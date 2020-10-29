Какой должна быть одежда для детей до года?

Рождение ребенка в семье — важное событие, задолго до этого дня родители тщательно к нему готовятся — покупают необходимые вещи, обустраивают детскую комнату, выбирают роддом, где малыш появится на свет. Когда дело касается выбора и покупки детской одежды для грудничков, многие родители чувствуют особую ответственность. Ведь, как известно, кожа младенца нежная, на ребенка нельзя одеть первые попавшиеся вещи, как на взрослого.

Какой должна быть одежда для новорожденных?

Есть много критериев, которым должна отвечать детская одежда для маленьких детей до года, и чем младше ребенок, тем строже их надо соблюдать. Вот основные из них:

одежда для новорожденного должна быть гипоаллергенной, чтобы не вызвать у малыша аллергических реакций; одежда младенца должна быть изготовлена исключительно из натуральных тканей; детские вещи должны подходить по размеру, чтобы не сковывать движений маленького ребенка; вещи для новорожденных нужно стирать только специальными средствами для ухода за детскими вещами; детские вещи для маленьких деток нужно обязательно гладить после стирок.

Какую ткань выбрать для пошива детской одежды?

Натуральная ткань прекрасно подходит для детских вещей, это, прежде всего, хлопок. Разновидностей хлопчатобумажных тканей несколько, лучшая из них — трикотаж. Изделия из хлопкового трикотажа никогда не потеряют популярность. Что может быть лучше мягкого трикотажного джемпера для ребенка, трикотажных штанишек, ползунков, детских человечков и боди. Плюсов у трикотажной детской одежды много, вот некоторые из них:

трикотаж удобен в носке;

детская одежда из трикотажа не мнется, ее можно хранить в шкафу на полке в сложенном виде, затем брать и сразу же одевать;

трикотажные детские вещи красиво ложится по фигуре ребенка благодаря эластичности;

трикотаж не растягивается (не теряет форму)

одежда из трикотажа практична и не требует особого ухода;

трикотажные вещи для новорожденных долго сохраняют товарный вид — не теряют цвет, форму.

Трикотаж удобен для пошива детской одежды, он не сковывает движений, для маленьких детей это важно, они много двигаются, бегают, играют. Трикотаж широко используется и при шитье спортивной одежды и вещей для взрослых. Это универсальная ткань, которая идеально подходит каждому, у вас есть возможность купить трикотажные вещи и обеспечить членов семьи качественной одеждой надолго.