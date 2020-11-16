Zdravo-kids.info: энциклопедия заботливых родителей

Семьи, имеющие маленьких детей, всегда должны быть на чеку, ведь простуда, ГРВИ и другие недуги – довольно частое явление, особенно в осенне-зимний период. «Предупрежден – значит вооружен», - именно так гласит народная мудрость, с которой трудно поспорить. Именно поэтому даже базовые знания о той или иной болезни помогут родителям в первую очередь уберечь свое чадо от разных недугов.

Разнообразные медицинские справочники и энциклопедии – это, конечно, хорошо, но гораздо проще и легче получить интересующую информацию на медицинском портале https://zdravo-kids.info/ - интереснейшие статьи, полезные публикации на тему детских заболеваний, комментарии ведущих педиатров, а также советы и рекрмендации врачей и прочая информация станет доступна каждому родителю всего в несколько кликов.

Что предлагает портал Zdravo-kids

Посетители ресурса достойно оценят удобный и интуитивно понятный веб-сайт, имеющий современный дизайн, без лишних «наворотов» - все максимально просто и понятно. Портал имеет четыре основные категории:

«Детские инфекционные болезни». В данной рубрике родители смогут узнать об самых распространенных инфекционных заболеваниях, почитав множество интересных и информативных материалов, с комментариями опытных педиатров и профильных врачей, советами и рекомендациями. Более подробно – здесь: https://zdravo-kids.info/detskie-infektsionnye-bolezni;

В данной рубрике родители смогут узнать об самых распространенных инфекционных заболеваниях, почитав множество интересных и информативных материалов, с комментариями опытных педиатров и профильных врачей, советами и рекомендациями. Более подробно – здесь: https://zdravo-kids.info/detskie-infektsionnye-bolezni; «Глазные болезни у детей» . «У ребенка падает зрение?», «Как предотвратить близорукость у детей?» - ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в данной категории;

. «У ребенка падает зрение?», «Как предотвратить близорукость у детей?» - ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в данной категории; «Болезни желчно-кишечного тракта у детей» . Здесь собраны полезные статьи о болезнях ЖКТ у детей, как они проявляются, а также, что немаловажно, узнать, к примеру, что можно, а что нельзя при кишечной инфекции, и многое другое;

. Здесь собраны полезные статьи о болезнях ЖКТ у детей, как они проявляются, а также, что немаловажно, узнать, к примеру, что можно, а что нельзя при кишечной инфекции, и многое другое; «Детские ЛОР-заболевания». Респираторные заболевания, наверное, самые распространенные среди детей любого возраста (как, впрочем, и среди взрослых). Именно в данной рубрике собраны публикации, посвященные самым разным ЛОР-заболеваниям, а также много другой полезной для родителей информации.

Спешим также напомнить, что какими бы крепкими ни были ваше знания в области медицины, точный диагноз способен поставить исключительно врач, который также и назначает оптимальный курс лечения. Поэтому портал Zdravo-kids будет полезен в первую очередь тем, что в размещенных на сайте публикациях имеется значительная доля советов и рекомендаций касательно профилактики тех или иных детский болезней. Более того, посетить данный веб-ресурс можно в любом удобном месте – главное иметь под рукой смартфон или компьютер, а также доступ к сети Интернет. Будьте здоровы! Берегите себя и своих малышей!