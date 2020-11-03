Бизнес онлайн - выбор хостинга для сайта

Пришла пандемия и пришло время зарабатывать в онлайне, в том числе с использованием собственного сайта. Создать его несложно, благодаря множеству бесплатных конструкторов. А вот выбор хостинга – одна из первых проблем, с которой, возможно, придется столкнуться. На примере хостинга https://cityhost.ua расскажем, как его выбрать и на что обратить внимание.

Платный или бесплатный. На бесплатном хостинге заработать вряд ли получится. Если ставится цель не просто удовлетворить свое хобби, но и получить с этого какую-то копеечку, лучше сразу искать платный хостинг, тем более, что начальные тарифы там как правило, доступны для всех. А перевести популярный сайт (если он таким станет) на более функциональный тариф, никогда не поздно.

Виртуальный хостинг. Виртуальный хостинг - неплохой и недорогой (5-10$ в месяц) вариант для отдельных страниц, в том числе посадочных или небольших инфосайтов. Для более серьезных задач не подходит из-за ограничений по трафику и места для сайта. Если количество посетителей не более 1000-1500 в день, то можно подумать о виртуальном хостинге.

Физический хостинг – вещь более надежная. Здесь провайдер отдает арендатору часть пространства на собственном сервере. Он же отвечает за стабильность работы, предоставляет техподдержку, обеспечивает гарантию сохранности всех файлов. Вариант подойдет для любых, в том числе крупных проектов.

На что смотреть при выборе конкретного хостера

Лицензия. Должна быть официальная регистрация и лицензия, опубликованные на сайте, которые можно проверить у регулятора.

Провайдер. Много значит срок работы в данном секторе провайдера, который обеспечивает работу хостинга. Чем дольше, тем больше к нему доверия.

Техподдержка. Желательно круглосуточная – проблемы имеют свойство появляться в самый неподходящий момент.

Тестовый период. Хостеры, уверенные в качестве своих услуг, не боятся предоставлять определенный тестовый период новым арендаторам. Возможность убедиться, что данный хостинг – то, что нужно и подходит по всем параметрам, сэкономит силы и финансы при создании нового онлайн-бизнеса.

Качество сайта хостера и его функционал. Насколько удобно на нем визуально искать информацию, необходимые опции и функции – на это предстоит потратить немало времени.

Не прозвучит оригинальной рекомендация читать отзывы. Искать их нужно на независимых ресурсах и форумах и верить только тем, которые написаны пользователями со стажем. Хотя и это не будет стопроцентной гарантией.

Выбор тарифа для хостинга

Самое главное при выборе тарифа – его технические возможности и количество выделяемого дискового пространства. С последним возникают обычно трудности, потому что чем больше места нужно, тем больше за него придется платить. На этом этапе можно начинать тестировать техподдержку, которая посоветует оптимальный вариант.

Расчет обычно производится так – средний «вес» одной страницы умножается на общее прогнозируемое количество страниц на сайте, поскольку подразумевается обычно, что проект будет развиваться.

На рынке услуг хостинга есть много реселлеров, посредников между самими хостерами и клиентами. Это не так уж и плохо, поскольку реселлеры обычно от себя предлагают ряд дополнительных услуг, таких как выбор домена. Но у многих реселлеров теряется качество работы техподдержки. Если консультативные услуги в процессе работы будут важны, лучше избегать посредников и обращаться напрямую к хостеру.

Выбор хостинга – задача важная, но поменять хостинг можно и в случае уже давно и качественно работающего сайта. Для этого переносят на новый хостинг все файлы, тестируют работу сайта, а затем уже отказываются от услуг старого провайдера.