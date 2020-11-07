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Досуг Сегодня, 08:2053
Как правильно выбрать зимнее пальто для девочки

Гардероб современной девочки должен содержать зимнее пальто — теплое, комфортное и красивое. Покупка такого вида одежды всегда оправдана, ведь каждый родитель хочет видеть своего ребенка крепким и здоровым. Зимнее пальто будет служить в самые холодные и суровые зимние дни, оберегать от мороза и принизывающего ветра, поэтому к приобретению этого вида одежды следует подойти со всей внимательностью и ответственностью. Выбирая из огромного ассортимента всевозможных моделей, нередко руководствуются внешним видом изделия, забывая о его первостепенных функциях — беречь тепло.

Или выбирают эту одежду по невысокой цене, мотивируя такую покупку тем, что ребенок быстро растет и она на один сезон. Но дешевые ткани могут быть некачественными, внешний вид изделия быстро потеряет всю привлекательность, а его согревающие свойства ухудшатся. Совершить покупку, которая придется по душе и вам, и вашей дочери, совсем несложно. Необходимо учитывать несколько факторов, которые помогут при выборе нужного варианта. И тогда купить зимнее пальто для девочки подростка, к примеру, в этом магазине https://suzie.ua/ru/catalog/palto-zimnie/c80 станет для вас понятным и приятным процессом.

На что обратить внимание при выборе

Общие требования для всех моделей — это их способность согревать в морозную погоду. Легкость и комфорт тоже важны, громоздкое изделие затрудняет движения. Верхний слой вещи, на который приходятся все внешние воздействия, обязательно водоотталкивающий. При попадании на изделие грязи, снега верхняя ткань должна без проблем вытираться, не оставляя следов.

Так как мы выбираем пальто для взрослеющей девочки, то оно обязательно должно отражать тенденции моды. Стильное и красивое изделие будет с удовольствием выгуливаться юной красавицей, а вы будете спокойны за ее здоровье. Очень важно, чтобы одежда нравилась. Это придает уверенности в себе. Вам обязательно стоит выбирать изделие вдвоем, обязательно обсудив, какой фасон будет более подходящим — свободный, приталенный или удлиненный.

Как выбрать необходимый размер

Разные производители могут указывать на бирках рост или возраст. Если вы покупаете изделие в интернет-магазине, то не стоит ориентироваться на возраст, ведь это усредненный показатель. Можно попросить о помощи консультанта, он предоставит необходимые замеры. Но зимнее пальто хорошо тем, что оно покупается с запасом. Крой многих моделей настолько удачен, что в них можно ходить 2–3 года.

Выбирайте изделие чуть большего размера, со временем оно просто станет короче. Чаще всего зимние пальто длинные, до колена, или немного выше. Это подходящая длина для студеных зимних дней. При примерке стоит попросить девочку побыть моделью — походить, наклониться, присесть, сделать движения руками. Так вы сможете убедиться в правильности выбранного экземпляра и его свободной посадке.

Что стоит знать о материалах, из которых шьется пальто для зимы

Ткани могут вызывать аллергию, если они некачественные или сделаны с нарушением соблюдения технологий. Высыпания на коже и другие неприятности вашему ребенку совершенно ни к чему. Поэтому убедитесь в том, что выбранный вами вариант пошит из гипоаллергенных, подтвержденных сертификатами материалов.

Универсальным материалом для пошива верхней одежды для холодного сезона является плащевка. Она имеет разновидности — с напылением, с глянцем, с блеском, водозащитная, мембранная и другие. Расцветок тоже имеется немало. Ее достоинства:

  • прочность;
  • долговечность;
  • не линяет и простая в уходе;
  • пропускает воздух;
  • удерживает тепло;
  • легкая и пластичная, не деформируется;
  • быстро высыхает и не впитывает грязь.

Кроме этой популярной ткани, пальто для подростков шьются из шерсти, кашемира, драпа, меха вельбоа, саржи, полиэстера и других материалов. Каждый имеет особенности, которые нужно будет учитывать в носке.

Как правильно выбрать зимнее пальто для девочки

Наполнитель и подкладка — что стоит знать

Натуральные наполнители, теплые и надежные, раньше были очень популярны. Это пух, перо, шерсть. Их минусы — тяжелые, аллергенные, впитывают воду, очень долго сохнут. Но поскольку технологии не стоят на месте, в данное время существует множество синтетических вариантов для утепления верхней одежды. Это синтепон, силикон, холлофайбер, экопух и многие другие. Они удерживают тепло не хуже своих натуральных аналогов, но значительно проще в уходе. Не вызывают аллергических реакций, отлично стираются и быстро высыхают.

Подкладочная ткань должна быть теплой и мягкой, чтобы к ней было приятно прикасаться. Самым востребованным материалом для подкладки является флис. Внутренняя часть рукавов может быть из другой ткани, легкой и скользкой для удобства надевания.

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