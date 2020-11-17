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Досуг Сегодня, 18:1165
Преимущества жизни в загородном доме

Выезжая за черту города, наблюдаешь как много территорий застроены таунхаусами, частными домами и процесс еще идет.  Много людей стремиться выехать в пригород, покинув шумный город и делают  выбор в пользу частного дома в областных центрах. И, конечно, их можно понять, ведь тут много преимуществ, особенно во время пандемии и карантинного режима, когда в общественные места ходить нельзя, а вырваться на волю из четырех стен хочется. Возможность жить вдали от городской суеты и пыли, шумных соседей, неисправных лифтов и темных лестничных клеток как никогда стала привлекать.

Строя дом поближе к природе, как будто стряхиваешь с себя весь этот груз и расслабляешься. Но перед тем как расслабиться, надо напрячься с постройкой этого дома. Конечно, как вариант можно купить готовый на вторичном рынке, но будет ли он соответствовать  представлениям, да и в любом случае ремонт все равно захочется сделать. Так стоит ли тратить время и силы , если за те же деньги можно сразу построить собственный дом под ключ таким, как вы того хотите. Если затрудняетесь решить каким именно он должен быть, тогда дизайнер  спроектирует будущий дом. Просмотр портфолио также поможет  с выбором, а также укрепит уверенность в компании. Когда картинка готова и на бумаге и в воображении, тут уже необходимо переходить к самому процессу застройки, после подписания договора с учетом всех нюансов как гарантии качества. И самое важное -  доверить это дело компании с отличной репутацией и многолетним опытом. 450 Ceramo House стали профессионалами в этой сфере.

Дом из керамоблока

Строительство домов из керамоблока, который зарекомендовал себя как высококачественный материал для возведения коттеджей, обладающий хорошей терморегуляцией обеспечит тепло дому в холодную и сырую погоду и свежеcть - в жаркую. Множество проектов были выполнены на высшем уровне командой профессионалов и удовлетворили много требовательных клиентов. При этом можно быть спокойным за все расходы, ведь помимо составленной предварительной сметы, в течении строительства предоставляются чеки, которые  доступны к просмотру 24\7 в личном кабинете на сайте,  а  по завершении – составляется акт  выполненных работ. И вот, в кратчайшие сроки  дом возведен и вручены ключи от новой жизни.

Можно завести собаку, ведь площадь уже позволяет, да и это лишний повод прогуляться окрестностями, а, вернувшись домой, любимый кот согреет, свернувшись клубочком на коленях, а с кухни будут доноситься ароматы вкуснейшего ужина. Это ли не мечта?

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Преимущества жизни в загородном доме
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Досуг

Преимущества жизни в загородном доме
Преимущества жизни в загородном доме
Выезжая за черту города, наблюдаешь как много территорий застроены таунхаусами, частными домами и процесс еще идет.  Много людей стремиться выехать в пригород, покинув шумный город и делают  выбор в пользу частного дома в областных центрах.
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