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Фасадная клинкерная плитка – универсальная облицовка для зданий любого типа

Облицовка фасада клинкерной плиткой – один из самых популярных способов отделки частных домов, коммерческих построек, декоративных и функциональных ограждений. Лаконичная имитация кирпичной кладки сочетается со зданиями любых типов, хорошо вписывается в городскую архитектуру. Строительная керамика придает уникальные черты стандартным строениям и эффективно защищает их от негативного воздействия окружающей среды.

Технология производства отделочного материала

Фасадная клинкерная плитка натуральный отделочный материал, обладающий высокой износостойкостью и отличными изоляционными качествами. Сырьем для производства клинкера служит сланцевая глина, смешанная с песком и водой. Формируются элементы экструзивным путем (продавливание сквозь форму) либо вручную для придания материалу неравномерной фактуры. Для получения различных цветовых оттенков клинкерной отделки к смеси добавляют натуральные пигменты.

После завершения формовки глиняные заготовки отправляют в тоннельную печь, разогретую до температуры 1 400 °С. Обжиг придает клинкеру однородную структуру без крупных включений и пустот. Соблюдение технологии производства обеспечивает материалу хорошие защитные свойства: прочность, морозоустойчивость, водонепроницаемость и огнеупорность.

Сферы использования строительной керамики

Декоративные качества и рабочие параметры клинкерной плитки делают ее универсальным отделочным материалом, актуальным для проведения различных строительных операций:

  • облицовка фасада. Клинкер надежно защищает стены от воздействия дождя, снега, ветра, обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию, не боится влияния прямых солнечных лучей и резких перепадов температуры;
  • внутренняя отделка. Экологичность материала открывает возможность для его использования в помещении. Водоотталкивающие характеристики делают клинкер пригодным для облицовки ванной комнаты, бассейна или сауны. За счет хороших огнеупорных свойств плиткой можно отделать каминную зону;
  • ландшафтные работы. Керамика используется для мощения садовых дорожек, площадки внутреннего дворика, въезда в гараж, ступенек крыльца, для отделки забора вокруг участка. Облицовка выдерживает действие бытовой химии, бензина, машинного масла или удобрений для газонной травы и огородных растений.

Параметры плитки (210 х 65, 240 х 71, 295 х 50 мм) и толщина деталей (от 9 до 20 мм) позволяют отделать клинкером любую конструкцию. Практичные угловые элементы упрощают кладку и обеспечивают строению законченный, аккуратный вид.

Преимущества материалов от известных брендов

Клинкер, выпускаемый лидерами рынка строительной керамики (компании Loft Brick, Roben, Vandersanden, King, Klinker, Feldhaus), отличается важными эксплуатационными преимуществами:

  • богатая цветовая палитра. Производители предлагают десятки разнообразных расцветок – от однотонных до эффектных сочетаний нескольких оттенков в одной плитке;
  • различная выделка. Клинкер может быть гладким или шероховатым, иметь оригинальную структурную поверхность;
  • долговечность. Известные бренды строго соблюдают технологию изготовления клинкера. Это гарантирует десятки лет его эксплуатации.

Приобретение фасадной клинкерной плитки у прямого поставщика продукции не позволит сомневаться в свойствах материала и продолжительном сроке службы строительной керамики.

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