 

Выбираем подушку ортопедическую для здоровья спины и шеи

Досуг Сегодня, 17:4954
Выбираем подушку ортопедическую для здоровья спины и шеи

Каким будет наше самочувствие и настроение зависит от многих факторов, один из них сон и легкое пробуждение. Если, вставая с постели, вы чувствуете головную боль, скованность в шейном отделе позвоночника, скорее всего обычная подушка вам не подходит. Пора обратить внимание на изделия с ортопедическим уклоном. Их отличие в особом строении и составе наполнителя. В этой статье мы рассмотрим виды и показания для их назначения. Информацией с нами поделился магазин https://domcotton.com.ua/. Занимаясь продажей товаров для дома, он знает все об ортопедической подушке.

Анатомические или эргономичные подушки

При начальных изменениях в позвоночнике применяют анатомические подушки. Они же подойдут в профилактических целях, тем, у кого есть предрасположенность к изменениям в опорно-двигательном аппарате: сидячий малоподвижный образ жизни, работа за компьютером. Их особенность: подстраиваются под форму головы и шеи, обеспечивая физиологическое положение тела во время сна. Так мышцы расслабляются, и как следствие, снимается нагрузка с верхних отделов позвоночника, улучшается кровоток в сосудах головного мозга.

Выбираем подушку ортопедическую для здоровья спины и шеи

Различают такие виды подушек с эргономичным дизайном.

  • Подушка для взрослых:

— Классическая — привычная нам удлиненная.

— Волна — два соединенных между собой валика разных по наполнению и высоте. —— Бабочка, косточка — сделают сон на боку максимально удобным;

— В виде буквы U, под шею— пригодится в дороге или при просмотре телевизора.

— Рельефные подушки способны помочь людям, страдающим от храпа. Их строение заставляет принимать позу во время сна не допускающую сужение дыхательных путей.

  • Детские анатомические подушки, изобретены для нормального развития костной системы и спокойного сна ребенка.
  • Подушки для беременных поддерживают позвоночник и снимают напряжение с мышц живота и спины, давая возможность отдохнуть будущей маме.

Наполнитель в анатомических изделиях — синтетический, подвижный, не деформируется от долгого воздействия. Быстро восстанавливает форму, не вызывает аллергию. Наиболее часто встречающиеся типы приведем ниже.

Латекс — эластичный, хорошо сохраняет форму.  Пористая структура материала из каучукового дерева пропускает воздух и впитывает влагу. Не создает условий для развития плесени и бактерий. Уход простой, прослужит долго. Недостаток -- специфический запах, который производители стараются скрыть специальными чехлами.

Полиэстеровые волокна, собранные в шарики — упругие и способны быстро принимать первоначальное состояние. Доступная цена, делает их наиболее популярными среди похожих товаров.

Экогель, кроме основной функции — охлаждает кожу головы, полезен при повышенном потоотделении.

Пенополистирол — равномерно распределен по всей подушке, хорошо регулирует нагрузку и как бы растекается, окружая голову.

Ортопедические подушки

Лечебные подушки — сложные конструкции, состоящие из нескольких камер разделенных между собой. Каждый блок заполнен особым составом, в зависимости от назначения, обладающий мягкостью или твердостью. Такое строение надо, чтобы зафиксировать голову в правильном положении — это главное отличие ортопедического направления от анатомического. Перед покупкой на сайте рекомендуем пройти консультацию врача. Так как лечебное изделие направлено на коррекцию уже наступивших изменений в шейном отделе позвоночника и оказавшим влияние на кровоснабжение мозга.

Выбираем подушку ортопедическую для здоровья спины и шеи

Материалы, используемые для их производства похожи на те что, применяют в анатомических. Добавим пену с эффектом памяти -- Memory foam.

Вязкоэластичный пенополиуретан имеет разные степени жесткости. Под воздействием тепла тела принимает необходимую форму, а после сна восстанавливает ее.

Выбираем подушку ортопедическую для здоровья спины и шеи

Гречневая лузга — экологичный наполнитель. Отличается повышенной жесткостью, что не всем нравится. Оказывает массажный эффект, расслабляя мышцы и улучшая кровообращение. Подстраивается под строение тела. Состоит из двух чехлов, внутренний можно открыть и регулировать количество содержимого.

Чехлы для ортопедических подушек двойные, из прочных тканей, помогающих сохранить форму и защищающих наполнитель от повреждения. Хорошо зарекомендовали себя микрофибра, поликоттон, трикотаж смесовый.

Выбираем подушку ортопедическую для здоровья спины и шеи

Параметры выбора

Ортопедические и анатомические подушки требуют взвешенного подхода к их покупке. Критерии подбора диктуются особенностями организма человека.

  • Высота зависит от позы во время сна. Главное, чтобы голова находилась на одном уровне с телом. На боку максимальная — 14 см, на спине или животе минимальная — 7-8 см. Учитывайте жесткость матраса, мягкий требует подушку повыше, жесткий — низкую.
  • Жесткость — с этим вопросом лучше обратиться к врачу, так, как только он может порекомендовать подушку, учитывая состояние вашего здоровья. Нет возможности консультации специалиста — берите средней жесткости.
  • Форма классическая подойдет всем без исключения. С двумя валиками: высокий с одной стороны — спящим на боку. Низкий валик, с другой — предпочитающим спать на спине. Косточка и волна, с выемкой для плеча —удобство во время сна на боку.
  • Масса тела человека влияет на габариты подушки. Если неправильно соотнести эти показатели, она прослужит меньше и не сможет в полном объеме выполнить свое назначение. Также учтите, на подушке должна размещаться только голова, но при этом она не должна скатываться.

Детская — 20*30, 40*50 см;

Среднее телосложение — 40*60 см;

Большой вес — 50*70 см.

В таком ответственном деле, как забота о здоровье, обращайтесь к профессионалам. Магазин, которому мы доверяем и рекомендуем вам — "Dom Cotton". Подушки в его каталоге отвечают всем требованиям гигиеничности и сертифицированы в Украине. 

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