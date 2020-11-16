Лечение зубов в Турции

Стоматологическое лечение в Турции качественное и недорогое. Поэтому пациенты со всех уголков мира посещают турецкие клиники, чтобы установить импланты и коронки, сделать отбеливание или ультразвуковую чистку зубов, вылечить кариес или исправить прикус.

Какие услуги предоставляются в турецких клиниках

Стоматологические центры в Турции предоставляют любые услуги в этой области медицины. В турецких больницах проводится консервативное и хирургическое лечение стоматологических заболеваний. Чаще всего медицинские туристы посещают Турцию, чтобы:

сделать чистку зубов и пройти профилактический осмотр ротовой полости;

запломбировать зубы;

вылечить кариес, пульпит, гингивит, пародонтита;

сделать отбеливание зубов;

установить съемные или несъёмные протезы;

восстановить прикус, в том числе с помощью брекет-систем;

поставить зубные импланты;

выполнить микропротезирование зубов, в том числе с использованием виниров.

Имплантация зубов в Турции

Одна из самых частых причин визита иностранных пациентов в клиники Турции – это имплантация зубов. Процедура дорогостоящая, но в турецких стоматологических центрах она обходится значительно дешевле, чем в странах Западной Европы.

Имплантация зубов – самый надежный метод восстановления зубного ряда. Процедура позволяет получить фактически новые зубы, идентичные собственным. В Турции используются новейшие методы и технологии для имплантации зубов, включая:

одноэтапное протезирование – зубные коронки ставятся на импланты сразу, без перерыва в несколько месяцев, а значит и без дополнительной хирургической операции;

в некоторых случаях возможно установление импланта сразу после удаления зуба, в ту же лунку;

все зубные импланты, даже если их много, могут быть установлены за одну процедуру под седацией или общим наркозом;

возможность протезирования всего зубного ряда, который устанавливается на 4 или 6 имплантов;

3D-печать хирургических шаблонов позволяет установить импланты с точностью до субмиллиметра.

Преимущества турецкой стоматологии

Несколько причин, почему стоит пройти лечение зубов в Турции: