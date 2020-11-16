Как убрать квартиру за 1 час: реально ли это

Уборка квартиры то раздолье, которое разрушает хорошее настроение и забирает своё количество времени в выходной день. Конечно, в выходной день мало кому хочется убирать, ибо тратить на это драгоценное время отдыха не по душе никому.

Поэтому услышав о возможности убрать квартиру за один час, сразу поднимается не только настроение, а и желание это реализовать. Клининговая компания «Уборка 24» не первый год занимается очищением квартир и домов от грязи, мусора и пыли, спустя столько времени упорной работы был выработан лучший план действий при уборке, который не только увеличил качество проделанной работы, а и уменьшил количество потраченного времени.

Уборка квартиры цены на неё зависят от масштаба квартиры, материала из которого сделана мебель и загрязнённых поверхностей, которые нужно чистить от пыли и вымывать от грязи. Весь порядок оформления услуг по уборке в квартире, в следующем списке:

Сначала нужно оформить заказ для этого нужно подать заявку и выбрать удобное время для осуществления я уборки вашей квартиры.

После того как заявка была отправлена, наш менеджер её подтвердит звонком на указанный мобильный телефон.

Если нужно, то наш менеджер с радостью осуществит выезд на объект уборки для расчёта стоимость уборки.

Как только успешно договорились с менеджером о дне и времени уборке, все данные передаются нашей команде быстрого реагирования, которые готовы в указанную дату и время сделать из вашей квартиры оплот чистоты и сияния.

После того как команда сделает всю работу, менеджер проверит весь результат и свяжется с вами для сдачи квартиры, проведения расчета и подписания акта выполнения работы.

После всех процессов уборки происходит наслаждения результатом. Наша компания очень трепетно относится к порядку и чистоте, поэтому мы готовы работать до тех пор, пока заказчика не устроит результат.

Компания «Уборка 24» сделает возможной экспресс уборку всего за один час, ведь наработанный многими годами план позволяет команде запросто справляться со всеми поставленными задачами в уборке помещения.

«Уборка 24» гарантированно качественная уборка

Компания старается с каждым годом быть лучше, ведь только так достигаются все самые лучшие результаты. Команда «Уборка 24» использует в уборке лишь мощную профессиональную технику и самые безопасные моющие средства, чтоб не было никаких влияющих на здоровье последствий.

Уборка в прямом эфире – это про нас, потому что благодаря дополнительной опции “Уборка в смартфоне”, клиент может наблюдать за всем процессом в режиме реального времени, так у заказчика всегда есть возможность взглянуть на проделанную уже работу и оценит действия убирающей команды.

Переходите на сайт «Уборка 24» и оставляйте свою заявку для уборки квартиры или дома, мы справимся со всеми видами сложностей уборки как после ремонта, так и после каких-то домашних катаклизмов.