Все, що потрібно знати про керамічну плитку від Керама маркет

Пошук класної, сучасної, стильної керамічної плитки починається та завершується в інтернет-магазині Керама Маркет. Адже у нас є з чого вибирати: 1500 колекцій для ідеального ремонту вашої оселі та тераси.
Різноманітне покриття керамічної плитки (імітація природних матеріалів: мармур, дерево, текстиль, камінь, цегла) втілить в життя будь-який ваш задум. Це її перша перевага, яка разом з іншими пояснює таємницю популярності цього облицювального матеріалу:
- практична у використанні (просто доглядати);
- міцна (витримує будь-який механічний вплив);
- довговічна (поверхня не стирається);
- стійка до коливання температур;
- не піддається руйнівній силі води;
- легка;
- різних розмірів та форм;
- безпечна;
- якісна;
- різних кольорів та відтінків;
- доступна;
Керама Маркет пропонує керамічну плитку для:
- стін (з декоративним облицюванням);
- підлоги (з антиковзаючим покриттям);
- універсальну (підходить для різних поверхонь).
Ви з легкістю підберете потрібну вам поверхню керамічної плитки (глянцеву, матову, з рельєфною фактурою) в нашому каталозі. Він розділений на категорії:
- плитка на кухню – під цеглу (в різних стилях: скандинавському, прованс, кантрі, лофт), з імітацією мозаїки (менше швів – легший догляд), малі формати (кераміка у стилі печворк);
- плитка у ванну кімнату. Різна стилізація та структура плит допоможуть створити сучасну та модну ванну кімнату;
- плитка на підлогу. 2 000 варіантів керамічного кафелю допоможуть зробити швидкий вибір.
Можете обирати потрібний вам товар за цінами або ж за виробниками:
- Іспанія. Іспанський кахель зроблений зі спеціальної білої глини, тому має дорогий та елегантний вигляд і відповідно коштує дорожче);
- Польща. Дешевші матеріали, проте хороша якість кахлю відомих виробників: Tubadzin, Paradyz, Cerrol, Goccia, Pilch дозволить ідеально оздобити вашу ванну кімнату в будь-якому стилі;
- Туреччина. Оригінальний дизайн та доступні ціни турецького кахлю не залишать себе поза увагою;
- Україна. Українські виробники Golden Tile, Cersanit, Інтеркерама, Атем потішать вас народними мотивами та кращою ціною на керамічну плитку;
Обирайте магазин Керама Маркет (https://ceramamarket.com/) у Львові. Ми допоможемо вам зекономити і при цьому не відмовити собі у покупці якісної керамічної плитки.
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