 

Наполнение ортопедических диванов

Досуг Вчера, 21:5859
Наполнение ортопедических диванов

Если разделить жизнь на равные части, то около трети из нее человек проводит во сне, поэтому важно уделить внимание тому, чтобы этот процесс проходил с максимальной пользой для организма. В первую очередь необходимо грамотно организовать спальное место. Лучше всего спать на ортопедических диванах. Они помогают сохранить естественное положение позвоночника, а также равномерно распределить вес человека по матрасу. Подобрать лучший диван ортопедический вы можете на сайте компании MatroLuxe.

Разновидности наполнителей для ортопедических диванов

Товары этой категории могут изготавливаться на базе пружинных блоков или же вообще без них. Как правило, наполнители для ортопедических диванов производятся из гипоаллергенных синтетических или натуральных материалов, которые полностью безопасны для пользователей. Особенность наполнителей для ортопедических матрасов заключается в том, что они рассчитаны на долгосрочное сохранение первоначальной формы. За счет этого удается сохранять правильное положение тела во время отдыха или сна на протяжении многих лет эксплуатации.

Пружинные наполнители матрасов

Модели этого типа отличаются значительной жесткостью при достаточной пластичности. Пружинный матрас подстраивается под форму тела, но при этом не деформируется сам слишком сильно.

Виды пружинных блоков в ортопедических матрасах:

  • с зависимыми пружинами — соединены в единую систему;
  • с независимыми пружинами — все элементы расположены раздельно.

Наполнители матрасов с зависимыми пружинами

Гарантируют жесткую поддержку спины пользователя, обеспечивая практически недеформируемое спальное место. Они обладают большим ортопедическим эффектом. Этот вид больше подходит для одного пользователя. Если спать на подобных матрасах вдвоем, то можно получать дискомфорт из-за волнового эффекта, а также небольшого скрипа. Еще один недостаток — зависимые пружины больше подвержены повреждениям от сильного воздействия. А если несколько пружин испортятся, то матрас придется полностью заменять.

Наполнители матрасов с независимыми пружинами

Отличаются большей мягкостью и податливостью, а также исключают волновой эффект. За счет этой особенности два человека могут спать на матрасе, не доставляя дискомфорт друг друга, ложась или вставая с дивана. Еще один большой плюс этого вида матрасов в том, что даже после многолетней эксплуатации они почти не будут скрипеть. А если в этих матрасах выйдет из строя одна из пружин, то можно будет заменить только ее, а не целый блок.

Если вы испытываете незначительные проблемы со спиной, то можно использовать матрасы с наполнителями из независимых пружин.

Беспружинные наполнители матрасов

Наполнители этого типа можно разделить на 4 категории:

  • из натурального латекса — создается на базе сока каучукового дерева;
  • из пенополиуретана — альтернатива латексу из синтетики;
  • из кокосовой койры — создается благодаря прессу волокон кокоса;
  • memoryfoam — материал с пористой структурой, обладающий эффектом памяти.

Наполнители из натурального латекса обладают плотной, достаточно жесткой структурой. Отличаются длительным сроком эксплуатации и несклонностью деформироваться. Сохраняет первоначальную форму на протяжении долгого периода. Один минус — стоят подороже.

Пенополиуретановые версии практически идентичны по свойствам натуральному латексу, однако стоят дешевле. Отличаются хорошей воздухопроницаемостью. Также через них замечательно проходит влага, поэтому матрас быстро возвращается в базовое положение при намокании.

Ортопедический диван с наполнителем из кокосовой койры. Отличается наибольшей жесткостью среди всех рассматриваемых наполнителей. Выполнен в виде цельной плиты необходимого для изготовления размера. Нередко используется в комбинации с другими материалами. Отличается хорошей износоустойчивостью и длительным сроком эксплуатации.

Наполнители из memoryfoam имеют особенность в виде эффекта запоминания, что добавляет уровень комфорта отдыху или сну. Они удобны, однако обладают минимальными ортопедическими свойствами.

Как подобрать ортопедический диван и матрас

Подбирая ортопедический диван, важно помимо вкусовых предпочтений учитывать вес, рост и состояние здоровья того, кто будет на нем спать.

5 рекомендаций, которые помогут сэкономить время при выборе:

  1. При весе более 110 килограмм лучше отдать предпочтение жестким вариантам, где предусмотрены зависимые пружинные блоки. На мягких основаниях тело будет утопать, из-за чего позвоночник окажется в неправильной форме.
  2. Если вы подбираете диван для маленьких детей или подростков, рекомендуется отдать предпочтение вариантам с жесткими беспружинными матрасами.
  3. Пожилым людям, взрослым с весом менее 50 кг, а также тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой, лучше выбрать мягкие модели. Жесткая поверхность может ухудшить кровообращение, а также навредить суставам при недостаточной жировой прослойке или всевозможным возрастным изменениям.
  4. Людям с заболеваниями суставов лучше выбрать пружинные модели.
  5. При наличии каких-то патологий или регулярного ухудшения самочувствия после сна рекомендуем перед покупкой дивана проконсультироваться с врачом.

Просмотреть ортопедические диваны для ежедневного сна и выбрать оптимальный вариант под себя вы можете на сайте компании MatroLuxe. В каталоге можно будет найти как монолитные, так и раскладные варианты.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Диван, Ортопедический, 7dniv, 7dnivinfo  
Наполнение ортопедических диванов
Наполнение ортопедических диванов
Выбираем подушку ортопедическую для здоровья спины и шеи
Выбираем подушку ортопедическую для здоровья спины и шеи
Сергей Карташов рассказывает об особенностях релокейтов ИТ-компаний в 2020 году
Сергей Карташов рассказывает об особенностях релокейтов ИТ-компаний в 2020 году
Фасадная клинкерная плитка – универсальная облицовка для зданий любого типа
Фасадная клинкерная плитка – универсальная облицовка для зданий любого типа
Пассажирские перевозки в Харькове
Пассажирские перевозки в Харькове
Какой должна быть одежда для детей до года?
Какой должна быть одежда для детей до года?
Стандарты Евросоюза для украинской мобильной сети и проблемы внедрения 5G
Стандарты Евросоюза для украинской мобильной сети и проблемы внедрения 5G
Какой бетон нужен для фундамента?
Какой бетон нужен для фундамента?
Море сюрпризов на фестивале «Жара»
Море сюрпризов на фестивале «Жара»
Нейромаркетинг: перспективы и возможности для вашего бизнеса
Нейромаркетинг: перспективы и возможности для вашего бизнеса
Липосакция для мужчин: в чем особенность
Липосакция для мужчин: в чем особенность
Які бувають чохли для Samsung: огляд аксесуарів з різних матеріалів
Які бувають чохли для Samsung: огляд аксесуарів з різних матеріалів

Новости по теме

Выбираем подушку ортопедическую для здоровья спины и шеи
Выбираем подушку ортопедическую для здоровья спины и шеи
Вчера, 17:49
Обработка металлов - современные станки лазерной резки
Обработка металлов - современные станки лазерной резки
1-ноя-2020, 17:17
Три совета по выбору кровати для подростка
Три совета по выбору кровати для подростка
29-окт-2020, 11:49
Как выбрать входные двери?
Как выбрать входные двери?
8-окт-2020, 11:21
На что обратить внимание при покупке дивана
На что обратить внимание при покупке дивана
23-сен-2020, 20:19

Последние новости

Вчера, 2020-11-10
22:26
Экономика
По результатам работы миссии МВФ может принять решение о транше кредита
21:03
События
Помочь с поставками вакцины Pfizer от коронавируса Зеленский попросил Германию
21:00
События
За основу в ТКГ взят Украинский план по Донбассу
20:58
События
39 млрд гривен уже использовали из Фонда борьбы с COVID-19
19:20
События
"Ремдесивир" начали распределять в Украине
19:17
События
Телефонный разговор с Меркель провел Зеленский
19:15
События
Зеленский заявил что здоровая нация должна стать национальной идеей в Украине
19:14
События
О первом подозрении в незаконном обогащении сообщила САП
18:45
События
5 школ в Киеве закрыты на карантин
16:09
События
Ряд кибератак на сайт НАБУ зарегистрирован за неделю
16:08
События
Армения пошла на перемирие в Нагорном Карабахе с последующей передачей его территорий Азербайджану, поскольку оказалась в безальтернативной ситуации
16:05
События
Расследование против Amazon начала Еврокомиссия
14:00
События
В продажу в ближайшее время вакцина Pfizer не поступит
13:59
События
О возможных последствиях от коронавируса у норок предупредили в Минздраве
13:57
События
В контроле перемирия в Карабахе участие примет Турция
12:42
События
Байден заявил что из-за пандемии COVID-19 США ждет "темная зима"
12:38
События
Обсуждение плана достижения мира на Донбассе начала подгруппа ТКГ
12:34
События
Почему подписал соглашение о перемирии в Карабахе объяснил Пашинян
10:24
События
На всех семи КПВВ на Донбассе Украина возобновила пропуск
10:21
События
В зал заседаний парламента в Ереване ворвались сотни протестующих

Новости ТОП-7

Как Кабмин переписал Трудовой кодекс и что это значит для украинцев9161
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 ноября 20206268
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 ноября 20205841
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 ноября 20202527
Армения пошла на перемирие в Нагорном Карабахе с последующей передачей его территорий Азербайджану, поскольку оказалась в безальтернативной ситуации448
В воскресенье, 8 ноября, в сети появилось фото, как американские бойцы учат украинских коллег стрелять из ПТРК "Javelin"432
Под контроль город Шуша в Карабахе взял Азербайджан321

Досуг

Наполнение ортопедических диванов
Наполнение ортопедических диванов
Если разделить жизнь на равные части, то около трети из нее человек проводит во сне, поэтому важно уделить внимание тому, чтобы этот процесс проходил с максимальной пользой для организма. В первую очередь необходимо грамотно организовать спальное место.
Вчера, 21:5860
Выбираем подушку ортопедическую для здоровья спины и шеи
Выбираем подушку ортопедическую для здоровья спины и шеи
Каким будет наше самочувствие и настроение зависит от многих факторов, один из них сон и легкое пробуждение. Если, вставая с постели, вы чувствуете головную боль, скованность в шейном отделе позвоночника, скорее всего обычная подушка вам не подходит.
Вчера, 17:4996
Сергей Карташов рассказывает об особенностях релокейтов ИТ-компаний в 2020 году
Сергей Карташов рассказывает об особенностях релокейтов ИТ-компаний в 2020 году
Сергей Карташов, СЕО Generation Partners LTD, рассказал о нюансах релокейтов ИТ-компаний в 2020 году и назвал ключевые факторы, которые влияют на выбор удобной локации.
9-ноя-2020, 17:45146
Фасадная клинкерная плитка – универсальная облицовка для зданий любого типа
Фасадная клинкерная плитка – универсальная облицовка для зданий любого типа
Облицовка фасада клинкерной плиткой – один из самых популярных способов отделки частных домов, коммерческих построек, декоративных и функциональных ограждений. Лаконичная имитация кирпичной кладки сочетается со зданиями любых типов, хорошо вписывается в городскую архитектуру.
9-ноя-2020, 16:02142
Пассажирские перевозки в Харькове
Пассажирские перевозки в Харькове
Luxebus предлагает аренду автобусов и организует пассажирские перевозки (Харьков). Компания ценит высокое качество и занимает лидирующие позиции в рейтинге лучших перевозчиков страны. Аренда автобусов при помощи Luxebus – это быстрый и эффективный способ решения любых вопросов, связанных
9-ноя-2020, 08:23114
Какой должна быть одежда для детей до года?
Какой должна быть одежда для детей до года?
Рождение ребенка в семье — важное событие, задолго до этого дня родители тщательно к нему готовятся — покупают необходимые вещи, обустраивают детскую комнату, выбирают роддом, где малыш появится на свет. Когда дело касается выбора и покупки детской одежды для грудничков, многие
7-ноя-2020, 16:34226

События

Помочь с поставками вакцины Pfizer от коронавируса Зеленский попросил Германию
Помочь с поставками вакцины Pfizer от коронавируса Зеленский попросил Германию
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство Германии помочь в вопросе поставок вакцины от коронавируса разработки BioNTech и Pfizer. 
Вчера, 21:0362
За основу в ТКГ взят Украинский план по Донбассу
За основу в ТКГ взят Украинский план по Донбассу
Украинский план действий по Донбассу взят за основу в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).
Вчера, 21:0068
39 млрд гривен уже использовали из Фонда борьбы с COVID-19
39 млрд гривен уже использовали из Фонда борьбы с COVID-19
Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 39 млрд грн.
Вчера, 20:5865
"Ремдесивир" начали распределять в Украине
"Ремдесивир" начали распределять в Украине
Медицинский препарат "Ремдесивир", который применяется для лечения больных COVID-19, начали распределять по украинским больницам.
Вчера, 19:20163
Телефонный разговор с Меркель провел Зеленский
Телефонный разговор с Меркель провел Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Вчера, 19:1771
Зеленский заявил что здоровая нация должна стать национальной идеей в Украине
Зеленский заявил что здоровая нация должна стать национальной идеей в Украине
Президент Владимир Зеленский считает, что здоровье нации должно стать национальной идеей в Украине.
Вчера, 19:1573
7 Днів