза для украинской мобильной сети и проблемы внедрения 5G
Внедрение 5G в Украине у всех на слуху. Одни ждут этого с нетерпением, другие относятся крайне негативно. Но до момента появления 5-го поколения предстоит сделать еще очень многое.
Сегодня, 13:0776
Какой бетон нужен для фундамента?
Какой бетон нужен для фундамента?
Бетон – один из наиболее ходовых строительных материалов. Он широко используется в различных видах строительных работах и изготавливается путем смешивания трех основных компонентов: цемента, песка и воды в чистом виде, а так же с добавлением дополнительных ингредиентов, таких как щебень,
Вчера, 22:48149
Море сюрпризов на фестивале «Жара»
Море сюрпризов на фестивале «Жара»
Одно из самых ожидаемых музыкальных событий состоится в середине 2021 года в Германии. Перечень участников фестиваля не разглашается. Только одно можно сказать с уверенностью — будет жарко!
Вчера, 18:56169
Нейромаркетинг: перспективы и возможности для вашего бизнеса
Нейромаркетинг: перспективы и возможности для вашего бизнеса
Нейромаркетинг — новое направление в маркетинге, в котором используют исследования мозга для изучения поведения потребителей. Статистика за 2018 показывает, что стоимость всех проведенных нейромаркетинговых исследований составила 30 млрд долларов.
Вчера, 10:15133
Липосакция для мужчин: в чем особенность
Липосакция для мужчин: в чем особенность
Сегодня мужчины, заботящиеся о привлекательности внешнего вида, все чаще обращаются в центры пластической хирургии. Согласно внутренней статистике Клиники Аура в г. Киев, Голосеевский пр-т, 27, наиболее востребована ринопластика. 
5-ноя-2020, 16:08189

События

Мужчина с ножом в Кривом Роге нападал на прохожих
Мужчина с ножом в Кривом Роге нападал на прохожих
В Кривом Роге мужчина с ножом нападал на прохожих.
Сегодня, 19:4341
О победе на выборах заявил Байден
О победе на выборах заявил Байден
Лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов Америки.
Сегодня, 19:4147
О фальсификациях в Пенсильвании заявил Трамп
О фальсификациях в Пенсильвании заявил Трамп
Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявляет о десятках тысяч незаконных голосов в штате Пенсильвания и некоторых других ключевых штатах.
Сегодня, 17:4260
Когда в ВР внесут стратегию экономического развития Донбасса рассказали в Кабмине
Когда в ВР внесут стратегию экономического развития Донбасса рассказали в Кабмине
Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что стратегия экономического развития Донбасса появится в Верховной раде весной 2021 года. 
Сегодня, 17:4061
Под охрану представительства Азербайджана и Армении в Украине берет Нацполиция
Под охрану представительства Азербайджана и Армении в Украине берет Нацполиция
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко прокомментировал обстрел консультсва Азербайджана в Харькове.
Сегодня, 15:3465
В Василькове возле дома главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого устроили акцию протеста
В Василькове возле дома главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого устроили акцию протеста
Между правоохранителями и участниками акции произошла потасовка.
Сегодня, 15:3374
7 Днів