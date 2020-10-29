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Досуг Сегодня, 13:4237
Как оформить офисный ресепшн

Организация офисного пространства начинается с дизайна ресепшена: здесь встречают гостей, клиентов и бизнес-партнеров, поэтому первое впечатление особенно важно. Ресепшн должен вписываться в офисное пространство, перекликаться с бренд-буком, подчеркивать статус и имидж компании.

Рассматриваем, как оформить офисный ресепшн, ориентируясь на рекомендации дизайн-студии Partner Design. Больше информации по теме и наглядные примеры из портфолио компании можно найти по ссылке https://partner-design.com.ua/dizayn-interera/dizayn-ofisa/.

Как обустроить зону ресепшена в офисе

Зона ресепшена — это пространство, где размещена стойка администратора, а также уголок для отдыха посетителей. Здесь уместны мягкие диваны или кресла, небольшие столики. Мебель должна быть удобной, красивой и функциональной. Для стойки администратора можно выбрать модульную конструкцию с необходимым количеством стеллажей.

Виды стоек для ресепшн:

  • Прямые — не имеют угловых деталей, легко комбинируются с другими элементами интерьера.
  • Угловые — эти стойки часто комбинируют с прямыми для создания завершенной конструкции. Идеально подходят для небольших офисов.
  • П-образные — стойки, которые состоят из прямых и угловых моделей.
  • Дугообразные — смотрятся солидно и позволяют администратору всегда находиться к посетителю лицом.

Что учесть при выборе ресепшена в офис? Главное — комфорт, стиль и функциональность. Стойка должна быть высотой от 110 см до 140 см, желательны широкие столешницы, что удобно и для администратора, и для посетителей. Полезная опция — регулирование стойки по высоте.

ресепшн

Как оформить зону ресепшена: идеи и стили

При оформлении полезными будут такие рекомендации и идеи:

  • Беспроигрышный вариант, когда в дизайне ресепшена используются корпоративные цвета и изображение логотипа компании.
  • Чтобы создать целостное пространство, заднюю стенку можно покрасить или декорировать настенными панелями такого же цвета, как и стойка администратора.
  • Чтобы визуально отделить зону ожидания для посетителей, мягкую мебель можно оформить в более светлых или контрастных оттенках, при этом журнальный столик сделать в тон стойки и задней стенки зоны ресепшена.
  • При выборе стиля и цветовой гаммы правильно ориентироваться на дизайн самого офиса. Зона должна гармонировать и дополнять рабочее пространство.
  • Чтобы подчеркнуть статус компании, лучше выбрать стойку из качественных материалов, так как зона ресепшена тоже отвечает за формирование имиджа.

ресепшн

Среди популярных стилей в оформлении офисного ресепшена можно отметить те, в которых отражается естественность, легкость и технологичность. Например:

  • Скандинавский стиль. Светлые спокойные оттенки, натуральные отделочные материалы, благородная простота, сдержанность и лаконичность.
  • Хай-тек. Популярное направление для оформления современных офисов. Преобладают четкие и строгие формы, приветствуются стеклянные, металлические и пластиковые детали.
  • Эко-стиль. В этом направлении ставка делается на природные материалы или их качественную имитацию. Может использоваться натуральный или искусственный камень, натуральный шпон.

Чтобы правильно подобрать стиль, цветовую гамму и акцентные детали для оформления офисного ресепшена, лучше обратиться к профессионалам. Специалисты студии Partner Design работают в направлении коммерческого дизайна, реализовали десятки успешных проектов по оформлению ресепшена и всего офисного пространства. Ознакомиться с примерами работ можно на официальном сайте.

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Как оформить офисный ресепшн
Как оформить офисный ресепшн
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