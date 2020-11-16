Нужны пластиковые окна? «Винмарко» - лучший производитель

На смену традиционным деревянным окнам постепенно пришли пластиковые, имеющие целый ряд важных преимуществ, среди которых, наверное, самым главным можно назвать высокий уровень энергоэффективности. В условиях постоянных скачков цен на газ и электричество.

Если вы решили заменить старые окна или целый балконный блок, но затрудняетесь с выбором бренда металлопластиковых изделий, в таком случае компания «Винмарко» - вот что вам нужно!

Данное предприятие имеет богатейший опыт работы в данной сфере, изготавливает высококачественные пластиковые окна, а также оказывает услуги по их монтажу в Одессе.

Преимущества сотрудничества с «Винмарко»

Первым делом стоит отметить, что «Винмарко» тесно сотрудничает с известной немецкой компанией REHAU, которая славится высоким качеством и надежностью собственной продукции.

Во-вторых, предприятие предлагает высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому клиенту, чтобы выполнения работы полностью совпадало с требованиями и предпочтениями заказчика.

Среди других «плюсов» компании «Винмарко» отметим следующие:

Высокий уровень работы, соответствующий современным европейским стандартам;

Широкий ассортимент металлопластиковых и алюминиевых окон, а также балконных блоков;

На пластиковые окна цена отличается доступностью и гибкостью. Клиент всегда имеет возможность подобрать изделия по собственный бюджет;

Длительная гарантия на окна, качественное гарантийное облуживание;

Профессиональная клиентская поддержка. Не важно, каким способом клиент свяжется с менеджерами компании, – в любом случае его ожидают исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы. Более того, если сотрудники предприятия всегда помогут подобрать оптимальное решение;

Постоянное усовершенствование. Сотрудники компании на регулярной основе проходят качественное обучение, а на производстве активно внедряются новые технологии.

Отметим также удобный и интуитивно понятный веб-сайт, где можно не только ознакомиться с ассортиментом, но также узнать цены на изделия, а также подать заявку на индивидуальный просчет, который, как правило, выполняют в течении 2-х часов.

Почему замена окон на металлопластиковые – отличная идея

Некоторые люди до сих пор колеблются, а стоит ли заменять деревянные окна на металлопластиковые. Ответ очевиден: да, стоит. И вот почему. К примеру, вы решили вставить новые окна Рехау, это позволит, во-первых, значительно повысить энергоэффективность вашего дома; во-вторых, обеспечить жилище приличной шумоизоляцией; в-третьих, пластиковые изделия не требуют какого-либо специального ухода (например, покраски) – достаточно поддерживать их чистоту обычными способами. И еще один момент: металлопластиковые окна долговечны, надежны и экологичны. А это очень важно в современных условиях!