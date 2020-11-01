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Как выбрать телевизор: советы покупателям

В большинстве домов и квартир можно найти телевизор. Тем более, что в настоящее время он используется не только для приема телеканалов, но и для просмотра фильмов и сериалов через потоковые сервисы. При планировании покупки всегда возникает вопрос о том, как выбрать телевизор, соответствующий ожиданиям.

Вы можете прочитать много информации о спецификациях и параметрах. При покупке стационарного или онлайн-оборудования стоит знать самые важные понятия о типе дисплея, разрешении, а также подумать о том, как подобрать оборудование в соответствии с размерами помещения. Какие дополнительные функции вы ожидаете увидеть в своем оборудовании? Рейтинги телевизоров также помогут в принятии решения, предлагая простое сравнение преимуществ и недостатков отдельных моделей.

пульт

Выбор дисплея — ЖК-дисплей, светодиод или OLED?

Если вы хотите самого высокого качества, стоит подумать о выборе современной технологии OLED. Благодаря этому мы получаем насыщенный черный цвет, высокую контрастность, качественную цветопередачу. OLED обеспечивает яркое, реалистичное изображение. Оно понравится людям, которые хотят создать домашний кинотеатр. И если хотите оборудовать у себя полноценный домашний кинотеатр, для удобства рекомендуем купить универсальный пульт обучаемый. Это девайс, с помощью которого вы сможете управлять всем оборудованием сразу.

Разрешение — один из важнейших параметров

Разрешение — это еще один параметр, который определяет качество изображения. Самым популярным является 1920x1080 пикселей, или Full HD. Если оборудование будет использоваться в основном для телевизионных программ, этого будет достаточно. Более высокое разрешение, скрываемое под именем Ultra HD или 4K, составляет 3840x2160 пикселей. Для зрителя это означает более качественное изображение, богатое деталями. Но далеко не весь контент соответствует этому разрешению, в особенности старый. Новые фильмы, конечно же, снимаются в 4К.

Следует помнить, что транслируемый телевизионный сигнал в настоящее время не имеет качества Ultra HD, поэтому вы не будете использовать весь потенциал телевизора. Тем не менее, клиенты стриминговых сервисов и пользователи консолей будут довольны. Также на рынке доступны устройства HD Ready с параметром 1355×768 пикселей. Это решение используется все реже и реже и предназначено скорее для небольших экранов.

Как выбрать телевизор соответствующего размера?

Диагональ экрана — это критерий, который непреднамеренно привлекает наибольшее внимание при просмотре предложения телевизоров. Многие покупатели считают, что чем больше телевизор, тем лучше и точнее картинка. Но стоит помнить, что гораздо важнее подогнать размер экрана под помещение. Слишком близкое расстояние вредное для зрения. После долгого просмотра слишком большого телевизора в слишком маленьком помещении ваши глаза устанут и даже будут болеть.

пульт

Большой телевизор также будет проблемой при оптимизации имеющегося пространства. В то время как в просторной, открытой гостиной вы можете позволить себе экран размером более 50 дюймов, в маленькой квартире подойдет модель поменьше. Если мы планируем размещение мебели и оборудования для обеспечения зрителям около 2 метров расстояния от телевизора, мы можем выбрать 32 или 42-дюймовую модель. При диагонали 55 дюймов рекомендуемое расстояние уже 2,2-4 метра.

Технология HDR — стоит ли в нее инвестировать?

Функция HDR становится все более популярной и является еще одним способом повышения качества изображения. Термин “Высокий динамический диапазон” используется для описания широкого динамического диапазона. На практике это делает большую разницу между темными и светлыми тонами, что приводит к более реалистичным цветам. Это будет особенно заметно в случае телевизоров с более высокой яркостью и контрастностью.

Умный телевизор и его возможности

Система Smart TV дает возможность подключить телевизор к Интернету, что в настоящее время становится все более актуальным и востребованным вариантом. Он значительно расширяет возможности устройства, которое больше не используется исключительно для просмотра телепередач, а дает возможность использовать интернет-приложения, социальные сети, браузер и даже игры. Кроме того, очень часто это также означает возможность управления с помощью смартфона.

Чтобы предложить клиентам преимущества Smart TV, производители используют различные операционные системы: Android TV, Smart Hub, My Home Screen или WebOS TV. Они будут различаться количеством предлагаемых функций, доступными приложениями и возможностями персонализации настроек.

На сегодняшний день выбор более чем достойный, так что у каждого будет возможность подобрать телевизор, соответствующий всем ожиданиям.

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Теги: news, новости, Украина, Телевизор, 7dniv, 7dnivinfo  
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