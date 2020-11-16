 

Лечение зубов в Турции

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Лечение зубов в Турции

Стоматологическое лечение в Турции качественное и недорогое. Поэтому пациенты со всех уголков мира посещают турецкие клиники, чтобы установить импланты и коронки, сделать отбеливание или ультразвуковую чистку зубов, вылечить кариес или исправить прикус.

Какие услуги предоставляются в турецких клиниках

Стоматологические центры в Турции предоставляют любые услуги в этой области медицины. В турецких больницах проводится консервативное и хирургическое лечение стоматологических заболеваний. Чаще всего медицинские туристы посещают Турцию, чтобы:

  • сделать чистку зубов и пройти профилактический осмотр ротовой полости;
  • запломбировать зубы;
  • вылечить кариес, пульпит, гингивит, пародонтита;
  • сделать отбеливание зубов;
  • установить съемные или несъёмные протезы;
  • восстановить прикус, в том числе с помощью брекет-систем;
  • поставить зубные импланты;
  • выполнить микропротезирование зубов, в том числе с использованием виниров.

Имплантация зубов в Турции

Одна из самых частых причин визита иностранных пациентов в клиники Турции – это имплантация зубов. Процедура дорогостоящая, но в турецких стоматологических центрах она обходится значительно дешевле, чем в странах Западной Европы.

Имплантация зубов – самый надежный метод восстановления зубного ряда. Процедура позволяет получить фактически новые зубы, идентичные собственным. В Турции используются новейшие методы и технологии для имплантации зубов, включая:

  • одноэтапное протезирование – зубные коронки ставятся на импланты сразу, без перерыва в несколько месяцев, а значит и без дополнительной хирургической операции;
  • в некоторых случаях возможно установление импланта сразу после удаления зуба, в ту же лунку;
  • все зубные импланты, даже если их много, могут быть установлены за одну процедуру под седацией или общим наркозом;
  • возможность протезирования всего зубного ряда, который устанавливается на 4 или 6 имплантов;
  • 3D-печать хирургических шаблонов позволяет установить импланты с точностью до субмиллиметра.

Преимущества турецкой стоматологии

Несколько причин, почему стоит пройти лечение зубов в Турции:

  • опытные стоматологи, которые периодически стажируются в клиниках США и Европы, чтобы перенять у врачей развитых стран их опыт и научиться использовать новые методы лечения стоматологических заболеваний;
  • точная диагностика и индивидуальный подход;
  • предпочтение отдается методам лечения, позволяющим сохранить собственные зубы пациента (экстракция зубов выполняется только в крайних случаях);
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Лечение зубов в Турции
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Лечение зубов в Турции
Лечение зубов в Турции
Стоматологическое лечение в Турции качественное и недорогое. Поэтому пациенты со всех уголков мира посещают турецкие клиники, чтобы установить импланты и коронки, сделать отбеливание или ультразвуковую чистку зубов, вылечить кариес или исправить прикус.
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