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Досуг Сегодня, 10:2159
Министр Алексей Чернышов: Внедрение энергоэффективности позволит сберечь ресурсы на развитие регионов

Энергоеффективность является одним из ключевых направлений Минрегиона, в том числе в рамках региональной политики. Министерство поддерживает реформу отрасли и способствует тому, чтобы Украина стала полноценным участником «Европейского Зеленого Соглашения», которое предусматривает внедрение энергоэффективности как в зданиях, так и в системах теплоснабжения.

В этом контексте проект «Продвижение энергоэффективности и имплементации директивы ЕС об энергоэффективности в Украине» обретает небывалую актуальность. Его имплементация будет способствовать решению современных вызовов и вопросов развития энергоэффективности в Украине.

Реформирование этой отрасли происходит в том числе посредством реализации различных механизмов сотрудничества с международными донорами и партнерами. Правительством уже приняты соответствующие распоряжения по привлечению финансирования Европейским инвестиционным банком в рамках проекта «Энергоэффективность общественных зданий в Украине" в размере 300 млн евро.

«Сотрудничесвто с ЕИБ, направленное на повышение энергоэффективности в зданиях социального назначения, обеспечит устойчивую базу для реализации реформы и обеспечит финансовый ресурс для развития муниципального энергоэффективного пространства. Также мы ожидаем, что бюджетные средства будут использоваться эффективней и работаем над оптимизацией, а цель проектов по энергоэффективности - снизить нагрузку на государственный и местные бюджеты ", - заявил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

По мнению Министра, внедрение проектов по энергоэффективности поможет снизить нагрузку на государственный и местные бюджеты за счет экономии расходов на оплату энергоносителей. Сэкономленный ресурс будет возможно направить на проекты по развитию и на решение первоочередных задач. Мероприятия по энергоэффективности планируется внедрять в таких объектах социальной инфраструктуры как детские сады, школы, медицинские учреждения, здания культурного назначения.

Минрегион предполагает, что в следствии имплементации статьи 5 Директивы ЕС по энергоэффективности № 2012/27 / ЕС , наряду с повышением энергоэффективности в зданиях социального назначения, энергоэффективность станет образом жизни каждого украинца в каждом регионе страны.

Также, для успешности имплементации проектов по энергоэффективности, помимо готовности европейских партнеров, важно проводить постояннодействующую масштабную кампанию по информированию граждан о преимуществах такого подхода. С этой целью разрабатывается программа коммуникации, которую панируется презентовать до конца года.

 

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Теги: news, новости, Украина, энергетика, Чернышов, 7dniv, 7dnivinfo  
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