Популярные бренды-производители тональных кремов

Тональные крема считаются одним из самых востребованных вариантов косметических средств. Они обеспечивают выравнивание тона кожи и маскировку ее дефектов.

Учитывая востребованность тональных кремов, сегодня практически все известные бренды, представленные на рынке декоративной косметики, занимаются производством данной продукции. Среди огромного разнообразия вариантов отдельного внимания заслуживает продукция следующих брендов:

Eveline;

Maybelline New York;

Bourjois.

Eveline

Eveline сегодня считается самым известным брендом, специализирующимся на производстве “тональников”. Продукцией этого бренда пользуются в более чем 70 странах мира. Тональные крема Эвелин популярны за счет следующих качеств:

стойкости оттенка, сохраняющегося в течение двух суток;

легкости текстуры;

простоты нанесения и демакияжа;

комфортного ношения;

огромного выбора оттенков;

наличия питательных и увлажняющих ингредиентов.

Отдельно стоит отметить, что в состав тональных кремов Эвелин входят исключительно экологичные компоненты. За счет этого продукция данного бренда является гипоаллергенной. Поэтому ее можно порекомендовать даже людям с проблемной или чувствительной кожей.

Заказать тональные крема Eveline можно на сайте https://prostor.ua/dekorativnaya-kosmetika/dlya-litsa/tonalnyy-krem/.

Maybelline New York

Этот бренд известен на весь мир своими матирующими тональными кремами. В линейку товаров Мейбелин Нью-Йорк также входят водостойкие, увлажняющие, светоотражающие и солнцезащитные “тональники”. Разнообразие представленных вариантов в любом случае позволяет достичь необходимого эффекта.

Популярность продукции Мейбелин обусловлена тем, что эта компания в своей деятельности использует инновационные формулы и разработки, которые позволяют сделать кожу идеально гладкой. Maybelline New York производит “тональники”, которые способствуют приданию ровного тона не в ущерб естественности. Этот бренд также может похвастаться оптимальным соотношением цены и качества.

Bourjois

Тональный крем Буржуа пользуется огромным спросом за счет целого ряда преимуществ. Этот крем представлен широким выбором оттенков. При этом независимо от выбранного оттенка, тональный крем Bourjois не темнеет на коже. Еще одно преимущество - стойкость. Этот крем способен не растекаться на протяжении 24 часов. К плюсам стоит отнести и отсутствие в его составе вредных веществ. “Тональник” Буржуа изготовляется исключительно из витаминов, минералов и других натуральных компонентов.

Востребованность этого косметического средства не в последнюю очередь связана с мягкостью его структуры. Этот крем можно легко нанести на лицо и при этом не почувствовать неприятного эффекта “маски”. Среди других преимуществ “тональников” Буржуа нужно отметить: