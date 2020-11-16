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Досуг Сегодня, 13:4256
Что чаще заказывают на доставку в Ирпене? Суши или пиццу?

Самая популярная еда с доставкой на дом во всем мире – итальянская и японская. В спорах, что заказать – пиццу или суши – ломают копья на всех континентах. И наш регион не исключение. Давайте разберемся, что предпочитают – суши или пиццу – в Буче и Ирпене, и какое блюдо уместнее в той или иной ситуации.

Пицца в Ирпене: не забываем угостить друзей

Пицца – это итальянское солнце. Круглый корж из тончайшего теста с обязательным сыром моцарелла и правда похож на солнце. Начинка может быть любой – от классических томатов, салями, ветчины и грудинки до снежного краба, морепродуктов и даже украинской подчеревины и сальца. Хорошая пицца – эта та, в которой много начинки, соуса и очень много сыра, - чтобы он тянулся тонкими ниточками при попытке оторвать кусочек.

Пиццу в Ирпене традиционно заказывают для быстрого перекуса. Поэтому она частый гость на рабочих и съемочных площадках. Кстати, интересный факт – на съемках сериала «Друзья» ежедневно съедали больше 100 коробок пиццы. Кроме нее ничего не заказывали – всех устраивала итальянская еда.

Пиццу часто заказывают на дружеские посиделки с просмотром футбола или сериалов. Ее можно есть руками – а значит, не нужно заставлять все пространство тарелками и столовыми приборами. Это удобно!

Суши в Ирпене: добавьте восточной экзотики в свою жизнь

Суши в Ирпене часто заказывают на вечеринки, романтические свидания, девичники и корпоративы. Но это еще и прекрасный вариант для семейного ужина, офисного обеда. Японская еда очень сбалансированная по своему составу – в ней оптимальное соотношение белков и углеводов, при этом практически нет жиров. Намного приятнее сидеть на такой диете, не правда ли?

Вкусы японской кухни можно описать как «красота – в простоте». Минимум специй открывают вкус и аромат каждого ингредиента, а с добавлением соевого соуса и васаби они создают волшебный ансамбль унаги – уникального 5 вкуса, который встречается только в восточной кухне. Кстати, имбирь подается к каждому блюду, чтобы «перезагрузить» рецепторы, и они снова могли ощущать чистые нюансы запаха и вкуса.

Что выбрать – суши или пиццу?

Выбирать не обязательно. Многие службы доставки в Ирпене и Буче предлагают и японское, и итальянское меню. Например, в Pablito вы можете сразу заказать и пиццу, и суши сет – и все останутся довольны. А вместо споров можно делиться едой и попробовать всего понемногу. Всегда можно решить вопрос мирно – а если сделать это таким вкусным и сытным способом, выигрывают все.

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Что чаще заказывают на доставку в Ирпене? Суши или пиццу?
Что чаще заказывают на доставку в Ирпене? Суши или пиццу?
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Что чаще заказывают на доставку в Ирпене? Суши или пиццу?
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Самая популярная еда с доставкой на дом во всем мире – итальянская и японская. В спорах, что заказать – пиццу или суши – ломают копья на всех континентах. И наш регион не исключение. Давайте разберемся, что предпочитают – суши или пиццу – в Буче и Ирпене, и какое блюдо
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