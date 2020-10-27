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Досуг Сегодня, 15:2792
Черный список заемщиков Украины – распространенные мифы и заблуждения

Многие граждане интересуются тем, смогут ли взять займ, если в Черном списке Украины значится их имя. Однако на самом деле такой вопрос некорректен. Единого перечня, в который бы заносились данные всех нерадивых клиентов банков, ломбардов, МФО и прочих кредитующих организаций, попросту нет. У каждой структуры имеется собственный блэк-лист, и если вы пребываете в нем, то на финансовую помощь рассчитывать не сможете ни при каких условиях. При этом кредиторы могут обмениваться сведениями, например, о заемщиках-мошенниках между собой.

Как можно оказаться в ЧС кредитных компаний?

Взять кредит при Черном списке, даже, например, у наиболее лояльной микрофинансовой организации, у вас не получится. Более того, ваша заявка просто не станет рассматриваться. Вы можете найти поручителя, предложить кредитору ликвидный залог – и вас все равно будет ждать 100% отказ.

Положительный для заемщиков момент состоит в том, что попасть в блэк-лист банков и МФО достаточно сложно. Не следует думать, что пара-другая просрочек по займам обернется для вас мифическим ЧС. Вы просто ухудшите свою кредитную репутацию в БКИ, и сведете практически до нуля возможность оформления «обычной» банковской ссуды. Но деньги в долг вам смогут предоставить, например, микрофинансовые компании. Возможно даже те, в которых вы допустили эти просрочки.

Итак, у каждого кредитора есть свой индивидуальный Черный список. Оказаться в нем можно за следующие нарушения (наиболее распространенные, но не единственные):

  • Удачное или неудавшееся оформление займа на чуждое имя или попытки мошенничества другим образом. Учтите, что некоторые «особо бдительные» финансовые организации, выдающие кредиты онлайн переводом на карты, могут посчитать за попытку смошенничать указание данных «пластика» другого человека. При заполнении заявки на ссуду всегда предоставляйте только собственные персональные и платежные сведения;

  • Намеренный отказ от выплаты долга, укрывательство от кредитора. Если организации придется «бегать» за вами, обращаться к коллекторам и, тем более в суд, вы окажитесь в ее Черном Списке. Если же вы лишь пропустите даты погашения займа, ваша КИ пострадает – информация о нарушении финансовой дисциплины будет непременно направлена в украинское Бюро Кредитных Историй. Кроме того, фирма начнет начисление пени, наложит штрафы. Однако не внесет вас в блэк-лист. В дальнейшем вы сможете взять у нее минимальную сумму и под высокий процент. Любые условия финансового сотрудничества будут максимально непривлекательными для вас. 

Основания для попадания в Черный список кредиторов должны быть вескими. «Просто так» оказаться там невозможно.

Черный список заемщиков Украины – распространенные мифы и заблуждения

Как выйти из Черного списка?

Для начала, мы рекомендуем вам подумать над тем, действительно ли вы хотите выйти из блэк-листа той или иной финансовой структуры? Если вы находитесь в Черном списке одного банка, то это вовсе не означает, что другой украинский банк непременно откажет вам в займе. Последний может просто не знать о ваших проблемах с первой организацией.

В случае с МФО ситуация несколько иная. Пытаться «восстановить репутацию» здесь просто нецелесообразно. Условия микрокредитования все фирмы предлагают практически одинаковые. Найти сервис, который выдаст вам деньги в долг, не составит большого труда.

Первое, что следует сделать для исключения себя из блэк-листа конкретного банка – связаться с его сотрудниками и уточнить причины внесения в ЧС. Если вы оказались «забанены» за то, что в прежнее время организации пришлось инициировать против вас судебное разбирательство за отказ от выплаты долга, сообщите, что теперь подобных нарушений вы уже не допускаете. Укажите банку на свою сейчас безупречную кредитную репутацию. Если за последние несколько лет в вашей КИ были записи о просрочках и непогашении займов, из ЧС вас не исключат.

Не убрать свое имя из блэк-листа также мошенникам. Нести максимально повышенные риски не захочет ни один кредитор.

В Черном списке можно оказаться навсегда или на короткое время. Чаще всего, банки и микрофинансовые компании по своему усмотрению убирают заемщиков из ЧС после того, как последние улучшают кредитную репутацию. Но еще раз отметим, что каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке. «Злостным неплательщикам» и аферистам рассчитывать не на что.

Где взять займ, если ваша кредитная история испорчена?

Если ваша кредитная репутация ухудшена или испорчена, надеяться на финансовую помощь от банков следует только в том случае, если вы готовы предоставить ликвидное обеспечение. Например, транспортное средство или недвижимость. При этом вы должны будете доказать, что не желаете просто «продать» банку залог. Нужно предъявить доказательства своей платежеспособности, в том числе, справку с работы.

Получить деньги под залог также можно в ломбарде. Никаких документов (кроме вашего паспорта) здесь не потребуется. Сумма будет выдана в пределах стоимости предоставленных ценностей.

Более простым и выгодным вариантом кредитования для заемщиков с испорченной кредитной историей является обращение в МФО. Займы в размере до 3-5 тыс. гривен (в дальнейшем лимиты повышаются до 10-15 тыс. гривен, иногда до 20 тыс. гривен) выдаются в режиме онлайн. Посещать офис организации вам не придется ни для предъявления паспорта и ИНН, ни для подписания документов.

Некоторые микрофинансовые компании готовы выдавать деньги в долг даже тем кандидатам, которые имеют активные просрочки по займам. Количество столь лояльных кредиторов не столь велико, но они есть.

Выгода микрокредитования

С помощью микрозаймов вы вполне можете улучшить свою кредитную репутацию. Наравне с банками, большинство МФО ежемесячно отправляет в УБКИ данные о заемщиках. Оформляйте, а главное, своевременно расплачивайтесь с моментальными ссудами, и негативные записи вашей КИ будут постепенно уступать место положительным сведениям.

Черный список заемщиков Украины – распространенные мифы и заблуждения

Многие МФО предоставляют кредиты под 0% всем новичкам. Однако при испорченном кредитном досье надеяться на участие в этих выгодных акциях пока что не следует. Ухудшенную КИ (несколько непродолжительных просрочек по закрытым займам) можно исправить с помощью трех-пяти вовремя погашенных безотказных ссуд.

Источник - Creditik.com.ua.

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