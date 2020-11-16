 

Уместность контекстной рекламы: скупой теряет дважды

Досуг Вчера, 22:3587
Уместность контекстной рекламы: скупой теряет дважды

В современном бизнесе реклама играет если не решающую, то однозначно ключевую роль. Но определённая категория владельцев сайтов пренебрегает возможностями таких инструментов, как контекстная реклама. Их аргумент — продвижение сайта через поисковую сеть. Ошибочность такой позиции очевидно. Её легко развенчает любой специалист. Но в агентстве онлайн маркетинга Marketing.Link вам предоставят массу убедительных доводов в пользу использования этого и других эффективных рекламных инструментов.

Почему стоит вложить средства в контекстную рекламу?

Такое вложение окупится быстро и многократно. Если отказаться от использования контекстной рекламы, то в современных реалиях торговля не просто будет оставаться на прежнем месте, но и существенно сдаст свои позиции. Кроме того, в пользу данного маркетингового инструмента говорят такие факты:

  • Оптимизация через поисковые сети является надежной и стабильной, но она не позволяет сделать быстрый прорыв на топовые позиции с существенной прибылью;
  • При помощи контекстной рекламы легче активизировать продажу товаров, которые недолго являются ликвидными, например, елочные украшения или пасхальный декор;
  • Использование контекстной рекламы дает возможность информировать об актуальных скидках и распродажах. А после завершения акции рекламу можно просто выключить.

В каких случаях без контекстной рекламы не обойтись?

Всем, кто использует продвижение в сети, однозначно необходимо подключить контактную рекламу. Оба инструмента органично дополняют друг друга. Без контекстной рекламы и наличия бренда в первых строках поисковых систем продажи существенно снижаются. Особенно актуальность таких маркетинговых технологий заметна на новых онлайн ресурсах. Она позволяет начать продажи с первых дней существования сайта.

Уместность контекстной рекламы: скупой теряет дважды

Что важно знать владельцу сайта о данной рекламе?

Руководитель проекта или маркетолог, которого заинтересовала контекстная реклама в Marketing Link, должен знать о ней такие моменты:

  • благодаря такому инструменту поисковые сети выводят ресурс заказчика в первые строки по актуальным ключевикам;
  • она позволяет настроить географический таргетинг в социальных сетях, вплоть до обозначения конкретного магазина;
  • транслировать такую рекламу можно в наиболее значимые дни и часы с учетом специфики целевой аудитории и продавца;
  • оплата производится лишь за действующую рекламу, то есть за клики. Это переход на ресурс заказчика через объявление;
  • использование А / B аудита позволяет выдавать лишь самые действенные объявления и точно прогнозировать результат;
  • эффективность контекстной рекламы обеспечивается после знакомства с сайтом, параметры которого клиент тоже оценивает.

Подобрать эффективную контекстную рекламу с учетом особенностей конкретной онлайн площадки в любое время готов руководитель Marketing Link Николай Лукашук. Вместе со специалистами данного агентства он обеспечит взаимодействие между разными каналами маркетинга, высокое качество настройки клиентской рекламы и даже создание воронки продаж под ключ. Благодаря профессионализму и опыту этой команды ваш интернет-магазин будет обречён на успех.

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Теги: news, новости, Украина, Реклама, 7dniv, 7dnivinfo  
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