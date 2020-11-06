 

Сергей Карташов рассказывает об особенностях релокейтов ИТ-компаний в 2020 году

Досуг Сегодня, 17:4555
Сергей Карташов рассказывает об особенностях релокейтов ИТ-компаний в 2020 году

Сергей Карташов, СЕО Generation Partners LTD, рассказал о нюансах релокейтов ИТ-компаний в 2020 году и назвал ключевые факторы, которые влияют на выбор удобной локации.

Причина переезда компаний

Тому есть множество причин. Инвесторы и представители ИТ-отрасли заверяют, что это не налоги, как многие могли подумать, а удобные и, главное, действующие законы, которые защищают IP — интеллектуальную собственность. По такому параметру страны можно разбить на несколько групп.

Категория «A» — это Германия, США, Голландия, Литва, Кипр и Эстония. К категории «В» относятся Чехия, Польша Португалия и еще некоторые государства. Как говорит Сергей Карташов, стартапы переезжают туда, где, прежде всего, будет защищена их работа, и где с комфортом сможет разместиться команда. Также имеет значение время перелета до родины и основных локаций, связанных с бизнесом.

Важна и деловая инфраструктура. Компании ищут удобства работы с банками, бухгалтерами, юристами, аудиторами и чиновниками.

Не стоит недооценивать и такой фактор, как культурные особенности. Приезд с христианским менталитетом в мусульманское государство возможен, однако надо быть готовым к сложностям. Кроме того, проблемы с адаптацией часто возникают в странах Азии.

Где же лучше?

Итак, перечень государств с хорошими и работающими законами для развития ИТ-компаний и подходящей инфраструктурой определен. Но где все-таки будет лучше? Прежде всего, стоит обратить внимание на наличие сильного комьюнити. Допустим, одна из наиболее популярных локаций для разработчиков игр — это Кипр. Тут расположилось основательное сообщество, причем не виртуальное, а вполне реальное. Местные разработчики часто проводят технические и неформальное встречи, организуют клубы.

А специалисты по машинному обучению отдают предпочтение работе в Берлине, где сформировалось серьезное комьюнити таких профи.

Есть множество успешных примеров переезда в Эстонию. Там почти всю документацию можно оформить в режиме онлайн.

Раньше мощным центром ИТ-специалистов был Израиль, однако жить здесь дорого. К тому же особенности культуры и политики этой страны делают ее не настолько спокойной обителью, как Мальта или Кипр.

Правда, Мальта в последние годы тоже теряет позиции. Это очень маленькое государство, да к тому же перенасыщенное. Из-за этого подскочили цены, стало сложнее отыскать подходящие офисы и жилье. Тем более уже второй год страна переживает политико-экономический кризис. Так что нельзя назвать это государство хорошим вариантом для релокейта.

Что взять с собой?

Прежде всего, эксперты советуют взять с собой опытного HR-специалиста. Дело в том, что везти с собой целую команду невыгодно, проще нанять сотрудников из числа местных жителей. Стартапы развиваются стремительными темпами и постоянно требуют свежей крови.

Сергей Карташов https://society.znaj.ua/ru/340878-sergey-kartashov-kak-vybrat-it-startap-dlya-investirovaniya рассказывает, что команда часто разделяется. Интеллектуальную собственность перевозят в более тихое место вроде Кипра, а производственные мощности — в страны с большим выбором персонала такие, как Беларусь и Украина.

На практике же СЕО и 20% работников компании переезжают в спокойную локацию, а остальные остаются в родной стране либо работают на удаленке из стран с более дешевым проживанием. Но нужно учитывать уникальность каждого бизнеса и подстраивать ситуацию под свой стартап.

Как бы там ни было, большинство компаний совершают релокейт в ту страну, где есть знакомые, уже хорошо изучившие ее нюансы и способные оказать помощь в организации всех необходимых процессов.

https://gazeta.ua/ru/articles/economics/_kipr-stanovitsya-centrom-evropejskogo-itbiznesa-kartashov/977163

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Теги: news, новости, Украина, Релокейт, IT, компании, 7dniv, 7dnivinfo  
Сергей Карташов рассказывает об особенностях релокейтов ИТ-компаний в 2020 году
Сергей Карташов рассказывает об особенностях релокейтов ИТ-компаний в 2020 году
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Досуг

Сергей Карташов рассказывает об особенностях релокейтов ИТ-компаний в 2020 году
Сергей Карташов рассказывает об особенностях релокейтов ИТ-компаний в 2020 году
Сергей Карташов, СЕО Generation Partners LTD, рассказал о нюансах релокейтов ИТ-компаний в 2020 году и назвал ключевые факторы, которые влияют на выбор удобной локации.
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