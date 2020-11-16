 

Стеклянные фасады - преимущества светопропускания

Досуг Сегодня, 07:5127
Стеклянные фасады - преимущества светопропускания

Современная архитектура: стеклянные фасады. Преимущества конструкций из стекла для производительности и самочувствия.

Сегодня многие дизайнеры и архитекторы охотно применяют стекло как в интерьерах, так и снаружи зданий. Стеклянные фасады, перегородки, душевые кабины и конструкции — какие преимущества дает прозрачный материал?

Стекло — чрезвычайно универсальный материал, поэтому его используют для создания еще более смелых архитектурных конструкций. Возможности, которые оно предлагает, демонстрируют стеклянные панели от https://www.sklo.ua/ru/osteklenye/fasadov/, используемые не только при создании стандартного фасадного остекления, но и во многих других случаях, таких как стеклянные перегородки, внутренние стены, фасадная облицовка или арочное остекление.

Стекло в архитектуре

Стекло — уникальный материал, потому что приближает к природе и оживляет любой интерьер. Благодаря этому пользователи не чувствуют себя закрытыми в 4-х стенах, что позволяет лучше работать и отдыхать. Самое большое преимущество стекла — доступ к солнечному свету, который ничем не ограничен. Это улучшает самочувствие людей, повышает оптимизм и уверенность в себе. Дизайнеры и архитекторы прекрасно это понимают и все чаще используют стеклянные панели, которые можно найти не только в офисных зданиях, но и во многих других строениях — школах, офисах или торговых центрах. Стоит заинтересоваться этой темой, но также узнать некоторую важную информацию, чтобы знать, на что обращать внимание перед выбором стеклянного фасада.

Стеклянные фасады - почему оно того стоит?

Стеклянные фасадные панели отличаются уникальным поперечным сечением, которое обеспечивает максимальную устойчивость к механическим повреждениям. Натриево-известково-силикатная смесь, использованная для создания этого особого стекла, гарантирует прочную структуру. Благодаря этому можно получить остекление с меньшим количеством крепежных профилей. 

Выбор стеклопакетов - что стоит знать?

Стеклянные диффузоры можно использовать в различных системах остекления: одинарное, двойное и тройное. Значения коэффициента теплоизоляции могут варьироваться от Ug = 5,7 Вт / м2xK до даже 0,62 Вт / м2xK. В то же время возможны более низкие коэффициенты, но для этого необходимо использовать теплоизоляционные вставки или специальное покрытие с низким уровнем выбросов.

Очень важным элементом является общий коэффициент пропускания солнечной энергии (солнечный фактор, обозначаемый буквой «g»). Он сообщает о тепловом комфорте в данном помещении. Остекление башен составляет от 0,70 до 0,10 г. Что это значит для пользователей? Чрезвычайно важная информация — в зданиях, где использовалось стекло, солнечная энергия вырабатывает гораздо меньше тепла. Особенно это понравится людям, работающим в очень солнечном помещении, расположенном на южной стороне.

Максимум света

Тепловой комфорт - это еще не все, потому что освещение тоже важно. Нет необходимости убеждать в важности света в комнате — не только с точки зрения функциональности и экономии, но и с точки зрения и здоровья. Стекло обеспечивает качественное естественное освещение. Его дисперсность определяется двумя факторами: во-первых, тип остекления, а во-вторых, используемая вставка. Как упоминалось ранее, свет означает лучшее самочувствие человека, что способствует лучшему повседневному функционированию. Сотрудник, который проводит несколько часов на одном месте, должен иметь наилучшие условия труда, поэтому все чаще используются стеклянные фасады офисных зданий, чрезвычайно выгодные как для сотрудников (комфорт, здоровье), так и для работодателей (лучшие условия означают большую эффективность).

Также не стоит забывать, что стекло — это самый простой способ получить больше простора и оптически увеличить интерьер. Помимо типичных функциональных ценностей, также есть типичные эстетические преимущества, которые увеличивают ценность стеклянных фасадов и конструкций в интерьере.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Стеклянные, фасады, 7dniv, 7dnivinfo  
Стеклянные фасады - преимущества светопропускания
Стеклянные фасады - преимущества светопропускания
Преимущества печати на холсте
Преимущества печати на холсте
Грузоперевозки холодильного оборудования и бытовых холодильников
Грузоперевозки холодильного оборудования и бытовых холодильников
Как убрать квартиру за 1 час: реально ли это
Как убрать квартиру за 1 час: реально ли это
Популярные бренды-производители тональных кремов
Популярные бренды-производители тональных кремов
Профнастил или металлочерепица что лучше использовать для кровли?
Профнастил или металлочерепица что лучше использовать для кровли?
История появления Черной пятницы
История появления Черной пятницы
Зеленський позбувся Covid-19
Зеленський позбувся Covid-19
Гороскоп на сегодня (24.11.20)
Гороскоп на сегодня (24.11.20)
Какие сегодня праздники, события - 24 Ноября
Какие сегодня праздники, события - 24 Ноября
Что чаще заказывают на доставку в Ирпене? Суши или пиццу?
Что чаще заказывают на доставку в Ирпене? Суши или пиццу?
ТОП-3 лучших кальянов - на Sky Market
ТОП-3 лучших кальянов - на Sky Market

Новости по теме

Профнастил или металлочерепица что лучше использовать для кровли?
Профнастил или металлочерепица что лучше использовать для кровли?
Вчера, 11:19
Какие факторы стоит учитывать для выбора брекет-системы
Какие факторы стоит учитывать для выбора брекет-системы
16-ноя-2020, 12:54
Как выбрать телевизор: советы покупателям
Как выбрать телевизор: советы покупателям
12-ноя-2020, 18:11
Обработка металлов - современные станки лазерной резки
Обработка металлов - современные станки лазерной резки
1-ноя-2020, 17:17
Плюсы и минусы теплых водяных полов — стоит ли устанавливать такую систему?
Плюсы и минусы теплых водяных полов — стоит ли устанавливать такую систему?
12-окт-2020, 16:56

Последние новости

Вчера, 2020-11-24
21:13
События
С минутным заявлением в Белом доме выступил Трамп
21:09
События
Победителем выборов официально объявили Байдена в Пенсильвании
21:07
События
Еще на три месяца продлить карты пенсионеров из ОРДЛО готов Ощадбанк
18:36
Политика
Новый вид наказания для преступников может появиться в Украине
18:21
Политика
Видеовстречу президентов в декабре планируют Украина и Литва
18:09
Экономика
О завершающем этапе переговоров с МВФ о бюджете-2021 сообщил Марченко
18:04
Экономика
Более 60% средств уже использовали из COVID-фонда
18:01
События
Введение локдауна в Украине не исключают у Зеленского
15:47
События
Кого вакцинируют от коронавируса в первую очередь рассказал Зеленский
15:43
События
Выплаты ФОПам анонсировал Зеленский
15:41
События
Закон о выплатах безработным на организацию бизнеса подписал Зеленский
13:51
Политика
Главу Хмельницкой ОГА сменил Зеленский
13:50
События
Шимоните на пост премьер-министра утвердил парламент Литвы
13:48
События
Свое отстранение от власти не исключает Лукашенко
13:46
События
Посольство США в Киеве оцепили силовики
13:27
События
Ляшко заявил что ПЦР остается главным методом выявления COVID-19, мощностей хватает
11:27
События
Ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для пассажиров могут авиакомпании
11:24
События
Лукашенко заявил что Беларусь хочет неконфликтного диалога с другими странами
11:13
События
Сколько продлится эффект от вакцины против коронавируса рассказали эксперты
09:08
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (24.11.20)

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 ноября 20205820
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 ноября 20205237
Новый налог могут ввести в Украине2692
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 ноября 2020882
Разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca вакцина от COVID-19 будет более доступна для бедных стран, чем вакцины других компаний797
Когда в Украине будет пик коронавируса рассказал эксперт715
Почти 2,5 тысячи нарушений на Донбассе с начала перемирия зафиксировала ОБСЕ502

Досуг

Стеклянные фасады - преимущества светопропускания
Стеклянные фасады - преимущества светопропускания
Современная архитектура: стеклянные фасады. Преимущества конструкций из стекла для производительности и самочувствия.
Сегодня, 07:5135
Преимущества печати на холсте
Преимущества печати на холсте
Предлагая бесконечный выбор настенного оформления, техника печати на холсте – уникальный способ сделать ваши любимые фотографии эффектнее. По сравнению с традиционным глянцевым использованием фотоснимков, напечатанные на холсте, имеют преимущество, особенно когда речь идет о цене, качестве и
Вчера, 21:1673
Грузоперевозки холодильного оборудования и бытовых холодильников
Грузоперевозки холодильного оборудования и бытовых холодильников
Транспортные операции с холодильным оборудованием отличаются множеством особенностей. Поскольку при грузоперевозке разные типы холодильников отличаются повышенной чувствительностью к малейшим воздействиям – встряхиваниям, вибрациям, толчкам, обычная доставка в грузовом такси превращается в
Вчера, 21:1483
Как убрать квартиру за 1 час: реально ли это
Как убрать квартиру за 1 час: реально ли это
Уборка квартиры то раздолье, которое разрушает хорошее настроение и забирает своё количество времени в выходной день. Конечно, в выходной день мало кому хочется убирать, ибо тратить на это драгоценное время отдыха не по душе никому.
Вчера, 17:4681
Популярные бренды-производители тональных кремов
Популярные бренды-производители тональных кремов
Тональные крема считаются одним из самых востребованных вариантов косметических средств. Они обеспечивают выравнивание тона кожи и маскировку ее дефектов.
Вчера, 14:06113
Профнастил или металлочерепица что лучше использовать для кровли?
Профнастил или металлочерепица что лучше использовать для кровли?
Среди профилированных листов больше всего сегодня используются кровли из металлочерепицы и профнастила.
Вчера, 11:19149

События

С минутным заявлением в Белом доме выступил Трамп
С минутным заявлением в Белом доме выступил Трамп
Президент США Дональд Трамп впервые выступил в Белом доме с момента фактического поражения на президентских выборах.
Вчера, 21:1376
Победителем выборов официально объявили Байдена в Пенсильвании
Победителем выборов официально объявили Байдена в Пенсильвании
На выборах президента США в Пенсильвании победил кандидат от Демократической партии Джо Байден.
Вчера, 21:0969
Еще на три месяца продлить карты пенсионеров из ОРДЛО готов Ощадбанк
Еще на три месяца продлить карты пенсионеров из ОРДЛО готов Ощадбанк
Государственный "Ощадбанк" готов в очередной раз продлить пенсионные карты жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Вчера, 21:0766
Введение локдауна в Украине не исключают у Зеленского
Введение локдауна в Украине не исключают у Зеленского
Советник президента Олег Устенко не исключает возможность введения в Украине локдауна.
Вчера, 18:0194
Кого вакцинируют от коронавируса в первую очередь рассказал Зеленский
Кого вакцинируют от коронавируса в первую очередь рассказал Зеленский
В Украине первыми вакциной от коронавируса будут привиты группы риска.
Вчера, 15:47262
Выплаты ФОПам анонсировал Зеленский
Выплаты ФОПам анонсировал Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен.
Вчера, 15:43104
7 Днів