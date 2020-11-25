Монтаж мансардных окон: с чего начать?

Мансардные окна и их монтаж: На что обратить внимание при установке окон в крыше?

В современной архитектуре мансарды и жилые чердаки очень популярны. Как осветить такие помещения под крышей и обеспечить возможность необходимого доступа свежего воздуха? Мансардные окна и их монтаж: тонкости и возможные нюансы процесса.

Мансардные окна — источник света в комнате, расположенной на чердаке особняка. Как и любой элемент здания, они должны быть правильно установлены, чтобы выполнять свою роль. Профессиональный монтаж мансардных окон VELUX https://kyiv.myprostir.com/ru/montazh-mansardnyh-okon/ — это гарантия безопасности и соблюдения всех необходимых технологических процессов. Как устанавливается мансардное окно ?

Установка мансардных окон

В первую очередь, установка мансардных окон — это задача отделочной бригады или профессионалов компании. Соблюдение всех правил строительного искусства и монтажной практики — гарантия исправного функционирования этого элемента. Мансардное окно обычно устанавливается на стадии покрытия кровли в случае новостройки. Если пользователи решили заменить мансардные окна в существующем здании, лучше всего это сделать во время ремонта крыши.

Важно подобрать размер мансардных окон под размер помещения. Можно следовать общепринятому правилу, что 1 кв. оконного стекла способны освещать около 10 квадратных метров помещения. В большинстве случаев лучше поставить два окна меньшего размера, чем одно большое. Стандартные мансардные окна имеют ширину от 55 см до 94 см и длину от 78 см до 140 см. Взаимосвязь между шириной окна и расстоянием между отдельными стропилами крыши повлияет на установку этих элементов. Также стоит знать, что относительно длинные окна можно устанавливать на крышах с пологим уклоном. Для крутых крыш предпочтительны модели с коротким каркасом.

Виды мансардных окон

Мансардные окна бывают разных видов. Эти типы стоит знать, чтобы сделать осознанный и правильный выбор. Также можно обратиться за помощью в принятии решения к специалисту или продавцу в магазине, в котором производится покупка. Типы мансардных окон различаются по механизму открывания.

Сводные окна

Эти мансардные окна являются одними из самых популярных на рынке. Ось вращения створки расположена посередине рамы, что позволяет легко открывать и мыть стекло без проблем. К сожалению, оборотной стороной такого решения является створка, которая после открытия выходит внутрь дома. Своей популярностью они обязаны в основном тому, что являются одним из самых дешевых видов мансардных окон.

Откидные окна

Второй, после распашных, самый популярный вид мансардных окон. Ось проема расположена у верхнего края рамки. Створка поддерживается приводами, поэтому ее непросто открыть и она не упадет случайно. Однако необходимо учитывать, что их сложно чистить из-за особенностей конструкции.

Наклонно-поворотные окна

Более дорогое, но популярное и удобное сочетание поворотно-откидных окон. Благодаря двум осям открывания (по центру и по верхнему краю рамы) они удобно открываются, и в отличие от распашных окон створка после открытия лишь слегка входит в комнату. Верхнеподвесные и поворотные мансардные окна сочетают в себе преимущества двух предыдущих типов, поэтому они намного дороже их.

Изоляция мансардных окон

При установке мансардных окон чрезвычайно важна тепло- и гидроизоляция. Для устранения мостов холода следует совмещать утепление окон с утеплителем крыши. Для утепления каркаса используются такие материалы, как пенополиуретан или минеральная вата. При установке мансардного окна рекомендуется использовать теплый метод монтажа. Затем используются специальные изоляционные полиэтиленовые рамы, часто предлагаемые производителем окон. Для защиты окна от влаги используется пароизоляционная пленка, а поверх нее устанавливается дренажный желоб.

Когда дело доходит до защиты дома от проникновения холода, важно правильно выбрать мансардное окно. Современные оконные системы от известных производителей обеспечивают большую гарантию тепла на чердаке осенью или зимой.





