 

Чому нікотинові паучі VELO не можна назвати «снюс»

Досуг Сегодня, 19:5022
Чому нікотинові паучі VELO не можна назвати «снюс»

18+ Цей продукт містить нікотин і викликає залежність. Тільки для повнолітніх осіб, які споживають нікотин. 

Сьогодні багато з людей, які споживають нікотиновмісні продукти, шукають альтернативні способи для насичення організму нікотином. Деякі починають порівнювати VELO і снюс, з огляду на їхню зовнішню схожість, однак робити це категорично не треба, адже це два абсолютно різні продукти.

Відмінності VELO і снюса

Сьогодні різні виробники пропонують класичний тютюновий снюс. Ці подушечки закладають на деякий час за щоку — від 5 до 30 хвилин. Згодом із них вивільняється нікотин, який зі слиною потрапляє до організму. При цьому не утворюються попіл і дим.

Однак разом із нікотином вивільняється багато інших речовин, що містяться в снюсі. Повністю виключити тютюн у складі снюса неможливо з огляду на технології виготовлення цього продукту. Через це його використання позначається на кольорі зубів, створює неприємний запах тощо.

Склад снюса:

●      цукор;

●      сіль;

●      зволожувачі;

●      харчові ароматизатори;

●      жувальний тютюн.

Важливо зазначити, що під словом «снюс» передбачається широкий перелік продуктів без диму та попелу. Це означає, що залежно від технології виробництва їхній склад може значно відрізнятися.

Нікотиновмісні паучі VELO без тютюну — це унікальний та інноваційний продукт. Він завжди виготовляється однаково, а запатентована технологія була розроблена компанією “Бритіш Американ Тобакко” (British American Tobacco) з нуля. Це дозволило повністю виключити з продукту наявність тютюну.

До складу VELO входять такі інгредієнти:

●      нікотин;

●      мікрокристали целюлози;

●      вода;

●      ароматизатори;

●      підсолоджувачі.

Придбати паучі VELO можуть тільки люди, які досягли повноліття та вже споживають тютюн або нікотин.

Де придбати VELO

Якщо ви вирішили спробувати нікотинові паучі VELO, купити їх можна в точках продажів, які розташовані практично в кожному місті України. Також бажаючі ознайомитися з продуктом можуть знайти детальну інформацію щодо паучів та замовити їх із доставкою на сайті бренду — https://go-velo.com.ua/.

Чи викликають паучі VELO звикання

Нікотинова порція VELO називається саме так через те, що в складі продукту є нікотин. Ця речовина викликає залежність, тому дана продукція призначена тільки для тих дорослих людей, які вже споживають нікотин будь-яким способом, але хочуть спробувати щось нове.

Нікотиновмісні паучі VELO представлені в декількох варіантах міцності: від легкої до екстраміцної. Вони позначаються у вигляді крапок на кришці упаковки — від однієї до чотирьох. Лінійка постійно розширюється, на даний момент можна придбати зі смаком м’яти, ягід або паучі з нотками стиглих тропічних фруктів.

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Теги: туцы, новости, Украина, VELO, 7dniv, 7dnivinfo  
Чому нікотинові паучі VELO не можна назвати «снюс»
Чому нікотинові паучі VELO не можна назвати «снюс»
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Досуг

Чому нікотинові паучі VELO не можна назвати «снюс»
Чому нікотинові паучі VELO не можна назвати «снюс»
18+ Цей продукт містить нікотин і викликає залежність. Тільки для повнолітніх осіб, які споживають нікотин.  Сьогодні багато з людей, які споживають нікотиновмісні продукти, шукають альтернативні способи для насичення організму нікотином.
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