 

Черная пятница в Украине — отличная возможность обновить свой гардероб

Досуг Сегодня, 16:2164
Черная пятница в Украине — отличная возможность обновить свой гардероб

Черная пятница в Украине — безумные скидки на оригинальные брендовые товары

Этого момента ждет без исключения почти весь мир. Кстати название происходит от фразы “in the black”, которая обозначает положительный баланс, никакой чертовщины. В Америке данное событие приобретает массовый характер тотального безумия, у нас оно происходит несколько спокойней, но тем не менее каждый человек так или иначе задумывается отложить самые важные покупки именно на момент проведения Black Friday. Электроника, бытовая техника и другие примочки для себя и для дома — уверены, вы уже придумали, как потратите свою заначку. Но не забудьте про одежду — первый предмет необходимости в нашей повседневной жизни. Один из крупнейших мультибрендовых интернет-магазинов MD Fashion начал праздничную гонку за новогодними подарками 23-го ноября, к которой мы настоятельно рекомендуем присоединиться. Учтите, карусель выгоды длится только до 29.11. Ну а если вы все таки не успеете приобрести желанное, то Киберпонедельник создан специально для вас — 30-е ноября — настоящая afterparty черно-пятничного бума. Компания официально представляет один из самых больших и разнообразных ассортиментов брендовой одежды, обуви и аксессуаров. Здесь собрано более ста именитых лейблов Италии, Германии, Франции, Америки, Британии, Канады и других стран. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку магазина, чтобы Черная пятница в Украине не обошла вас стороной. Так вы сможете получить первыми возможность поучаствовать в акции, и приобрести брендовые товары со значительными скидками. В первую очередь стоит начать с элитного кэжуала для ценителей простого но безупречного образа. Товары из последних коллекций от Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Calvin Klein будут доступны со значительными дисконтами. Для любителей более свободного и яркого образа обязательно будут интересными дизайнерские модели от Replay, Diesel, G-Star RAW. Конечно не обделили и спортсменов, ведь в MD Fashion представлен широкий ассортимент продукции от передовых спортивных брендов. Сегодня уже известно, что Under Armour будет фаворитом. Мы не представляем, какие еще сюрпризы припас магазин для истинных шопоголиков. Если хотите узнать об этом первыми, обязательно подписывайтесь на закрытую рассылку на официальном сайте. Онлайн-шоппинг — лучший выбор для Черной пятницы — здесь не будет бесконечных очередей или курьезов, как в Америке, над которыми уже смеется весь мир. Однако поторопится тоже стоит, ведь товары имеют ограниченное количество. Ваша задача лишь вовремя оформить заказ, менеджеры побеспокоятся, чтобы оперативно проверить наличие и собрать ваши покупки для отправки. 

 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, черная, пятница, одежда, гардероб, 7dniv, 7dnivinfo  
Чому нікотинові паучі VELO не можна назвати «снюс»
Чому нікотинові паучі VELO не можна назвати «снюс»
Черная пятница в Украине — отличная возможность обновить свой гардероб
Черная пятница в Украине — отличная возможность обновить свой гардероб
Бренд Oksana Mukha: дизайнерские платья, покоряющие мир
Бренд Oksana Mukha: дизайнерские платья, покоряющие мир
LEDTECH: лучшая светодиодная продукция для вашего бизнеса
LEDTECH: лучшая светодиодная продукция для вашего бизнеса
Холодильник вышел из строя. Что делать?
Холодильник вышел из строя. Что делать?
Ремонт электропроводки автомобиля
Ремонт электропроводки автомобиля
Zdravo-kids.info: энциклопедия заботливых родителей
Zdravo-kids.info: энциклопедия заботливых родителей
6 советов и рекомендаций, которые помогут вашему бизнесу сэкономить на канцелярских принадлежностях
6 советов и рекомендаций, которые помогут вашему бизнесу сэкономить на канцелярских принадлежностях
Нужны пластиковые окна? «Вимарко» - лучший производитель
Нужны пластиковые окна? «Вимарко» - лучший производитель
Стеклянные фасады - преимущества светопропускания
Стеклянные фасады - преимущества светопропускания
Преимущества печати на холсте
Преимущества печати на холсте
Грузоперевозки холодильного оборудования и бытовых холодильников
Грузоперевозки холодильного оборудования и бытовых холодильников

Новости по теме

История появления Черной пятницы
История появления Черной пятницы
24-ноя-2020, 11:18
5 преимуществ покупки модных ювелирных украшений в Интернете
5 преимуществ покупки модных ювелирных украшений в Интернете
17-ноя-2020, 10:50
Как выбрать телевизор: советы покупателям
Как выбрать телевизор: советы покупателям
12-ноя-2020, 18:11
Беспружинные матрасы: обращаем внимание на украинский рынок
Беспружинные матрасы: обращаем внимание на украинский рынок
11-ноя-2020, 12:09
Как выбрать входные двери?
Как выбрать входные двери?
8-окт-2020, 11:21

Последние новости

19:45
Политика
Украину в планах "душить" Беларусь обвинил Лукашенко
19:44
События
Предполагаемого создателя ядерной программы убили в Иране
19:32
События
На украинских студентов с ножом напали в Польше
17:18
События
Мониторинг возможного появления коронавируса у норок усилит Украина
17:16
События
Hазвернуть восемь госпитальных баз в Киевской области может Минздрав
17:13
Политика
Право Кабмина устанавливать требования к центрам админуслуг одобрил Зеленский
17:09
События
Проект об ответственности за ложь в е-декларациях внес в Раду Зеленский
16:45
События
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что при новой конституции уже не будет президентом
14:43
События
Оптимистический сценарий ситуации с COVID-19 в Украине назвал Данилов
14:40
События
Принятые решения по конституционном кризисе разъяснила рабочая группа Рады
14:36
События
В случае локдауна в Киеве должно работать метро и транспорт - заявил Кличко
14:34
События
Рекордное число больных COVID-19 снова госпитализировали в Киеве
14:24
Экономика
Проект госбюджета-2021: основные показатели
12:45
События
Степанов заявил что локдаун сведет к нулю заражение коронавирусом в Украине
12:43
События
Рубан заявил что карантин выходного дня не показал эффективности
12:36
События
В Украине ухудшится погода на выходные
12:34
События
Менее 50% больничных коек для COVID-19 уже заполнены в Украине
11:31
События
Что известно про вакцину от коронавируса
11:29
События
Неизвестные в Неваде открыли на улице стрельбу, есть жертва и пострадавшие
09:42
События
Покинуть Белый дом пообещал Трамп, если выборщики проголосуют за Байдена

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 ноября 20207640
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 ноября 20203901
Введение жесткого карантина в Украине допустил Степанов259
Изменения в ПДД начали действовать в Украине212
Заранее предупреждать о введении карантина с сегодняшнего дня Кабмин обязан199
Еще одну страну к Крымской платформе пригласил МИД191
Сегодня продолжатся слушания по делу МН17 в Нидерландах185

Досуг

Чому нікотинові паучі VELO не можна назвати «снюс»
Чому нікотинові паучі VELO не можна назвати «снюс»
18+ Цей продукт містить нікотин і викликає залежність. Тільки для повнолітніх осіб, які споживають нікотин.  Сьогодні багато з людей, які споживають нікотиновмісні продукти, шукають альтернативні способи для насичення організму нікотином.
Сегодня, 19:5028
Черная пятница в Украине — отличная возможность обновить свой гардероб
Черная пятница в Украине — отличная возможность обновить свой гардероб
Черная пятница в Украине — безумные скидки на оригинальные брендовые товары.
Сегодня, 16:2166
Бренд Oksana Mukha: дизайнерские платья, покоряющие мир
Бренд Oksana Mukha: дизайнерские платья, покоряющие мир
Каждая женщина, планируя отправиться на торжество, прилагает немало усилий, чтобы выглядеть непревзойденно, обворожительно, стильно – в этом немалую роль играет удачно подобранное вечернее платье.
Сегодня, 16:18114
LEDTECH: лучшая светодиодная продукция для вашего бизнеса
LEDTECH: лучшая светодиодная продукция для вашего бизнеса
Светодиодная продукция, к которой, как правило, относят бегущие строки, медиа постеры, вывески, LED-экраны, табло и пр., является достаточно мощным инструментом для информирования потенциальных клиентов о тех или иных товарных предложениях и услугах, а также привлечения внимания проходящих мимо
Вчера, 15:18258
Холодильник вышел из строя. Что делать?
Холодильник вышел из строя. Что делать?
Попробуйте представить дом без холодильника. Правда, это сложно. Ведь благодаря этому устройству мы имеем возможность хранить наши продукты и пищу максимально долго – без потери их вкусовых и презентабельных качеств.
Вчера, 15:02132
Ремонт электропроводки автомобиля
Ремонт электропроводки автомобиля
Если вы являетесь счастливым обладателем автомобиля, то это означает, что ежедневно вы используете не просто средство для передвижения, а сложный механизм, в котором есть множество различных приборов, требующих электричество.
25-ноя-2020, 23:04139

События

Предполагаемого создателя ядерной программы убили в Иране
Предполагаемого создателя ядерной программы убили в Иране
Сегодня, 27 ноября, в Иране убили одного из ведущих ученых-физиков Мохсена Фахризаде.
Сегодня, 19:4428
На украинских студентов с ножом напали в Польше
На украинских студентов с ножом напали в Польше
В польском Жешуве с ножом напали на двух украинских студентов.
Сегодня, 19:3231
Мониторинг возможного появления коронавируса у норок усилит Украина
Мониторинг возможного появления коронавируса у норок усилит Украина
Украина в ближайшее время усилит мониторинг ситуации относительно возможного появления коронавируса у норок.
Сегодня, 17:1857
Hазвернуть восемь госпитальных баз в Киевской области может Минздрав
Hазвернуть восемь госпитальных баз в Киевской области может Минздрав
Министерство здравоохранения рассматривает возможность развертывания восьми госпитальных баз в Киевской области.
Сегодня, 17:1650
Проект об ответственности за ложь в е-декларациях внес в Раду Зеленский
Проект об ответственности за ложь в е-декларациях внес в Раду Зеленский
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях.
Сегодня, 17:0952
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что при новой конституции уже не будет президентом
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что при новой конституции уже не будет президентом
Он также отметил, что не готовит ее под себя.
Сегодня, 16:4557
7 Днів