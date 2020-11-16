ТОП-3 лучших кальянов - на Sky Market

К счастью, сегодня купить хороший кальян можно без особых проблем – так сказать, без необходимости выезжать в восточные страны. Другой вопрос: где именно приобрести качественный девайс для курения, который бы не только соответствовал всем вашим требованиям, но и был способен прослужить максимально долго.

Именно кальяны топового качества можно запросто заказать в интернет-магазине skymarket.cc – вас приятно удивит не только широчайший ассортимент товаров, но и достаточно демократичная ценовая политика.

Поскольку курильных девайсов и прочих аксессуаров на сайте Sky Market немалое количество, у вас, как потенциального клиента, может совсем не быть свободного времени (или желания) изучать весь ассортимент. В таком случае предлагаем вашему вниманию тройку лучших кальянов, которые, несомненно, привлекут ваше внимание.

Кальян Тотем ELIXIR Black Brushed

Девайс премиального качества. Производитель приложил максимум усилий, дабы кальян Тотем вышел максимально качественным и современным. Прибор состоит из:

Шахты и блюдца;

Шланга и мундштука.

В качестве материалов для кальяна использована нержавеющая сталь и натуральное дерево, прибор получился достаточно компактным и легким, имеет прекрасные эксплуатационные характеристики. Тотем ELIXIR Black Brushed поставляется в специальной брендированной коробке из дерева, поэтому девайс может стать отличным подарком, например, на день рождения другу.

Кальян Alpha Hookah Kappa Harley

Одним из главных преимуществ кальяна Alpha является его привлекательный и эксклюзивный внешний вид. Состоящий из шахты, блюдца, шланга и мундштука, девайс, несомненно, станет идеальным выбором для любителей «подыметь», ведь выполнен он достаточно качественно, каждая деталь продумана до мелочей.

Важно также отметить, что корпус кальяна изготовлен из анодированного алюминия, что предотвращает процесс окисления, внутренняя же часть – из высококачественной нержавеющей стали. Именно поэтому с Alpha Hookah Kappa Harley вы сможете наслаждаться курением кальяна максимально долго.

Кальян Nube Unique Volt Orange

Современный кальян премиум-качества, имеющий уникальный и яркий дизайн, а также высочайшие курильные характеристики. Девайс изготовлений с топовых материалов, включая нержавеющую стать и натуральное дерево (из защитой от влаги), которым отделана внешняя часть шахты и мундштука.

Преимуществом данной модели кальяна является наличие вертикальных прорезей в шахте, что значительно улучшает тягу, а также специально кнопки – для оптимального продувания чаши, следовательно, исключить нежелательный перегрев табака.