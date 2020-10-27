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Женские ботильоны

Женские ботильоны

В период демисезона, или зимой сложно определиться с правильной обувью. Классическим вариантом принято считать сапоги, но иногда образ невозможно построить при помощи подобных длинных моделей. Ботильоны стали спасением. Они обладают полностью теме же характеристиками, что и полноценные сапоги, но при этом, они короткие. Передвижения стали более простыми и комфортными, а внешний вид остается стильным.

Дизайнеры предлагаю огромный модельный ряд современных ботильонов, которые могут вписаться в любой построенный образ. При этом, следует оценивать не только внешние характеристики, и правило сочетаемости с остальным гардеробом, но и погодные условия.

Купить ботильоны можно в интернет-магазине Vitto Rossi. Большой ассортимент позволяет просмотреть модели, и выбрать идеальный вариант в зависимости от вкуса и предпочтений. В магазине представлены модели только самого высокого качества, которые полностью отвечают принятым стандартам надежности и долговечности мирового уровня. Стоимость не станет проблемой, поскольку цены вполне демократические, и кроме того, в магазине регулярно обновляются скидки и акции для клиентов. На сайте Vitto Rossi можно выбрать идеальную пару для себя, которая прослужит не один сезон в первоначальном внешнем виде.

Виды ботильонов

Многие считают, что ботильоны представляют из себя укороченные сапоги, дизайн которых максимально простой в черном варианте. Но это ошибка. В магазине Vitto Rossi большой ассортимент, поэтому каждая модница сможет найти идеальный вариант для себя. Какие ботильоны можно выбрать?

По типу каблука ботильоны делятся на несколько категорий:

  • Без каблука (подошва может быть тонкой или утолщенной). Вариант подходит для ежедневного образа, когда красота не должна мешать комфорту и практичности.
  • С каблуком средней высоты. Считается классическим вариантом, когда сочетается стиль и удобство.
  • С каблуком квадратной формы. В последнее время дизайнеры обратили внимание именно на подобные модели.
  • На шпильке. Вариант подходит на любое событие. Ботильоны аккуратно сидят на ноге, и вытягивает ноги.
  • На танкетке. Модели грамотно сочетают высокий подъем, и свободу при передвижении.
  • На платформе. Достаточно грубый вариант, но подходит под различные стили, если грамотно сочетать образ.

Кроме того, ботильоны могут делиться по форме носка:

  • С открытым носом. Модели подходят для теплого времени года. Образ получается стильным, а ногам не жарко.
  • С квадратным. Ультрастильные модели, которые подходят под любые стилевые направления.
  • С круглым. Классический вариант ботильонов для традиционного образа.
  • С острым носом. Заостренные модели подходят под классический стиль, но и хорошо вписываются с повседневные варианты.

Большой выбор ботильонов дает возможность модницам оставлять ноги в тепле, и выглядеть стильно при любой погоде. В магазине Vitto Rossi каждый сможет найти вариант для себя.

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Женские ботильоны
Женские ботильоны
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