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Досуг Вчера, 21:1458
Грузоперевозки холодильного оборудования и бытовых холодильников

Транспортные операции с холодильным оборудованием отличаются множеством особенностей. Поскольку при грузоперевозке разные типы холодильников отличаются повышенной чувствительностью к малейшим воздействиям – встряхиваниям, вибрациям, толчкам, обычная доставка в грузовом такси превращается в ответственный процесс.

Где заказывать грузоперевозку холодильника

Чтобы небрежное транспортирование не привело к неисправностям и повреждениям охлаждающей системы, следует заказывать грузоперевозку промышленного холодильного оборудования и бытовых холодильников в профессиональной транспортной компании вместе с грузчиками-такелажниками, говорят в компании Инка-Транс.

Хладагент обладает высокой текучестью, поэтому разгерметизация всей системы может произойти из-за малейшей невидимой трещинки. Существует ряд требований, которые должны соблюдаться при грузоперевозке холодильников:

  • Не допустимо соприкосновение холодильника со стенками кузова грузового такси.

  • Задняя стенка, на которой располагается конденсатор, требует особенно бережного отношения.

  • Стеклянные и пластиковые стеллажи необходимо перевозить отдельно.

  • Дверцы холодильника должны быть надежно зафиксированы, во избежание случайного открывания.

  • Грузоперевозка холодильного оборудования рекомендуется только в вертикальном положении, во избежание попадания моторного масла в охладительный контур. 

  • Соответственно, высота кузова и габариты грузового такси должны быть достаточными для вертикальной перевозки.

 

Транспортирование холодильного оборудования в грузовом такси 

Перевозку холодильного оборудования заказывают владельцы магазинов, производственных, торговых предприятий. Погрузка/выгрузка и транспортирование промышленных холодильных витрин, агрегатов, станций требует особых навыков, чтобы не повредить технические узлы.

Если вы все же решили перевозить холодильник самостоятельно, учтите еще некоторые важные моменты. После перевозки холодильника в теплое время года включать его в электросеть можно по прошествии 3-4 часов, чтобы охладитель приобрел стабильное состояние. В холодное время включать можно через 6-7 часов после грузоперевозки. 


Учитывайте эти несложные правила, заказывайте профессиональное грузовое такси с квалифицированными грузчиками, и вам удастся избежать забот, поломок и лишних расходов на ремонт.

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