Как купить швейную машинку: основные моменты выбора

О качестве и производительности швейных машинок австрийского бренда Minerva наслышаны все, кто хоть как-то связан со сферой пошива. Сочетание надежности, производительности и доступной стоимости швейного оборудования говорят в пользу выбора его продукции. Производитель предлагает модели домашних мастериц и профессиональных ателье с различным функционалом, что позволит каждому выбрать вариант с учетом необходимых опций и финансовых возможностей. Нельзя не сказать и о дизайне оборудования: можно купить швейную машинку, выполненную в лаконичном и строгом стиле, есть более эффектные с яркими вставками и цветочным принтом.

Основные критерии выбора

Модельный ряд австрийской техники представлен:

коверлоками и оверлоками;

швейными машинками: электромеханическими, электронными и компьютеризированными;

распошивальными и иглопробивными машинами.

Если вы – новичок, то вам стоит остановить свой выбор на электромеханических моделях. Их особенность заключается в том, что они не делают сложных швов, а в целом они хорошо показывают себя в работе. Конструкция предполагает собой совмещение электродвигателя и механической системы.

Для более опытных и профессиональных швей подойдут электронные модели, оснащенные электроприводом. Преимущество – автоматизированные настройки, благодаря чему нет необходимости самостоятельно устанавливать параметры. Задача мастера – выбрать нужный режим.

Компьютеризированные модели считаются самыми функциональными и производительными, но при этом и стоимость их на порядок выше предыдущих вариантов. Управление осуществляется с использованием ПО.

Выбор следует делать исходя из того, как часто и для каких целей вы будет использовать швейную машинку. Чем больше у нее возможностей, тем она дороже. Поэтому, если вы приобретаете ее для нечастого использования и выполнения самых простых строчек, тогда не стоит выбрать дорогие модели, бюджетный вариант отлично справится с поставленными задачами.

Есть модели, выполняющие огромное количество строчек, некоторые могут быть даже двойными или тройными, но самыми основными из них являются:

прямая,

зигзаг,

оверлочная.

Большое значение при выборе имеет тип челнока, основные нюансы: тип движения (колебательное, вращательное) и ориентация (горизонтальная, вертикальная). Обращайте внимание на лапки, желательно, чтобы их было несколько, это позволит вам выполнять декоративные строчки, обрабатывать края, петли и т. д.

Важный критерий выбора – сила тока. В линейки представлены модели, работающие с переменным током и напряжением в 220W, которые подойдут для работы с легкими и средними тканями. Если вы выбираете модель для ателье, тогда ваш вариант – машинки, работающие с постоянным током, их можно использовать для любых материалов.

По отзывам пользователей, швейное оборудование торгового бренда минерва – это удобство в работе, простота в обслуживание и доступная ценовая политика.