Наполнение ортопедических диванов

Если разделить жизнь на равные части, то около трети из нее человек проводит во сне, поэтому важно уделить внимание тому, чтобы этот процесс проходил с максимальной пользой для организма. В первую очередь необходимо грамотно организовать спальное место. Лучше всего спать на ортопедических диванах. Они помогают сохранить естественное положение позвоночника, а также равномерно распределить вес человека по матрасу. Подобрать лучший диван ортопедический вы можете на сайте компании MatroLuxe.

Разновидности наполнителей для ортопедических диванов

Товары этой категории могут изготавливаться на базе пружинных блоков или же вообще без них. Как правило, наполнители для ортопедических диванов производятся из гипоаллергенных синтетических или натуральных материалов, которые полностью безопасны для пользователей. Особенность наполнителей для ортопедических матрасов заключается в том, что они рассчитаны на долгосрочное сохранение первоначальной формы. За счет этого удается сохранять правильное положение тела во время отдыха или сна на протяжении многих лет эксплуатации.

Пружинные наполнители матрасов

Модели этого типа отличаются значительной жесткостью при достаточной пластичности. Пружинный матрас подстраивается под форму тела, но при этом не деформируется сам слишком сильно.

Виды пружинных блоков в ортопедических матрасах:

с зависимыми пружинами — соединены в единую систему;

с независимыми пружинами — все элементы расположены раздельно.

Наполнители матрасов с зависимыми пружинами

Гарантируют жесткую поддержку спины пользователя, обеспечивая практически недеформируемое спальное место. Они обладают большим ортопедическим эффектом. Этот вид больше подходит для одного пользователя. Если спать на подобных матрасах вдвоем, то можно получать дискомфорт из-за волнового эффекта, а также небольшого скрипа. Еще один недостаток — зависимые пружины больше подвержены повреждениям от сильного воздействия. А если несколько пружин испортятся, то матрас придется полностью заменять.

Наполнители матрасов с независимыми пружинами

Отличаются большей мягкостью и податливостью, а также исключают волновой эффект. За счет этой особенности два человека могут спать на матрасе, не доставляя дискомфорт друг друга, ложась или вставая с дивана. Еще один большой плюс этого вида матрасов в том, что даже после многолетней эксплуатации они почти не будут скрипеть. А если в этих матрасах выйдет из строя одна из пружин, то можно будет заменить только ее, а не целый блок.

Если вы испытываете незначительные проблемы со спиной, то можно использовать матрасы с наполнителями из независимых пружин.

Беспружинные наполнители матрасов

Наполнители этого типа можно разделить на 4 категории:

из натурального латекса — создается на базе сока каучукового дерева;

из пенополиуретана — альтернатива латексу из синтетики;

из кокосовой койры — создается благодаря прессу волокон кокоса;

memoryfoam — материал с пористой структурой, обладающий эффектом памяти.

Наполнители из натурального латекса обладают плотной, достаточно жесткой структурой. Отличаются длительным сроком эксплуатации и несклонностью деформироваться. Сохраняет первоначальную форму на протяжении долгого периода. Один минус — стоят подороже.

Пенополиуретановые версии практически идентичны по свойствам натуральному латексу, однако стоят дешевле. Отличаются хорошей воздухопроницаемостью. Также через них замечательно проходит влага, поэтому матрас быстро возвращается в базовое положение при намокании.

Ортопедический диван с наполнителем из кокосовой койры. Отличается наибольшей жесткостью среди всех рассматриваемых наполнителей. Выполнен в виде цельной плиты необходимого для изготовления размера. Нередко используется в комбинации с другими материалами. Отличается хорошей износоустойчивостью и длительным сроком эксплуатации.

Наполнители из memoryfoam имеют особенность в виде эффекта запоминания, что добавляет уровень комфорта отдыху или сну. Они удобны, однако обладают минимальными ортопедическими свойствами.

Как подобрать ортопедический диван и матрас

Подбирая ортопедический диван, важно помимо вкусовых предпочтений учитывать вес, рост и состояние здоровья того, кто будет на нем спать.

5 рекомендаций, которые помогут сэкономить время при выборе:

При весе более 110 килограмм лучше отдать предпочтение жестким вариантам, где предусмотрены зависимые пружинные блоки. На мягких основаниях тело будет утопать, из-за чего позвоночник окажется в неправильной форме. Если вы подбираете диван для маленьких детей или подростков, рекомендуется отдать предпочтение вариантам с жесткими беспружинными матрасами. Пожилым людям, взрослым с весом менее 50 кг, а также тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой, лучше выбрать мягкие модели. Жесткая поверхность может ухудшить кровообращение, а также навредить суставам при недостаточной жировой прослойке или всевозможным возрастным изменениям. Людям с заболеваниями суставов лучше выбрать пружинные модели. При наличии каких-то патологий или регулярного ухудшения самочувствия после сна рекомендуем перед покупкой дивана проконсультироваться с врачом.

Просмотреть ортопедические диваны для ежедневного сна и выбрать оптимальный вариант под себя вы можете на сайте компании MatroLuxe. В каталоге можно будет найти как монолитные, так и раскладные варианты.