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Как выбрать автомобильные весы

Среди всей весодозирующей техники, представленной на отечественном рынке, автомобильные весы являются наиболее востребованным товаром. На сайте магазина https://dneproves.ua/catalog/avtomobilnye-vesy представлен ассортимент весов с самыми разнообразными характеристиками и дополнительными опциями. В продаже можно найти даже бесплатформенные варианты. 

Выбирая автомобильные весы, необходимо учесть ряд нюансов, связанных с условиями и целями эксплуатации этого сложного измерительного прибора. 

Что нужно учесть для правильного выбора 

Подобрать оптимальный вариант поможет менеджер магазина, в котором продаются автомобильные весы, но прежде чем обратиться к продавцу – необходимо: 

  • Составить перечень автомобилей, которые будут становиться на весы, указав марку, массу машины и расстояние между колесными осями; 
  • Определиться с необходимость приобретения весов во взрывобезопасном исполнении; 
  • Выбрать тип монтажа прибора: с пандусом или установка в приямок;
  • Продумать варианты оснащения дополнительным оборудованием.

Современные автомобильные весы могут оснащаться автоматизированной системой управления, что существенно облегчает работу оператора и процесс учета грузов. В интернет-магазине https://dneproves.ua/ продаются электронные весы для самых разнообразных целей от производителя. 

Дополнительное оборудование для автомобильных весов 

Этот тип измерительных приборов очень часто оснащается системами видеорегистрации и датчиками для распознавания номеров. Платформа для взвешивания также может быть оборудована шлагбаумами и светофорами.

Функция автоматизации рабочего процесса предусматривает возможность подключения к весам принтера, компьютера, источника бесперебойного питания.

Дублирующее табло подключается к прибору для удобства работы оператора и надежной фиксации результатов взвешивания.

Особенности монтажа: что необходимо учесть 

Перед покупкой оборудования стоит определиться с местом расположения весов. Необходимо, чтобы съезд и заезд автомобиля осуществлялся по продольной линии.

Как выбрать автомобильные весы

Следует заблаговременно выделить и рабочее место для оператора. Специалист должен располагаться не далее ста метров от прибора. Если речь идет о покупке весов с цифровыми датчиками, то расстояние может увеличиться до 500-1000 метров. 

В довершение к сказанному, стоит учесть, что метод монтажа имеет значение, поскольку влияет на условия эксплуатации автомобильных весов. Поэтому перед покупкой необходимо продумать все детали, заранее определиться с условиями эксплуатации и выслушать полезные советы от менеджеров, продающих такое оборудование.  

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