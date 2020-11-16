Лечение зубов в Турции

Стоматологическое лечение в Турции качественное и недорогое. Поэтому пациенты со всех уголков мира посещают турецкие клиники, чтобы установить импланты и коронки, сделать отбеливание или ультразвуковую чистку зубов, вылечить кариес или исправить прикус.
Какие услуги предоставляются в турецких клиниках
Стоматологические центры в Турции предоставляют любые услуги в этой области медицины. В турецких больницах проводится консервативное и хирургическое лечение стоматологических заболеваний. Чаще всего медицинские туристы посещают Турцию, чтобы:
- сделать чистку зубов и пройти профилактический осмотр ротовой полости;
- запломбировать зубы;
- вылечить кариес, пульпит, гингивит, пародонтита;
- сделать отбеливание зубов;
- установить съемные или несъёмные протезы;
- восстановить прикус, в том числе с помощью брекет-систем;
- поставить зубные импланты;
- выполнить микропротезирование зубов, в том числе с использованием виниров.
Имплантация зубов в Турции
Одна из самых частых причин визита иностранных пациентов в клиники Турции – это имплантация зубов. Процедура дорогостоящая, но в турецких стоматологических центрах она обходится значительно дешевле, чем в странах Западной Европы.
Имплантация зубов – самый надежный метод восстановления зубного ряда. Процедура позволяет получить фактически новые зубы, идентичные собственным. В Турции используются новейшие методы и технологии для имплантации зубов, включая:
- одноэтапное протезирование – зубные коронки ставятся на импланты сразу, без перерыва в несколько месяцев, а значит и без дополнительной хирургической операции;
- в некоторых случаях возможно установление импланта сразу после удаления зуба, в ту же лунку;
- все зубные импланты, даже если их много, могут быть установлены за одну процедуру под седацией или общим наркозом;
- возможность протезирования всего зубного ряда, который устанавливается на 4 или 6 имплантов;
- 3D-печать хирургических шаблонов позволяет установить импланты с точностью до субмиллиметра.
Преимущества турецкой стоматологии
Несколько причин, почему стоит пройти лечение зубов в Турции:
- опытные стоматологи, которые периодически стажируются в клиниках США и Европы, чтобы перенять у врачей развитых стран их опыт и научиться использовать новые методы лечения стоматологических заболеваний;
- точная диагностика и индивидуальный подход;
- предпочтение отдается методам лечения, позволяющим сохранить собственные зубы пациента (экстракция зубов выполняется только в крайних случаях);