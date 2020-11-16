Уместность контекстной рекламы: скупой теряет дважды

В современном бизнесе реклама играет если не решающую, то однозначно ключевую роль. Но определённая категория владельцев сайтов пренебрегает возможностями таких инструментов, как контекстная реклама. Их аргумент — продвижение сайта через поисковую сеть. Ошибочность такой позиции очевидно. Её легко развенчает любой специалист. Но в агентстве онлайн маркетинга Marketing.Link вам предоставят массу убедительных доводов в пользу использования этого и других эффективных рекламных инструментов.
Почему стоит вложить средства в контекстную рекламу?
Такое вложение окупится быстро и многократно. Если отказаться от использования контекстной рекламы, то в современных реалиях торговля не просто будет оставаться на прежнем месте, но и существенно сдаст свои позиции. Кроме того, в пользу данного маркетингового инструмента говорят такие факты:
- Оптимизация через поисковые сети является надежной и стабильной, но она не позволяет сделать быстрый прорыв на топовые позиции с существенной прибылью;
- При помощи контекстной рекламы легче активизировать продажу товаров, которые недолго являются ликвидными, например, елочные украшения или пасхальный декор;
- Использование контекстной рекламы дает возможность информировать об актуальных скидках и распродажах. А после завершения акции рекламу можно просто выключить.
В каких случаях без контекстной рекламы не обойтись?
Всем, кто использует продвижение в сети, однозначно необходимо подключить контактную рекламу. Оба инструмента органично дополняют друг друга. Без контекстной рекламы и наличия бренда в первых строках поисковых систем продажи существенно снижаются. Особенно актуальность таких маркетинговых технологий заметна на новых онлайн ресурсах. Она позволяет начать продажи с первых дней существования сайта.
Что важно знать владельцу сайта о данной рекламе?
Руководитель проекта или маркетолог, которого заинтересовала контекстная реклама в Marketing Link, должен знать о ней такие моменты:
- благодаря такому инструменту поисковые сети выводят ресурс заказчика в первые строки по актуальным ключевикам;
- она позволяет настроить географический таргетинг в социальных сетях, вплоть до обозначения конкретного магазина;
- транслировать такую рекламу можно в наиболее значимые дни и часы с учетом специфики целевой аудитории и продавца;
- оплата производится лишь за действующую рекламу, то есть за клики. Это переход на ресурс заказчика через объявление;
- использование А / B аудита позволяет выдавать лишь самые действенные объявления и точно прогнозировать результат;
- эффективность контекстной рекламы обеспечивается после знакомства с сайтом, параметры которого клиент тоже оценивает.
Подобрать эффективную контекстную рекламу с учетом особенностей конкретной онлайн площадки в любое время готов руководитель Marketing Link Николай Лукашук. Вместе со специалистами данного агентства он обеспечит взаимодействие между разными каналами маркетинга, высокое качество настройки клиентской рекламы и даже создание воронки продаж под ключ. Благодаря профессионализму и опыту этой команды ваш интернет-магазин будет обречён на успех.