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Досуг Сегодня, 11:4157
Выращиваем клубнику Джоли

Сорт клубники Джоли является среднеранним крупным. Ягоды очень сочные и сладкие, обладают душистым ароматом и небольшой кислинкой. Благодаря непритязательности ухода, стабильным урожаям и высококачественным плотным ягодам, эта гостья из Италии просто покорила разводчиков нашей страны. Но пугаться иностранного происхождения ягоды не стоит, этот сорт выращивают также, как и любой другой сорт, за исключением некоторых нюансов.

Описание

Джоли клубника по праву является фаворитом последних сезонов:

  • Ягоды клубники характеризуются ярко-красным цветом, конической формой, плотной мякотью без полостей
  • На вкус ягоды сладкие с небольшой кислинкой, достаточно сочные. Специалисты считают, что это один из лучших сортов итальянской линейки
  • Вес ягод может достигать 90 г
  • Урожайность высокая, с одного куста собирают до 1,5 кг плодов, в среднем порядка 900 г
  • Характеризуется морозостойкостью, засухоустойчивость и устойчивостью к заболеваниям
  • Клубника характеризуется отличной транспортабельностью и длительным сроком хранения
  • К выбору почвы клубника Джоли непритязательная, подойдут практически любые, а если земля сильно обедненная, то достаточно будет внести удобрения
  • Выращивать клубнику рекомендуется на солнечных участках
  • Высаживать кустики рекомендуется в конце августа, но допускается и весенняя посадка
  • Для повышения урожайности рекомендуется на плодоносящих кустах не оставлять усов, а размножать клубнику при помощи маточников. Сделать это будет нетрудно, поскольку Джоли дает достаточно большое количество новых розеток. Если же на плодоносящих кустиках оставлять усы, то урожайность снизится, а сами ягоды будут более мелкими
  • При посадке клубники следует соблюдать между кустами расстояние в 25-30 см
  • Удобрять рекомендуется минеральными составами ранней весной и перед завязью
  • После уборки скашивание не требуется, достаточно провести санитарную чистку и внести азотно-минеральный комплекс
  • На зиму клубнику рекомендуется укрывать, даже несмотря на то, что сорт является морозостойким. Для этого удобно использовать агроволокно. Особенно такая мера необходима, если зима малоснежная

Посадка

Выращивание

При таком подходе вы получите крупную, сочную и очень красивую ягоду, которой не стыдно и друзей угостить, и десерт украсить и продать. Как свидетельствуют отзывы садоводов, плоды после первого сбора, и даже после третьего, практически не мельчают!

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