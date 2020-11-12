Все, що потрібно знати про керамічну плитку від Керама маркет

Пошук класної, сучасної, стильної керамічної плитки починається та завершується в інтернет-магазині Керама Маркет. Адже у нас є з чого вибирати: 1500 колекцій для ідеального ремонту вашої оселі та тераси.

Різноманітне покриття керамічної плитки (імітація природних матеріалів: мармур, дерево, текстиль, камінь, цегла) втілить в життя будь-який ваш задум. Це її перша перевага, яка разом з іншими пояснює таємницю популярності цього облицювального матеріалу:

- практична у використанні (просто доглядати);

- міцна (витримує будь-який механічний вплив);

- довговічна (поверхня не стирається);

- стійка до коливання температур;

- не піддається руйнівній силі води;

- легка;

- різних розмірів та форм;

- безпечна;

- якісна;

- різних кольорів та відтінків;

- доступна;

Керама Маркет пропонує керамічну плитку для:

- стін (з декоративним облицюванням);

- підлоги (з антиковзаючим покриттям);

- універсальну (підходить для різних поверхонь).

Ви з легкістю підберете потрібну вам поверхню керамічної плитки (глянцеву, матову, з рельєфною фактурою) в нашому каталозі. Він розділений на категорії:

- плитка на кухню – під цеглу (в різних стилях: скандинавському, прованс, кантрі, лофт), з імітацією мозаїки (менше швів – легший догляд), малі формати (кераміка у стилі печворк);

- плитка у ванну кімнату. Різна стилізація та структура плит допоможуть створити сучасну та модну ванну кімнату;

- плитка на підлогу. 2 000 варіантів керамічного кафелю допоможуть зробити швидкий вибір.

Можете обирати потрібний вам товар за цінами або ж за виробниками:

- Іспанія. Іспанський кахель зроблений зі спеціальної білої глини, тому має дорогий та елегантний вигляд і відповідно коштує дорожче);

- Польща. Дешевші матеріали, проте хороша якість кахлю відомих виробників: Tubadzin, Paradyz, Cerrol, Goccia, Pilch дозволить ідеально оздобити вашу ванну кімнату в будь-якому стилі;

- Туреччина. Оригінальний дизайн та доступні ціни турецького кахлю не залишать себе поза увагою;

- Україна. Українські виробники Golden Tile, Cersanit, Інтеркерама, Атем потішать вас народними мотивами та кращою ціною на керамічну плитку;

Обирайте магазин Керама Маркет (https://ceramamarket.com/) у Львові. Ми допоможемо вам зекономити і при цьому не відмовити собі у покупці якісної керамічної плитки.

Дякуємо за співпрацю з нами.