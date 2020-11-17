6 советов и рекомендаций, которые помогут вашему бизнесу сэкономить на канцелярских принадлежностях

Если вы владеете или управляете бизнесом, то знаете, насколько дорогими могут быть канцелярские товары. Даже в наше digital-изированное время всем компаниям нужны ручки, скрепки, бумага, папки и многое другое, чтобы каждый сотрудник мог работать продуктивно.

Хотя сегодня эти расходы являются лишь частью ведения бизнеса, но они по-прежнему представляют собой своего рода денежную яму. Вот несколько советов, которые помогут сократить расходы компании на канцтовары и бумагу для печати:

Получите все, что сможете, оптом. Бумажные изделия не портятся. Вы можете купить бумагу оптом, почтовые конверты на год и более. Обращайтесь к поставщикам, которые предлагают удобные условия именно для вашего бизнеса. Помимо офисной бумаги, также можете приобрести большое количество чернил и тонера для принтера, перманентные маркеры, стикеры, записные книжки и всевозможные часто используемые принадлежности в большом количестве. Используйте меньше бумаги и меньше печатайте. Сегодня люди больше осведомлены о том, на сколько важно использовать меньше природных ресурсов, даже если они восстанавливаются (например, целлюлозные изделия). Соответственно, печатают меньше документов, чем в прошлые годы используя электронный документооборот. Поощряйте работников, которые используют наименьшее количество бумаги. Чем меньше вы печатаете, тем меньше расходуется чернила, что тоже даст свои плоды в виде сэкономленных средств. Создайте бизнес-аккаунт у поставщика офисных товаров. Например, магазин канцелярских товаров Культтовары Украина предлагает возможность создать корпоративный аккаунт и предоставляет личного менеджера, которые всегда готов доставить и предложить самые необходимые товары по выгодным ценам учитывая потребности вашего бизнеса.

Когда вы покупаете необходимые канцелярские, хозяйственные товары у одного поставщика, вы можете запросить дополнительные скидки. В дополнение к скидкам, вы можете получить дополнительные выгоды от такого сотрудничества- отлаженные логистические процессы, экономия времени сотрудников компании, которые отвечают за снабжение компании.

4. Назначайте ответственным 1-2 сотрудников за закупку канцелярских товаров. Ведь когда каждый может купить в магазине канцелярских товаров все, что хочет, у вас нет контроля, и люди будут покупать больше, чем им нужно. Они не будут покупать вещи оптом и не будут учитывать общие потребности вашей компании. Поставьте задачу отслеживать канцелярские товары и пополнять запасы по мере необходимости, и значительно сократите свои расходы в данной области.

5. Определите общее место хранения для припасов часто используемых канцелярских принадлежностей. К примеру, во многих офисах используется множество степлеров, дыроколов, диспенсеров для ленты и других предметов. Вместо того, чтобы покупать их для каждого сотрудника, создайте зону, где у вас есть все эти товары в среднем требуемом количестве. На психологическом уровне сотрудники в таких условиях стараются не брать лишнего.

6. Планируйте заранее. Покупая большинство важных и необходимых канцтоваров в последнюю минуту, вы платите больше. Зная, что собираетесь использовать офисную бумагу А4 и приблизительное её количество в месяц не ждите, пока дойдете до последней коробки и последней ручки. Заранее составьте график заказов на канцелярские товары и снизите затраты в этой важной области!