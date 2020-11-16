 

Нужны пластиковые окна? «Винмарко» - лучший производитель

Досуг Сегодня, 15:3338
Нужны пластиковые окна? «Винмарко» - лучший производитель

На смену традиционным деревянным окнам постепенно пришли пластиковые, имеющие целый ряд важных преимуществ, среди которых, наверное, самым главным можно назвать высокий уровень энергоэффективности. В условиях постоянных скачков цен на газ и электричество.

Если вы решили заменить старые окна или целый балконный блок, но затрудняетесь с выбором бренда металлопластиковых изделий, в таком случае компания «Винмарко» - вот что вам нужно!

Данное предприятие имеет богатейший опыт работы в данной сфере, изготавливает высококачественные пластиковые окна, а также оказывает услуги по их монтажу в Одессе.

Преимущества сотрудничества с «Винмарко»

Первым делом стоит отметить, что «Винмарко» тесно сотрудничает с известной немецкой компанией REHAU, которая славится высоким качеством и надежностью собственной продукции.

Во-вторых, предприятие предлагает высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому клиенту, чтобы выполнения работы полностью совпадало с требованиями и предпочтениями заказчика.

Среди других «плюсов» компании «Винмарко» отметим следующие:

  • Высокий уровень работы, соответствующий современным европейским стандартам;
  • Широкий ассортимент металлопластиковых и алюминиевых окон, а также балконных блоков;
  • На пластиковые окна цена отличается доступностью и гибкостью. Клиент всегда имеет возможность подобрать изделия по собственный бюджет;
  • Длительная гарантия на окна, качественное гарантийное облуживание;
  • Профессиональная клиентская поддержка. Не важно, каким способом клиент свяжется с менеджерами компании, – в любом случае его ожидают исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы. Более того, если сотрудники предприятия всегда помогут подобрать оптимальное решение;
  • Постоянное усовершенствование. Сотрудники компании на регулярной основе проходят качественное обучение, а на производстве активно внедряются новые технологии.

Отметим также удобный и интуитивно понятный веб-сайт, где можно не только ознакомиться с ассортиментом, но также узнать цены на изделия, а также подать заявку на индивидуальный просчет, который, как правило, выполняют в течении 2-х часов.

Нужны пластиковые окна? «Винмарко» - лучший производитель

Почему замена окон на металлопластиковые – отличная идея

Некоторые люди до сих пор колеблются, а стоит ли заменять деревянные окна на металлопластиковые. Ответ очевиден: да, стоит. И вот почему. К примеру, вы решили вставить новые окна Рехау, это позволит, во-первых, значительно повысить энергоэффективность вашего дома; во-вторых, обеспечить жилище приличной шумоизоляцией; в-третьих, пластиковые изделия не требуют какого-либо специального ухода (например, покраски) – достаточно поддерживать их чистоту обычными способами. И еще один момент: металлопластиковые окна долговечны, надежны и экологичны. А это очень важно в современных условиях!

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Металлопластиковые, окна, 7dniv, 7dnivinfo  
Нужны пластиковые окна? «Винмарко» - лучший производитель
Нужны пластиковые окна? «Винмарко» - лучший производитель
Стеклянные фасады - преимущества светопропускания
Стеклянные фасады - преимущества светопропускания
Преимущества печати на холсте
Преимущества печати на холсте
Грузоперевозки холодильного оборудования и бытовых холодильников
Грузоперевозки холодильного оборудования и бытовых холодильников
Как убрать квартиру за 1 час: реально ли это
Как убрать квартиру за 1 час: реально ли это
Популярные бренды-производители тональных кремов
Популярные бренды-производители тональных кремов
Профнастил или металлочерепица что лучше использовать для кровли?
Профнастил или металлочерепица что лучше использовать для кровли?
История появления Черной пятницы
История появления Черной пятницы
Зеленський позбувся Covid-19
Зеленський позбувся Covid-19
Гороскоп на сегодня (24.11.20)
Гороскоп на сегодня (24.11.20)
Какие сегодня праздники, события - 24 Ноября
Какие сегодня праздники, события - 24 Ноября
Что чаще заказывают на доставку в Ирпене? Суши или пиццу?
Что чаще заказывают на доставку в Ирпене? Суши или пиццу?

Новости по теме

Где заказать доставку вкусных роллов в Одессе?
Где заказать доставку вкусных роллов в Одессе?
16-ноя-2020, 15:26
Филенки для ворот: зачем они нужны
Филенки для ворот: зачем они нужны
11-ноя-2020, 13:49
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
22-окт-2020, 18:14
«Наследник»: лучшая детская стоматологическая клиника
«Наследник»: лучшая детская стоматологическая клиника
18-окт-2020, 12:24
Где заказать услуги ассенизатора?
Где заказать услуги ассенизатора?
8-окт-2020, 20:09

Последние новости

15:31
События
Увольнение главы Харьковской ОГА Кучера согласовал Кабмин
15:28
События
Пошлины на российские товары Кабмин продлил на год
15:19
События
Когда встретится с Зеленским рассказала Санду
13:21
События
Перенести карантин выходного дня планируют в Виннице
12:51
События
Посла Украины из-за инцидента на границе вызвал МИД Венгрии
12:49
События
В ворота ведомства федерального канцлера в Берлине врезалось авто
12:47
События
Первые вакцинации против COVID-19 до конца декабря планируют провести в ЕС
10:20
События
Введение жесткого карантина в Украине допустил Степанов
10:19
События
О первых планах на посту президента рассказал Байден
10:16
События
Заранее предупреждать о введении карантина с сегодняшнего дня Кабмин обязан
10:14
События
Изменения в ПДД начали действовать в Украине
10:13
События
О начале процесса передачи власти Байдену заявил Помпео
10:11
События
Байдена победителем на выборах признал суд в Неваде
10:02
Политика
Еще одну страну к Крымской платформе пригласил МИД
09:52
События
Протаранить американский корабль в Японском море пригрозила Россия
09:50
Экономика
Пятый день подряд растет курс доллара
09:48
События
Сегодня продолжатся слушания по делу МН17 в Нидерландах
09:44
События
С ножом на двух женщин в торговом центре напали в Швейцарии
09:37
События
Зимой в Польше горнолыжные трассы будут открыты, однако отели работать не будут
08:35
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 ноября 2020

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 ноября 20206043
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 ноября 20204687
Новый налог могут ввести в Украине2795
Разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca вакцина от COVID-19 будет более доступна для бедных стран, чем вакцины других компаний1000
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 ноября 2020904
Когда в Украине будет пик коронавируса рассказал эксперт806
К санкциям против РФ присоединились еще четыре страны424

Досуг

Нужны пластиковые окна? «Винмарко» - лучший производитель
Нужны пластиковые окна? «Винмарко» - лучший производитель
На смену традиционным деревянным окнам постепенно пришли пластиковые, имеющие целый ряд важных преимуществ, среди которых, наверное, самым главным можно назвать высокий уровень энергоэффективности. В условиях постоянных скачков цен на газ и электричество.
Сегодня, 15:3340
Стеклянные фасады - преимущества светопропускания
Стеклянные фасады - преимущества светопропускания
Современная архитектура: стеклянные фасады. Преимущества конструкций из стекла для производительности и самочувствия.
Сегодня, 07:5174
Преимущества печати на холсте
Преимущества печати на холсте
Предлагая бесконечный выбор настенного оформления, техника печати на холсте – уникальный способ сделать ваши любимые фотографии эффектнее. По сравнению с традиционным глянцевым использованием фотоснимков, напечатанные на холсте, имеют преимущество, особенно когда речь идет о цене, качестве и
Вчера, 21:16101
Грузоперевозки холодильного оборудования и бытовых холодильников
Грузоперевозки холодильного оборудования и бытовых холодильников
Транспортные операции с холодильным оборудованием отличаются множеством особенностей. Поскольку при грузоперевозке разные типы холодильников отличаются повышенной чувствительностью к малейшим воздействиям – встряхиваниям, вибрациям, толчкам, обычная доставка в грузовом такси превращается в
Вчера, 21:14110
Как убрать квартиру за 1 час: реально ли это
Как убрать квартиру за 1 час: реально ли это
Уборка квартиры то раздолье, которое разрушает хорошее настроение и забирает своё количество времени в выходной день. Конечно, в выходной день мало кому хочется убирать, ибо тратить на это драгоценное время отдыха не по душе никому.
Вчера, 17:4694
Популярные бренды-производители тональных кремов
Популярные бренды-производители тональных кремов
Тональные крема считаются одним из самых востребованных вариантов косметических средств. Они обеспечивают выравнивание тона кожи и маскировку ее дефектов.
Вчера, 14:06127

События

Увольнение главы Харьковской ОГА Кучера согласовал Кабмин
Увольнение главы Харьковской ОГА Кучера согласовал Кабмин
Кабинет министров согласовал увольнение главы Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера.
Сегодня, 15:3140
Пошлины на российские товары Кабмин продлил на год
Пошлины на российские товары Кабмин продлил на год
Тарифы установлены на уровне максимальных, которые разрешаются ВТО.
Сегодня, 15:2836
Когда встретится с Зеленским рассказала Санду
Когда встретится с Зеленским рассказала Санду
Избранный президент Молдовы Майя Санду планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленский после своего официального вступления в должность.
Сегодня, 15:1940
Перенести карантин выходного дня планируют в Виннице
Перенести карантин выходного дня планируют в Виннице
В Винницком городском совете предложили перенести карантин выходного дня на понедельник и вторник, вместо субботы и воскресенья.
Сегодня, 13:2158
Посла Украины из-за инцидента на границе вызвал МИД Венгрии
Посла Украины из-за инцидента на границе вызвал МИД Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп.
Сегодня, 12:5155
В ворота ведомства федерального канцлера в Берлине врезалось авто
В ворота ведомства федерального канцлера в Берлине врезалось авто
В среду, 25 ноября, в Берлине заметили машину, которая врезалась в ворота ведомства канцлера Германии Ангелы Меркель.
Сегодня, 12:4961
7 Днів