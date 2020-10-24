 

Диван и кресла – покупать вместе или по отдельности

Досуг Сегодня, 21:2722
Диван и кресла – покупать вместе или по отдельности

Продумывая меблировку комнаты, мы стремимся сделать ее не только комфортной, но и функциональной для всех членов семьи. Важным параметром (а для кого-то он на первом месте) остается также гармоничность интерьера, поэтому в разных предметах мебели мы ищем сходный дизайн и единое цветовое решение.

Современная мебельная промышленность предлагает простое и удобное решение проблемы гармонизации интерьера – готовый набор из дивана и кресел. Они выполняются во всех актуальных стилях – классическом, хай-тек, модерн, минимализм, так что выбрать необходимый комплект совсем не сложно. С другой стороны, ассортимент мягкой мебели сегодня настолько широк, что вполне реально подобрать оригинальные кресла и диван по отдельности. Давайте рассмотрим преимущества и недостатки обоих вариантов.

Наборы состоят чаще всего из компактного дивана и одного-двух кресел. Комплекты производятся из одной и той же обивки в нескольких оттеночных и текстурных версиях. Большой ассортимент предлагает, например, магазин мягкой мебели с доставкой souzmebel. Остается только выбрать вариант, оптимально вписывающийся в интерьер гостиной или спальни.

Главные преимущества мебельного комплекта:

  • Стилевое единство – все элементы выполнены в одном дизайне и стиле, поэтому отлично сочетаются между собой. Купить такой набор гораздо проще, чем подбирать диван и кресла по отдельности, да еще и с учетом общего интерьера помещения.
  • Выгода – как правило, комплекты мебели стоят дешевле своих «разрозненных» аналогов. Одиночные предметы нередко изготавливаются на заказ, тогда как наборы чаще всего имеются на складах уже в готовом виде. Потребитель экономит также время доставки и сбора мебели.

Комплектом специалисты рекомендуют приобретать кожаную мебель, так как, покупая кресла и диван из кожи по отдельности можно существенно «промахнуться» с оттенком. Если вы планируете полностью сменить мебель в гостиной или обставляете комнату «с нуля», также лучше остановить свой выбор на комплекте. Если же у вас уже имеется диван, подобрать к нему дополнение отдельно – быстрее и дешевле. В этом случае стоит купить хорошее кресло, пусть оно стоит не намного дешевле, чем набор, но зато будет обладать именно теми функциями, которые вам необходимы.

Стоит помнить, что далеко не каждый набор мебели будет соответствовать габаритам вашей комнаты и решать поставленные задачи. Для помещения малой площади это не лучший выход, а вот для просторной гостиной комплект из компактного линейного дивана и пары кресел – отличное решение. В офисе такой гарнитур, формирующий зону для приема клиентов или посетителей, также будет хорошо смотреться. Для просторных коттеджей существуют комплекты, в которые помимо дивана и кресел входят софа, банкетка, пуфик, которыми можно оформить большой холл. Их также используют в меблировке бутиков, торговых центров, общественных учреждений.

Имеет такой подход и свои недостатки. Например, если один из элементов выйдет из строя, подобрать ему замену будет сложно. Придется менять весь набор или вносить дисгармонию в обстановку гостиной.

Преимущества покупки дивана и кресел по отдельности

Выбирать диван и кресла отдельно стоит тогда, когда вы полностью уверены в своем вкусе и точно знаете, чего хотите. Зато такой подход дает больше возможностей в плане организации комфортной зоны отдыха или сна. При этом оформление интерьера с помощью смешанных наборов специалисты считают современным модным трендом.

Если ваша идея в том, чтобы сделать в интерьере акцент, то яркий диван или необычное кресло с успехом выполнят эту функцию. Однотонный комплект в этом случае скорее «размывает» обстановку и не сможет стать ее изюминкой. Если помещение маленькое, лучше выбирать предметы мебели по отдельности, делая тщательные замеры, так как комплект может неудачно «встать» в отведенное место.

Выбирая диван и кресла по отдельности, учитывайте, что смешение стилей подходит для современных интерьеров, но для классической обстановки это будет чересчур. Помните, что хай-тек хорошо сочетается с минимализмом, а прованс – с классикой. Смелых и удачных интерьерных решений!

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Теги: news, новости, Украина, Диван, кресла, 7dniv, 7dnivinfo  
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Диван и кресла – покупать вместе или по отдельности
Диван и кресла – покупать вместе или по отдельности
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