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Досуг Сегодня, 17:1375
Идеальный чехол для смартфона: куда обратиться за покупкой?

Цена на некоторые смартфоны достигает 90 тыс. рублей и более. Поэтому нет ничего удивительного, что владельцы флагманов задумываются о том, чтобы купить телефону дополнительную защиту. Хорошо с этой функцией справляются чехлы, предназначенные для разных моделей смартфонов. 

Посмотреть товары из данной категории можно в интернет-магазине чехлов и аксессуаров для телефонов STARDROID. Сервис отличается большим ассортиментом и быстрой доставкой. Узнать  условия сотрудничества можно на сайте stardroid.com.ua. Однако перед тем, как оформить заказ, нужно познакомиться с несколькими правилами выбора. 

Основные рекомендации по выбору

В отношении выбора чехла обращать внимание нужно на его тип. Выделяют следующие основные категории: 

  • Противоударный чехол по типу кейса. Данный чехол защищает телефон не только от всевозможных царапин, но и от повреждений, которые появляются из-за падений на твердую поверхность. Некоторые модели защищают телефон даже от негативного воздействия при попадании в жидкостную среду. Однако из-за такого аксессуара увеличивается вес девайса и габариты (например, ширина и вес).
  • Бамперы. Среди сильных сторон — разнообразие дизайнов, цветов, сравнительно невысокая стоимость и отсутствие влияния на размер и вес смартфона. Но стоит учитывать, что уровень защиты гораздо ниже, чем в предыдущем варианте (задняя крышка защищается от царапин, экран остается полностью незащищенным). 
  • Чехол-накладка. Эффективно защищает заднюю крышку от царапин и ударов. Благодаря накладке можно кардинально изменить дизайн телефона. Изготавливаться они могут из натуральной кожи, пластика и даже дерева. Как и в предыдущем варианте экран остается незащищенным.

Идеальный чехол для смартфона: куда обратиться за покупкой?

  • Чехол-книжка. Такой чехол защищает как заднюю крышку, так и экран. Открывается и закрывается по типу книжки (отсюда и идет название). Существуют модели, которые имеют разрез на поверхности со стороны экрана. Там могут отображаться различные уведомления. Размер телефона и вес при использовании данного чехла увеличиваются незначительно. 
  • Чехол-PowerBank. Данный тип чехла хорошо защищает заднюю крышку, при этом использование позволяет забыть о проблемах с аккумулятором, т.к. в конструкцию встроен повербанк. От одной зарядки устройство может работать как минимум несколько дней.

Ориентируясь на типы чехлов, выбрать нужно тот, который соответствует вашим потребностям и желаниям. Если имеются ограничения по цене, то самыми оптимальными будут чехлы-накладки или бамперы. И те, и другие имеют сравнительно небольшую стоимость. На приобретение остальных придется потратить 1000 или 1500 рублей.

Источник: stardroid.com.ua

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Идеальный чехол для смартфона: куда обратиться за покупкой?
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