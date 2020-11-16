Стеклянные фасады - преимущества светопропускания

Современная архитектура: стеклянные фасады. Преимущества конструкций из стекла для производительности и самочувствия.

Сегодня многие дизайнеры и архитекторы охотно применяют стекло как в интерьерах, так и снаружи зданий. Стеклянные фасады, перегородки, душевые кабины и конструкции — какие преимущества дает прозрачный материал?

Стекло — чрезвычайно универсальный материал, поэтому его используют для создания еще более смелых архитектурных конструкций. Возможности, которые оно предлагает, демонстрируют стеклянные панели от https://www.sklo.ua/ru/osteklenye/fasadov/, используемые не только при создании стандартного фасадного остекления, но и во многих других случаях, таких как стеклянные перегородки, внутренние стены, фасадная облицовка или арочное остекление.

Стекло в архитектуре

Стекло — уникальный материал, потому что приближает к природе и оживляет любой интерьер. Благодаря этому пользователи не чувствуют себя закрытыми в 4-х стенах, что позволяет лучше работать и отдыхать. Самое большое преимущество стекла — доступ к солнечному свету, который ничем не ограничен. Это улучшает самочувствие людей, повышает оптимизм и уверенность в себе. Дизайнеры и архитекторы прекрасно это понимают и все чаще используют стеклянные панели, которые можно найти не только в офисных зданиях, но и во многих других строениях — школах, офисах или торговых центрах. Стоит заинтересоваться этой темой, но также узнать некоторую важную информацию, чтобы знать, на что обращать внимание перед выбором стеклянного фасада.

Стеклянные фасады - почему оно того стоит?

Стеклянные фасадные панели отличаются уникальным поперечным сечением, которое обеспечивает максимальную устойчивость к механическим повреждениям. Натриево-известково-силикатная смесь, использованная для создания этого особого стекла, гарантирует прочную структуру. Благодаря этому можно получить остекление с меньшим количеством крепежных профилей.

Выбор стеклопакетов - что стоит знать?

Стеклянные диффузоры можно использовать в различных системах остекления: одинарное, двойное и тройное. Значения коэффициента теплоизоляции могут варьироваться от Ug = 5,7 Вт / м2xK до даже 0,62 Вт / м2xK. В то же время возможны более низкие коэффициенты, но для этого необходимо использовать теплоизоляционные вставки или специальное покрытие с низким уровнем выбросов.

Очень важным элементом является общий коэффициент пропускания солнечной энергии (солнечный фактор, обозначаемый буквой «g»). Он сообщает о тепловом комфорте в данном помещении. Остекление башен составляет от 0,70 до 0,10 г. Что это значит для пользователей? Чрезвычайно важная информация — в зданиях, где использовалось стекло, солнечная энергия вырабатывает гораздо меньше тепла. Особенно это понравится людям, работающим в очень солнечном помещении, расположенном на южной стороне.

Максимум света

Тепловой комфорт - это еще не все, потому что освещение тоже важно. Нет необходимости убеждать в важности света в комнате — не только с точки зрения функциональности и экономии, но и с точки зрения и здоровья. Стекло обеспечивает качественное естественное освещение. Его дисперсность определяется двумя факторами: во-первых, тип остекления, а во-вторых, используемая вставка. Как упоминалось ранее, свет означает лучшее самочувствие человека, что способствует лучшему повседневному функционированию. Сотрудник, который проводит несколько часов на одном месте, должен иметь наилучшие условия труда, поэтому все чаще используются стеклянные фасады офисных зданий, чрезвычайно выгодные как для сотрудников (комфорт, здоровье), так и для работодателей (лучшие условия означают большую эффективность).

Также не стоит забывать, что стекло — это самый простой способ получить больше простора и оптически увеличить интерьер. Помимо типичных функциональных ценностей, также есть типичные эстетические преимущества, которые увеличивают ценность стеклянных фасадов и конструкций в интерьере.