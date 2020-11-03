Беспружинные матрасы: обращаем внимание на украинский рынок

Качественные и недорогие товары для сна — это то, что требуется практически каждому человеку. Подобные изделия обеспечивают комфортный отдых, но при этом не наносят серьезного удара по бюджету. Вы можете купить беспружинный матрас, который выпускает украинский производитель «Ком-Фор», он относятся именно к таким товарам. Кроме доступной цены у изделий есть масса других преимуществ.

Ассортимент беспружинных матрасов Come-For

Харьковская фабрика «Ком-Фор» выпускает такие беспружинные матрасы:

ортопедические — поддерживают оптимальное положение опорно-двигательного аппарата;

анатомические — обеспечивают полное расслабление мышечных тканей;

мягкие и среднежесткие — выдерживают до 140 кг;

жесткие — выдерживают до 160 кг;

односторонние — имеют строгое чередование настилочных слоев и усиленный каркас, позволяют быстро восстановить силы во время сна;

двусторонние — такие матрасы необходимо переворачивать приблизительно раз в 30 дней.

Плюсы матрасов без пружин украинского производства

Распространен миф о том, что беспружинные матрасы стоят дорого и обладают коротким периодом эксплуатации. Это ложный стереотип, от которого человек избавляется сразу после покупки такой модели. Благодаря применению качественных материалов беспружинные изделия позволяют принять комфортную позу для сна и отлично отдохнуть.

Компания Come-For производит товары для сна уже более 15 лет. Компания производит и поставляет продукцию в 1500 украинских магазинов. Изделия выпускаются на харьковском предприятии, с применением современных наполнителей и приятного на ощупь обивочного трикотажа.

Основные плюсы матрасов без пружин компании Come-For:

Даже мягкие матрасы не подвергаются деформациям. В недорогих матрасах на пенополиуретановой основе применяется ППУ непрерывного литья, не создающий шуршания, хруста, не вызывающий дискомфортных ощущений. Все матрасы проходят строгую проверку качества. Есть матрасы, подстраивающиеся под температурные показатели тела, обеспечивающие быстрое расслабление и засыпание.

Матрасы Come-For обладают аккуратным, стильным внешним видом, приятны на ощупь, не провоцируют аллергии. Они долгое время остаются свежими и чистыми, обладают длительным сроком эксплуатации. Еще одно преимущество беспружинных матрасов Ком-Фор — доступная цена.

Купить матрас Come-For можно в магазинах мебели в Киеве, Харькове и других городах Украины, а также режиме онлайн. Заказанный матрас будет оперативно доставлен по указанному адресу или на склад транспортной компании.