Где заказать доставку вкусных роллов в Одессе?

Планируете повидать жемчужину у моря или отправляетесь в командировку в славный город Одесса? Тогда вы обязательно должны знать, где можно вкусно поесть, а если нет времени рассиживать в ресторанах – то где именно можно быстро заказать доставку качественного обеда или ужина.

Одесса – город большой, и ресторанов здесь пруд пруди, но если вам нужна доставка роллов или любой другой пищи, например, в отель или съемную квартиру, онлайн-ресторан «Таймаут» - именно то, что Вам нужно!

Зачем тратить драгоценное время на готовку пищи, если можно запросто заказать вкусняшки, не выходя из дома. Для этого нужно всего лишь смартфон (или ноутбук), доступ к Интернет-сети – и полдела, так сказать, сделано.

Почему именно «Таймаут»?

Во-первых, стоит отметить профессиональную команду сотрудников ресторана, имеющих богатейший опыт работы в ресторанной отрасли. Это высококвалифицированные специалисты, которые не только совестно и ответственно выполняют свою работу, но регулярно совершенствуют навыки и умения.

Во-вторых, каждый работник обожает свою работу, прилагает максимум усилий, чтобы выполнять ее максимум качественно и оперативно. Именно поэтому ресторан «Таймаут» является достаточно популярным заведением в Одессе.

В-третьих, данный ресторан имеет не6малое количество преимуществ, которые выделяют его среди других аналогов:

Высокое качество и полезность пищи, которая готовиться в лучших традициях европейской, японской, украинской кухни (и многих других);

Исключительно свежие и безопасные ингредиенты. Основное кредо ресторана – здоровая, полезная и питательная пища, поэтому кулинары используют исключительно лучшие и всегда свежие продукты, дабы заказанное клиентом блюдо было вкусным и сытным;

Идеально отточенное мастерство приготовления ролл, суши, блюд с морепродуктов и прочего кушанья, которое проходит минимальное количество этапов;

Оперативная доставка еды по Одессе. Служба доставки ресторана «Таймаут» - это ответственные люди, которые доставят блюдо в срок еще горячим, без потери первоначальных вкусовых качеств;

Доступные цены. Ресторан также приятно удивит оптимальной ценовой политикой, то сеть вы получаете вкусные, качественные и полезные блюда, заплатив за них, так сказать, разумные деньги.

Ресторан «Таймаут» создан именно для тех людей, которые высоко ценят максимально качество пищи и сервиса, абсолютную лояльность заведения общепита к клиентам и полную ответственность за взятые на себя обязательства.

Японская кухня в «Таймаут»

Если вы поклонники японской кухни, будьте уверены, ресторан «Таймаут» сможет удовлетворить потребности даже самых взыскательных гурманов. Меню заведения включает вкуснейшие суши многих разновидностей, в частности:

Классические суши и роллы со специальным рисом и нежнейшим филе рыбы, креветок и пр.;

Нигири и гунканы, обладающие непревзойденными вкусовыми качествами;

Теплые роллы;

Так называемые генд-роллы, имеющие форму треугольника – с рисом, овощами и качественными морепродуктами.

Для японских блюд (как и для всех остальных) используются только качественные, свежие продукты и ингредиенты, пища готовится створного по рецепту опытными поварами – поэтому вы обязательно останетесь довольны, что отдали предпочтение именно онлайн-ресторану «Таймаут».